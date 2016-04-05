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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4744474547464747
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 17:00

Українські військові просувалися (https://babel.ua/news/96792-sili-oboron ... ji-oblasti) мінними полями, щоб звільнити село Старомайорське на Донеччині. З огляду на тотальне мінування, операція була унікальна.

Через замінованість українські інженери не змогли евакуювати трофейну техніку із села. Зараз у Старомайському ситуація контрольована, його часом обстрілюють з артилерії та мінометів.
vitaliiangel
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