Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 30 лип, 2023 17:00
Українські військові просувалися (
https://babel.ua/news/96792-sili-oboron ... ji-oblasti
) мінними полями, щоб звільнити село Старомайорське на Донеччині. З огляду на тотальне мінування, операція була унікальна.
Через замінованість українські інженери не змогли евакуювати трофейну техніку із села. Зараз у Старомайському ситуація контрольована, його часом обстрілюють з артилерії та мінометів.
vitaliiangel
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Додано: Нед 30 лип, 2023 17:22
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Успіх
в Нед 30 лип, 2023 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 17:24
Похоже у кого-то скоро дембель. Крышу рвет
antey1969
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Додано: Нед 30 лип, 2023 17:44
Успіх написав:
По-перше - я не нию, а розказую по суті/по факту!
Саме ниєшь
А по суті - ти тільки брешешь
Успіх написав:
По-друге - я не розказував, що їх немає, а казав - що краще б їх давали що 3-4міс!
Саме розказував, шо немає відпусток
А теперь розкажи, як так, у тебе аватарного "втомленого воїна" вже три відпустки
А в мене тільки друга ?
І ти після цього будешь казати, що ми тут в тилу розслаблені ...
pesikot
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Додано: Нед 30 лип, 2023 18:17
stm написав:
Вообще, почему Вас беспокоит Тайвань и Китай? )))
Бо співпрацюю з китайцями. І знаючи їх можна цілком очікувати на симетричну відповідь - постачання москалям додаткових технологій. А це явно не піде на користь Україні.
Дюрі-бачі
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Додано: Нед 30 лип, 2023 18:29
Дюрі-бачі написав: stm написав:
Вообще, почему Вас беспокоит Тайвань и Китай? )))
Бо співпрацюю з китайцями. І знаючи їх можна цілком очікувати на симетричну відповідь - постачання москалям додаткових технологій. А це явно не піде на користь Україні.
Ти так выгораживаешь москалей, аж из штанов выпрыгиваешь
Но ответь на вопрос, а с какого сейчас Китай будет поставлять какие-то технологии москалям ?
Продавать "Москвичи" - да, но не больше
Ты продвигаешь российские нарративы - а вот как Китай нам поможет, то Украине капец
pesikot
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Додано: Нед 30 лип, 2023 18:38
pesikot написав:
Но ответь на вопрос, а с какого сейчас Китай будет поставлять какие-то технологии москалям ?
1. Китай і так поставляє технології, зокрема дрони. А зараз, скоріш за все, розширить номенклатуру на якісь мікросхеми чи запчастини для літаків...
2. В них з США своя політична гра. США зробили свій хід
https://time.com/6299419/us-military-aid-taiwan/
Тепер відповідь Китаю.
3. Не капець, але стане важче, особливо Успіху і іншим героям, які реально воюють.
Дюрі-бачі
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