Додано: Нед 30 лип, 2023 21:34

Hotab написав: Нажаль наш дружок долярчик ніяк не зрозуміє, що в СОУ перебуває 1 + млн чоловік, а не він один. І з них десь 200+ тисяч в набагато гірших умовах, ніж він. Нажаль наш дружок долярчик ніяк не зрозуміє, що в СОУ перебуває 1 + млн чоловік, а не він один. І з них десь 200+ тисяч в набагато гірших умовах, ніж він.

Я навіть коли розважаюсь - все одно дію ефективно..тобто на результатРезультат - це задоволення або вигода ( не обовязково для мене сьогодні)Так отМене не хвилює окремий персонаж долярчик...мене хвилює явище під загальним описом - долярчики.Війна закінчиться і до будівництва Держави прийдуть люди у віці долярчика...Що вони збудують?Проголосують за першого ліпшого який їм наобіцяє золоті гори?І навіщо я карячився 30 років?Так , за ці 30 років я собі щось заробив...Але давайте проголосуємХто згоден 30 років заробляти по 2000 доларів в місяць , з якихна себе і сімю -30% від заробленого+ 2 місці в загальному за весь цей час бути у відпустці...А те що вклав...так я ж це заробив, але я цим не користувався.То чим долярчик відрізняється від мене?він тратив на себе все що отримував..і при цьому він вважає себе героєм і що навколишні йому винні.А я в його очах барига.( як до речі в очах як мінімум 70% тут присутніх)Всі хочуть жити по Дейтройту - все повинно бути правильно поділенеІ тільки 30% згодні жити по Будівельнику - перш ніж ділити - хоч навчіться собі на підтримку штанів заробляти.Тому мені трошки страшно від тої країни в якій можуть перемогти долярчики( при чому я море зусиль поклав щоб вони перемогли)І мені дуже шкода дітей долярчиків...які будутиь жити в країні побудованій долярчиками старшими.Єдине що мене втішає так це народна мудрістьЧого дурний-бо біднийЧого бідний - бо дурний...А так як долярчик вважає себе бідним- то до будівництва Держави його і його симпатиків не допустять...Кому потрібні бідні і дурні керівники...