с головой в порядке? мост это логистика. а министерство это что? убьешь 30 работников завтра новых наберут.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 14:47
Додано: Нед 30 лип, 2023 15:18
А на войне как на войне
Только не приплетай сюда "относительно мирные цели". Там были какие-то министерства. А это уже законные военные цели (с) москали
И заметь, удар был с субботы на воскресение, когда там вряд ли кто-то был
А вот москали, которых ты защишаешь, бьют по жилым домам в Украине, когда там спят люди
Додано: Нед 30 лип, 2023 15:20
Мядар написав, що у ворога зявилась технологія, яка глушить Старлінки і це обладнання зараз випробовується на нулі. І це, пише, гірше навіть за відсутність Ф16
Випробовують та готують до промислового виробництва
Для компетентних: мова про Ku. Не про Ka.
Додано: Нед 30 лип, 2023 15:28
Полуправда - хуже лжи
Додано: Нед 30 лип, 2023 15:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 30 лип, 2023 16:09
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Та бачу, ви вже всі давно вирішили... що "затяжна війна" - саме те, що і потрібно "розслабленим сцикунам"!
По-перше - я не нию, а розказую по суті/по факту!
По-друге - я не розказував, що їх немає, а казав - що краще б їх давали що 3-4міс!
По-третє - нам періодично роблять "перерву" з відпустками(нікого не пускають додому) - як от з початку літа була якась внутрішня заборона!
Але це не означає, що ми/наше командування не може організувати неофіційні відпустки (щоб не дай Боже комусь кукуха не злетіла) - так як люди - НЕ РОБОТИ і нам потрібна відпустка! І чим частіше - тим краще!
А ще краще - прийняти закон про 18міс!
Ану візьми калькулятор і порахуй - скільки з премії в 30К з тебе зніме держава за офіційну відпустку за 10днів?
І чи такий "жахливо-злочинний злочин", якщо солдат добровільно скине 10К на ремонт машин, які ЧОМУСЬ так часто ламаються і зовсім самі ремонтуватись не збираються?
Ану - знайди тут зрадну зраду і ще нехайтут всі взвиють, особливо будівельники і Рівненські сторожі, що - "караульььььь!!! Ми сплачуємо 100500 мУльйонів податків, а вони такі-сякі за бюджетні кошти намагаються ремонтувати свої автівки, які чомусь не роз'їзджають по барах-ресторанах, а шморгають по полях/по бездоріжжю - підвозять харчі/боєприпаси і т. інше на вогневу, де неодноразово вже осколками були посічені..."
Плять - та думайТЕ, якщо хоч трошки є мізків!))
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 30 лип, 2023 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 лип, 2023 16:15
в ніч з суботи на неділю там точно не було 30 працівників. Але це показало, що дрони можуть долітати до центру Москви, а значить заставить відтягнути частину ППО на захист столиці. Ну і удар по іміджу пуйла, звісно. У Москві дрони літають, а він собі на корабликах катається. Кому на Росії таке сподобається?
Додано: Нед 30 лип, 2023 16:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 30 лип, 2023 16:37
Душу й тіло ми положим... А - ви?
От і перше розслаблене сцикло вскрилось
А як дихав, як дихав...
Розслаблене сцикло - а чому срач починаєш?
Що, ніяких аргументів не маєш?
Давай хоч про те, що ти 100500 мУльйонів податків сплачуєш і стільки ж донатиш... а от піти в ТЦК - то маєш слабкий кішківник...
Та й в тилу дуже сторожі потрібні - тому ти себе не бачиш на фронті
Додано: Нед 30 лип, 2023 16:43
Успіхвдупі Тебе, дегенерата, ніхто перший ніколи не зачіпає, але коли ти надзюрене в штани дупоп'яне ЧМО починаєш інших ображати отримуєш на те, що заслуговуєш, придурок. Шкода що ти настільки тупориле, що ніколи цього не зрозумієш, але твій приклад класичний для науки - пишайся цим, правило Данінга Крюгера студентам на твоїй тупій особі потрібно вивчати це просто класика, неошаріков - реінкарнація
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