Додано: Нед 30 лип, 2023 16:09

Hotab написав: може ми самі вирішимо що може ми самі вирішимо що

pesikot написав: Чому ти нив, що відпусток немає, а сам вже тричі був у відпустках за 17 місяців ? Чому ти нив, що відпусток немає, а сам вже тричі був у відпустках за 17 місяців ?

Hotab написав: і скільки з них зі збереженням бойових виплат) і скільки з них зі збереженням бойових виплат)

Та бачу, ви вже всі давно вирішили... що "затяжна війна" - саме те, що і потрібно "розслабленим сцикунам"!По-перше - я не нию, а розказую по суті/по факту!По-друге - я не розказував, що їх немає, а казав - що краще б їх давали що 3-4міс!По-третє - нам періодично роблять "перерву" з відпустками(нікого не пускають додому) - як от з початку літа була якась внутрішня заборона!Але це не означає, що ми/наше командування не може організувати неофіційні відпустки (щоб не дай Боже комусь кукуха не злетіла) - так як люди - НЕ РОБОТИ і нам потрібна відпустка! І чим частіше - тим краще!А ще краще - прийняти закон про 18міс!Ану візьми калькулятор і порахуй - скільки з премії в 30К з тебе зніме держава за офіційну відпустку за 10днів?І чи такий "жахливо-злочинний злочин", якщо солдат добровільно скине 10К на ремонт машин, які ЧОМУСЬ так часто ламаються і зовсім самі ремонтуватись не збираються?Ану - знайди тут зрадну зраду і ще нехайтут всі взвиють, особливо будівельники і Рівненські сторожі, що - "караульььььь!!! Ми сплачуємо 100500 мУльйонів податків, а вони такі-сякі за бюджетні кошти намагаються ремонтувати свої автівки, які чомусь не роз'їзджають по барах-ресторанах, а шморгають по полях/по бездоріжжю - підвозять харчі/боєприпаси і т. інше на вогневу, де неодноразово вже осколками були посічені..."Плять - та думайТЕ, якщо хоч трошки є мізків!))