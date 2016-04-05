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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4744474547464747>
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:47

  thenewepic написав:самі ударили по кримському мосту,
с головой в порядке? мост это логистика. а министерство это что? убьешь 30 работников завтра новых наберут.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 15:18

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Москву трішки полякали ударні БПЛА. «Най буде».
не розумію я радості від ударів по відносно мирних цілях. Чим ми в цьому кращі москалів. Зовсім інше діло коли атака досягає своєї цілі й горять склади боєприпасів

А на войне как на войне

Только не приплетай сюда "относительно мирные цели". Там были какие-то министерства. А это уже законные военные цели (с) москали
И заметь, удар был с субботы на воскресение, когда там вряд ли кто-то был

А вот москали, которых ты защишаешь, бьют по жилым домам в Украине, когда там спят люди
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 15:20

Мядар написав, що у ворога зявилась технологія, яка глушить Старлінки і це обладнання зараз випробовується на нулі. І це, пише, гірше навіть за відсутність Ф16

Випробовують та готують до промислового виробництва
Для компетентних: мова про Ku. Не про Ka.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 15:28

  Hennady написав:Мядар написав, що у ворога зявилась технологія, яка глушить Старлінки і це обладнання зараз випробовується на нулі. І це, пише, гірше навіть за відсутність Ф16

Випробовують та готують до промислового виробництва
Для компетентних: мова про Ku. Не про Ka.

Полуправда - хуже лжи

Важливо‼️
Хробача армія вже отримала технологію, що дозволяє глушити Starlink на «нулі». Випробовують та готують до промислового в-ва.
Для компетентних:
мова про Ku. Не про Ka.
Але розуміємо, що то питання часу.

Додаткової інформації та за способи можливої протидії бійцями - згодом інші джерела розшарять.
Звісно, передано до компетентних органів.
Але враховуючи їх кількість, велкам. Ви знаєте, як зі мною звʼязатися.

Нащо це тут?
Щоб більше спеців з клепкою морщили мозок над уніфікованими способами протидії. Фронт без Старлінку- суттєво складніше ніж навіть фронт без F-16.
Сліпне та глохне.

МАДЯР🇺🇦
30.07.23

https://t.me/robert_magyar
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 16:09

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Hotab написав:може ми самі вирішимо що
Та бачу, ви вже всі давно вирішили... що "затяжна війна" - саме те, що і потрібно "розслабленим сцикунам"!
  pesikot написав:Чому ти нив, що відпусток немає, а сам вже тричі був у відпустках за 17 місяців ?
По-перше - я не нию, а розказую по суті/по факту!
По-друге - я не розказував, що їх немає, а казав - що краще б їх давали що 3-4міс!
По-третє - нам періодично роблять "перерву" з відпустками(нікого не пускають додому) - як от з початку літа була якась внутрішня заборона!
Але це не означає, що ми/наше командування не може організувати неофіційні відпустки (щоб не дай Боже комусь кукуха не злетіла) - так як люди - НЕ РОБОТИ і нам потрібна відпустка! І чим частіше - тим краще!
А ще краще - прийняти закон про 18міс! :D
  Hotab написав:і скільки з них зі збереженням бойових виплат)
Ану візьми калькулятор і порахуй - скільки з премії в 30К з тебе зніме держава за офіційну відпустку за 10днів?
І чи такий "жахливо-злочинний злочин", якщо солдат добровільно скине 10К на ремонт машин, які ЧОМУСЬ так часто ламаються і зовсім самі ремонтуватись не збираються?
Ану - знайди тут зрадну зраду і ще нехайтут всі взвиють, особливо будівельники і Рівненські сторожі, що - "караульььььь!!! Ми сплачуємо 100500 мУльйонів податків, а вони такі-сякі за бюджетні кошти намагаються ремонтувати свої автівки, які чомусь не роз'їзджають по барах-ресторанах, а шморгають по полях/по бездоріжжю - підвозять харчі/боєприпаси і т. інше на вогневу, де неодноразово вже осколками були посічені..."

Плять - та думайТЕ, якщо хоч трошки є мізків!))
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 30 лип, 2023 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 16:15

  vitaliiangel написав:с головой в порядке? мост это логистика. а министерство это что? убьешь 30 работников завтра новых наберут.

в ніч з суботи на неділю там точно не було 30 працівників. Але це показало, що дрони можуть долітати до центру Москви, а значить заставить відтягнути частину ППО на захист столиці. Ну і удар по іміджу пуйла, звісно. У Москві дрони літають, а він собі на корабликах катається. Кому на Росії таке сподобається?
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 16:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:"розслабленим сцикунам"!

Аватарне ЧМО сливу вже залило і почало стару пісню - іди спати придурок !
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 16:37

Душу й тіло ми положим... А - ви?

  Василь-Рівне написав:іди спати
От і перше розслаблене сцикло вскрилось :lol:
А як дихав, як дихав... :mrgreen:
Розслаблене сцикло - а чому срач починаєш?
Що, ніяких аргументів не маєш? :mrgreen:
Давай хоч про те, що ти 100500 мУльйонів податків сплачуєш і стільки ж донатиш... а от піти в ТЦК - то маєш слабкий кішківник... :mrgreen:
Та й в тилу дуже сторожі потрібні - тому ти себе не бачиш на фронті :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 16:43

Успіхвдупі Тебе, дегенерата, ніхто перший ніколи не зачіпає, але коли ти надзюрене в штани дупоп'яне ЧМО починаєш інших ображати отримуєш на те, що заслуговуєш, придурок. Шкода що ти настільки тупориле, що ніколи цього не зрозумієш, але твій приклад класичний для науки - пишайся цим, правило Данінга Крюгера студентам на твоїй тупій особі потрібно вивчати це просто класика, неошаріков - реінкарнація :mrgreen:
Василь-Рівне
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