Додано: Нед 30 лип, 2023 21:04

budivelnik , ні)

Дехто просто тебе тролить)

Як і долярчика в той самий час))



Нажаль наш дружок долярчик ніяк не зрозуміє, що в СОУ перебуває 1 + млн чоловік, а не він один. І з них десь 200+ тисяч в набагато гірших умовах, ніж він. Я - завжди був в кращих умовах. Але все справедливо, я завжди отримував менше ніж він, хоча я старший офіцер з максимальною вислугою і кваліфікацією «1 клас». Є ті, хто в ще гірших ніж він , і вони отримують ще більше. Чому нашому кловуну це не доходить?

Щодо відпустки… так, я думав там все гірше у нього. Ясно що 30 днів за 17м - це не норма, але це зовсім непогано. І йому точно негоже скиглити.

Щодо годин на роботі. Нещодавно спілкувався з пілотом, який встиг до війни звільнитись і зараз працює в авіакомпанії в режимі 4м Африка, 1-1.5 місяці дома. І потім знову . Так він каже «так, сімʼю по суті не бачиш.. Але моя дружина каже «так я тебе і в армії не бачила! То ти парашутистів в Кропивницькому чи Очакові кидаєш, то в Мелітополі з Краматорськом чергуєш під АТО». Порахували, я ночував дома 2 місяці за рік. І це за копійки.». Тобто ще до війни (цієї) вся армія працювала десь в такому ж режимі. І зовсім не за ці гроші. Долярчик, тебе це турбувало?? Чому когось має турбувати твій сьгоднішній режим роботи?? Доречі непогано оплачуваний як для твого ступеню ризику.