Додано: Нед 30 лип, 2023 19:25

pesikot написав: Hotab

Згоден, якось скучно .... Згоден, якось скучно ....

А в мене враження що просто копіюють вищестоячих..ПояснююКоли виникає проблема - треба перекрити її медійно гучнішою , але по суті придурковатою,яка ні на що не впливає..Раніше як булоЯкщо журналіст не мав матеріалу - то йшов в ДАЇ і писав про страшне ДТП...а те що цих ДТП по 60 штук в День в середньому - піпла й не хвилювало...Інші , щоб прикрити проблему Червінського - витягнули тему барабанів і стадіонів...А у нас як тільки скучно - так відразу як пилип з конопель вискакує дебілоїд і пів року розповідає про піраміди( і ніхто його не зупиняє) потім пів року про відсутність відпусток( знову не банять)а потім виявляється що це Чмо вже ТРИ рази було у відпустках за час поки нило..Питання - так може блоканути цього героя на термін, в якому він відверто брехав - тобто на рік.Він же все одно протрезвіє і знову почне накидати лайно на вентилятор...Те що сам по вуха в лайні - його проблемаАле те що засмірджується весь форум - вже проблема керівництва форумуБо як правило ті хто реально форуму потрібні мають більш витончений нюх ніж наш херой.ПСЄ сімя, мама, син+дочка - батько помер давно, дідусі бабусі такожСин в госпіталі( Слава Богу осколкові +контузія без ампутацій), чоловік дочки - 15 місяців був в полоні.... - ця сімя більше постраждала ніж наш херой?Так от це двоюрідні брат і сестра моєї дружини.То може мені враховуючи постраждалу родину +сплату податків починати себе нагло вести на цих сторінках бо я херой в квадраті?