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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4744474547464747
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 17:00

Українські військові просувалися (https://babel.ua/news/96792-sili-oboron ... ji-oblasti) мінними полями, щоб звільнити село Старомайорське на Донеччині. З огляду на тотальне мінування, операція була унікальна.

Через замінованість українські інженери не змогли евакуювати трофейну техніку із села. Зараз у Старомайському ситуація контрольована, його часом обстрілюють з артилерії та мінометів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 17:22

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Востаннє редагувалось Успіх в Нед 30 лип, 2023 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Похоже у кого-то скоро дембель. Крышу рвет
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 17:30

  antey1969 написав:Похоже у кого-то скоро дембель. Крышу рвет

О, якби ж то скоро дембель - та я тут би танцював на форумі! :D


:D
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 17:44

  Успіх написав:По-перше - я не нию, а розказую по суті/по факту!

Саме ниєшь
А по суті - ти тільки брешешь
  Успіх написав:По-друге - я не розказував, що їх немає, а казав - що краще б їх давали що 3-4міс!

Саме розказував, шо немає відпусток

А теперь розкажи, як так, у тебе аватарного "втомленого воїна" вже три відпустки
А в мене тільки друга ?

І ти після цього будешь казати, що ми тут в тилу розслаблені ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Вообще, почему Вас беспокоит Тайвань и Китай? )))

Бо співпрацюю з китайцями. І знаючи їх можна цілком очікувати на симетричну відповідь - постачання москалям додаткових технологій. А це явно не піде на користь Україні.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 18:29

  Дюрі-бачі написав:
  stm написав:Вообще, почему Вас беспокоит Тайвань и Китай? )))

Бо співпрацюю з китайцями. І знаючи їх можна цілком очікувати на симетричну відповідь - постачання москалям додаткових технологій. А це явно не піде на користь Україні.

Ти так выгораживаешь москалей, аж из штанов выпрыгиваешь

Но ответь на вопрос, а с какого сейчас Китай будет поставлять какие-то технологии москалям ?

Продавать "Москвичи" - да, но не больше

Ты продвигаешь российские нарративы - а вот как Китай нам поможет, то Украине капец
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Но ответь на вопрос, а с какого сейчас Китай будет поставлять какие-то технологии москалям ?

1. Китай і так поставляє технології, зокрема дрони. А зараз, скоріш за все, розширить номенклатуру на якісь мікросхеми чи запчастини для літаків...
2. В них з США своя політична гра. США зробили свій хід https://time.com/6299419/us-military-aid-taiwan/
Тепер відповідь Китаю.
3. Не капець, але стане важче, особливо Успіху і іншим героям, які реально воюють.
Дюрі-бачі
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