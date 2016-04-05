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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4745474647474748
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 19:01

Шо тут було? Синьолоба антилопа на «гвоздиці» проїхала?

Поки х̶т̶о̶с̶ь̶ ̶н̶о̶г̶о̶ю̶ ̶з̶ ̶р̶о̶з̶м̶а̶х̶у̶ ̶п̶о̶ ̶х̶л̶є̶б̶а̶л̶у̶ модератори не щьолкнуть по носу , до тями не прийде.,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 19:03

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Така ж маечня,

Буду радий, якщо я помилився. Побачимо через кілька місяців.

Тоді ти будешь на сраці по підлозі їздити
Якщо ще ти тут будешь

Бо ти у мене, кільканадцятий
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 19:08

Hotab
Згоден, якось скучно ....
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 19:22

  Дюрі-бачі написав:
  stm написав:Вообще, почему Вас беспокоит Тайвань и Китай? )))

Бо співпрацюю з китайцями.

Опа, в какой сфере? )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 19:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Опа, в какой сфере? )))
в розпилюванні наукових грантів
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 19:25

  pesikot написав:Hotab
Згоден, якось скучно ....
А в мене враження що просто копіюють вищестоячих..
Пояснюю
Коли виникає проблема - треба перекрити її медійно гучнішою , але по суті придурковатою,яка ні на що не впливає..
Раніше як було
Якщо журналіст не мав матеріалу - то йшов в ДАЇ і писав про страшне ДТП...а те що цих ДТП по 60 штук в День в середньому - піпла й не хвилювало...
Інші , щоб прикрити проблему Червінського - витягнули тему барабанів і стадіонів...
А у нас як тільки скучно - так відразу як пилип з конопель вискакує дебілоїд і пів року розповідає про піраміди( і ніхто його не зупиняє) потім пів року про відсутність відпусток( знову не банять)
а потім виявляється що це Чмо вже ТРИ рази було у відпустках за час поки нило..
Питання - так може блоканути цього героя на термін, в якому він відверто брехав - тобто на рік.
Він же все одно протрезвіє і знову почне накидати лайно на вентилятор...
Те що сам по вуха в лайні - його проблема
Але те що засмірджується весь форум - вже проблема керівництва форуму
Бо як правило ті хто реально форуму потрібні мають більш витончений нюх ніж наш херой.

ПС
Є сімя, мама, син+дочка - батько помер давно, дідусі бабусі також
Син в госпіталі( Слава Богу осколкові +контузія без ампутацій), чоловік дочки - 15 місяців був в полоні.... - ця сімя більше постраждала ніж наш херой?
Так от це двоюрідні брат і сестра моєї дружини.
То може мені враховуючи постраждалу родину +сплату податків починати себе нагло вести на цих сторінках бо я херой в квадраті? :mrgreen:
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 19:25

  Дюрі-бачі написав:
  stm написав:Опа, в какой сфере? )))
в розпилюванні наукових грантів

Избиратели Партии регионов только о распиле и думают
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 19:55

  Дюрі-бачі написав:
  stm написав:Опа, в какой сфере? )))
в розпилюванні наукових грантів

До слёз просто цуцванг вышел )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 19:59

От що ви всі несете?

  budivelnik написав:я херой в квадраті?
Ти хер в квадраті)))

Балаболи - де я писав, що відпусток не дають за всі 17міс?
Балаболи - ви свою тилову роботу порівнюєте з роботою ЗСУ? Серйозно?
Серйозно думаєте, що 10днів відпустки достатньо солдатові раз на рік?
Ану пригадайте - де 17міс, приходивши з роботи, ви всі ночували?
А робота часом була не ПО ГРАФІКУ 8-10год/день і 5-6днів/на тиждень, і 1-2дні ЩОТИЖНЯ ВІДПОЧИВАЛИ?

А тепер подумайте про свої умови праці і про умови праці воїнів ЗСУ!
ДумайТЕ!!!

п.с.
Минулого року можна було лише по сімейних обставинах, або неофіційно у відпустку!
А з Нового року - вже дозволили офіційно...
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