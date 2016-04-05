Я навіть коли розважаюсь - все одно дію ефективно..тобто на результат
Результат - це задоволення або вигода ( не обовязково для мене сьогодні)
Так от
Мене не хвилює окремий персонаж долярчик...
мене хвилює явище під загальним описом - долярчики.
Війна закінчиться і до будівництва Держави прийдуть люди у віці долярчика...
Що вони збудують?
Проголосують за першого ліпшого який їм наобіцяє золоті гори?
І навіщо я карячився 30 років?
Так , за ці 30 років я собі щось заробив...
Але давайте проголосуєм
Хто згоден 30 років заробляти по 2000 доларів в місяць , з яких
на себе і сімю - виділяти не більше 30% від заробленого+ 2 місці в загальному за весь цей час бути у відпустці...
А те що вклав...так я ж це заробив, але я цим не користувався.
То чим долярчик відрізняється від мене?
він тратив на себе все що отримував..і при цьому він вважає себе героєм і що навколишні йому винні.
А я в його очах барига.( як до речі в очах як мінімум 70% тут присутніх)
Всі хочуть жити по Дейтройту - все повинно бути правильно поділене
І тільки 30% згодні жити по Будівельнику - перш ніж ділити - хоч навчіться собі на підтримку штанів заробляти.
Тому мені трошки страшно від тої країни в якій можуть перемогти долярчики( при чому я море зусиль поклав щоб вони перемогли)
І мені дуже шкода дітей долярчиків...які будутиь жити в країні побудованій долярчиками старшими.
Єдине що мене втішає так це народна мудрість
Чого дурний-бо бідний
Чого бідний - бо дурний...
А так як долярчик вважає себе бідним- то до будівництва Держави його і його симпатиків не допустять...Кому потрібні бідні і дурні керівники...