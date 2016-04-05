Тоді ти будешь на сраці по підлозі їздити
Якщо ще ти тут будешь
Бо ти у мене, кільканадцятий
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Додано: Нед 30 лип, 2023 19:03
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:22
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:25
А в мене враження що просто копіюють вищестоячих..
Пояснюю
Коли виникає проблема - треба перекрити її медійно гучнішою , але по суті придурковатою,яка ні на що не впливає..
Раніше як було
Якщо журналіст не мав матеріалу - то йшов в ДАЇ і писав про страшне ДТП...а те що цих ДТП по 60 штук в День в середньому - піпла й не хвилювало...
Інші , щоб прикрити проблему Червінського - витягнули тему барабанів і стадіонів...
А у нас як тільки скучно - так відразу як пилип з конопель вискакує дебілоїд і пів року розповідає про піраміди( і ніхто його не зупиняє) потім пів року про відсутність відпусток( знову не банять)
а потім виявляється що це Чмо вже ТРИ рази було у відпустках за час поки нило..
Питання - так може блоканути цього героя на термін, в якому він відверто брехав - тобто на рік.
Він же все одно протрезвіє і знову почне накидати лайно на вентилятор...
Те що сам по вуха в лайні - його проблема
Але те що засмірджується весь форум - вже проблема керівництва форуму
Бо як правило ті хто реально форуму потрібні мають більш витончений нюх ніж наш херой.
ПС
Є сімя, мама, син+дочка - батько помер давно, дідусі бабусі також
Син в госпіталі( Слава Богу осколкові +контузія без ампутацій), чоловік дочки - 15 місяців був в полоні.... - ця сімя більше постраждала ніж наш херой?
Так от це двоюрідні брат і сестра моєї дружини.
То може мені враховуючи постраждалу родину +сплату податків починати себе нагло вести на цих сторінках бо я херой в квадраті?
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:25
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:55
Додано: Нед 30 лип, 2023 20:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В мене робота 30 років по 12 годин в день+ за цей час я був у відпустці ( тобто не зявлявся на роботі більше ніж 72 години) - максимум днів 50...
І ти ще будеш тут пальці вєєром розпускати?
Хто з твоїх двоюрідних був в полоні - ніхто, а в мене в родині був 15 місяців
Хто з твоїх двоюрідних був поранений ніхто - а в мене є
Хто з твоїх двоюрідних платить 300 000-400 000 в рік податків - ніхто - а я плачу
То що ти собі придумав...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 30 лип, 2023 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 лип, 2023 20:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
....
ППС
Вангую що 90% тих хто так чи інакше підтримають долярчика - знаходяться в категорії
НЄ ВСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 30 лип, 2023 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 лип, 2023 21:04
budivelnik , ні)
Дехто просто тебе тролить)
Як і долярчика в той самий час))
Нажаль наш дружок долярчик ніяк не зрозуміє, що в СОУ перебуває 1 + млн чоловік, а не він один. І з них десь 200+ тисяч в набагато гірших умовах, ніж він. Я - завжди був в кращих умовах. Але все справедливо, я завжди отримував менше ніж він, хоча я старший офіцер з максимальною вислугою і кваліфікацією «1 клас». Є ті, хто в ще гірших ніж він , і вони отримують ще більше. Чому нашому кловуну це не доходить?
Щодо відпустки… так, я думав там все гірше у нього. Ясно що 30 днів за 17м - це не норма, але це зовсім непогано. І йому точно негоже скиглити.
Щодо годин на роботі. Нещодавно спілкувався з пілотом, який встиг до війни звільнитись і зараз працює в авіакомпанії в режимі 4м Африка, 1-1.5 місяці дома. І потім знову . Так він каже «так, сімʼю по суті не бачиш.. Але моя дружина каже «так я тебе і в армії не бачила! То ти парашутистів в Кропивницькому чи Очакові кидаєш, то в Мелітополі з Краматорськом чергуєш під АТО». Порахували, я ночував дома 2 місяці за рік. І це за копійки.». Тобто ще до війни (цієї) вся армія працювала десь в такому ж режимі. І зовсім не за ці гроші. Долярчик, тебе це турбувало?? Чому когось має турбувати твій сьгоднішній режим роботи?? Доречі непогано оплачуваний як для твого ступеню ризику.
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