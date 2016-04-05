Шо тут було? Синьолоба антилопа на «гвоздиці» проїхала?
Поки х̶т̶о̶с̶ь̶ ̶н̶о̶г̶о̶ю̶ ̶з̶ ̶р̶о̶з̶м̶а̶х̶у̶ ̶п̶о̶ ̶х̶л̶є̶б̶а̶л̶у̶ модератори не щьолкнуть по носу , до тями не прийде.,
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Додано: Нед 30 лип, 2023 19:01
Шо тут було? Синьолоба антилопа на «гвоздиці» проїхала?
Поки х̶т̶о̶с̶ь̶ ̶н̶о̶г̶о̶ю̶ ̶з̶ ̶р̶о̶з̶м̶а̶х̶у̶ ̶п̶о̶ ̶х̶л̶є̶б̶а̶л̶у̶ модератори не щьолкнуть по носу , до тями не прийде.,
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:03
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:22
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:25
А в мене враження що просто копіюють вищестоячих..
Пояснюю
Коли виникає проблема - треба перекрити її медійно гучнішою , але по суті придурковатою,яка ні на що не впливає..
Раніше як було
Якщо журналіст не мав матеріалу - то йшов в ДАЇ і писав про страшне ДТП...а те що цих ДТП по 60 штук в День в середньому - піпла й не хвилювало...
Інші , щоб прикрити проблему Червінського - витягнули тему барабанів і стадіонів...
А у нас як тільки скучно - так відразу як пилип з конопель вискакує дебілоїд і пів року розповідає про піраміди( і ніхто його не зупиняє) потім пів року про відсутність відпусток( знову не банять)
а потім виявляється що це Чмо вже ТРИ рази було у відпустках за час поки нило..
Питання - так може блоканути цього героя на термін, в якому він відверто брехав - тобто на рік.
Він же все одно протрезвіє і знову почне накидати лайно на вентилятор...
Те що сам по вуха в лайні - його проблема
Але те що засмірджується весь форум - вже проблема керівництва форуму
Бо як правило ті хто реально форуму потрібні мають більш витончений нюх ніж наш херой.
ПС
Є сімя, мама, син+дочка - батько помер давно, дідусі бабусі також
Син в госпіталі( Слава Богу осколкові +контузія без ампутацій), чоловік дочки - 15 місяців був в полоні.... - ця сімя більше постраждала ніж наш херой?
Так от це двоюрідні брат і сестра моєї дружини.
То може мені враховуючи постраждалу родину +сплату податків починати себе нагло вести на цих сторінках бо я херой в квадраті?
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:25
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:55
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:59
От що ви всі несете?
Ти хер в квадраті)))
Балаболи - де я писав, що відпусток не дають за всі 17міс?
Балаболи - ви свою тилову роботу порівнюєте з роботою ЗСУ? Серйозно?
Серйозно думаєте, що 10днів відпустки достатньо солдатові раз на рік?
Ану пригадайте - де 17міс, приходивши з роботи, ви всі ночували?
А робота часом була не ПО ГРАФІКУ 8-10год/день і 5-6днів/на тиждень, і 1-2дні ЩОТИЖНЯ ВІДПОЧИВАЛИ?
А тепер подумайте про свої умови праці і про умови праці воїнів ЗСУ!
ДумайТЕ!!!
п.с.
Минулого року можна було лише по сімейних обставинах, або неофіційно у відпустку!
А з Нового року - вже дозволили офіційно...
Додано: Нед 30 лип, 2023 20:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ти дауноїдний дебілоїд..
В мене робота 30 років по 12 годин в день+ за цей час я був у відпустці ( тобто не зявлявся на роботі більше ніж 72 години) - максимум днів 50...
І ти чмо хуєве ще будеш тут пальці вєєром розпускати?
Хто з твоїх двоюрідних був в полоні - ніхто, а в мене в родині був
Хто з твоїх двоюрідних був поранений ніхто - а в мене є
Хто з твоїх двоюрідних платить 300 000-400 000 в рік податків - ніхто - а я плачу
То що ти собі придумав...
Дебіл кінчений..
ПС
модератори
Ви точно хочете з цим дауном тут все життя провести,
Ви в курсі - з ким поведешся від того й наберешся
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