Hotab
Згоден, якось скучно ....
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Додано: Нед 30 лип, 2023 19:22
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:25
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:55
Додано: Нед 30 лип, 2023 20:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
....
ППС
Вангую що 90% тих хто так чи інакше підтримають долярчика - знаходяться в категорії
НЄ ВСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 30 лип, 2023 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 лип, 2023 21:04
budivelnik , ні)
Дехто просто тебе тролить)
Як і долярчика в той самий час))
Нажаль наш дружок долярчик ніяк не зрозуміє, що в СОУ перебуває 1 + млн чоловік, а не він один. І з них десь 200+ тисяч в набагато гірших умовах, ніж він. Я - завжди був в кращих умовах. Але все справедливо, я завжди отримував менше ніж він, хоча я старший офіцер з максимальною вислугою і кваліфікацією «1 клас». Є ті, хто в ще гірших ніж він , і вони отримують ще більше. Чому нашому кловуну це не доходить?
Щодо відпустки… так, я думав там все гірше у нього. Ясно що 30 днів за 17м - це не норма, але це зовсім непогано. І йому точно негоже скиглити.
Щодо годин на роботі. Нещодавно спілкувався з пілотом, який встиг до війни звільнитись і зараз працює в авіакомпанії в режимі 4м Африка, 1-1.5 місяці дома. І потім знову . Так він каже «так, сімʼю по суті не бачиш.. Але моя дружина каже «так я тебе і в армії не бачила! То ти парашутистів в Кропивницькому чи Очакові кидаєш, то в Мелітополі з Краматорськом чергуєш під АТО». Порахували, я ночував дома 2 місяці за рік. І це за копійки.». Тобто ще до війни (цієї) вся армія працювала десь в такому ж режимі. І зовсім не за ці гроші. Долярчик, тебе це турбувало?? Чому когось має турбувати твій сьгоднішній режим роботи?? Доречі непогано оплачуваний як для твого ступеню ризику.
Додано: Нед 30 лип, 2023 21:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я навіть коли розважаюсь - все одно дію ефективно..тобто на результат
Результат - це задоволення або вигода ( не обовязково для мене сьогодні)
Так от
Мене не хвилює окремий персонаж долярчик...
мене хвилює явище під загальним описом - долярчики.
Війна закінчиться і до будівництва Держави прийдуть люди у віці долярчика...
Що вони збудують?
Проголосують за першого ліпшого який їм наобіцяє золоті гори?
І навіщо я карячився 30 років?
Так , за ці 30 років я собі щось заробив...
Але давайте проголосуєм
Хто згоден 30 років заробляти по 2000 доларів в місяць , з яких
на себе і сімю - виділяти не більше 30% від заробленого+ 2 місці в загальному за весь цей час бути у відпустці...
А те що вклав...так я ж це заробив, але я цим не користувався.
То чим долярчик відрізняється від мене?
він тратив на себе все що отримував..і при цьому він вважає себе героєм і що навколишні йому винні.
А я в його очах барига.( як до речі в очах як мінімум 70% тут присутніх)
Всі хочуть жити по Дейтройту - все повинно бути правильно поділене
І тільки 30% згодні жити по Будівельнику - перш ніж ділити - хоч навчіться собі на підтримку штанів заробляти.
Тому мені трошки страшно від тої країни в якій можуть перемогти долярчики( при чому я море зусиль поклав щоб вони перемогли)
І мені дуже шкода дітей долярчиків...які будутиь жити в країні побудованій долярчиками старшими.
Єдине що мене втішає так це народна мудрість
Чого дурний-бо бідний
Чого бідний - бо дурний...
А так як долярчик вважає себе бідним- то до будівництва Держави його і його симпатиків не допустять...Кому потрібні бідні і дурні керівники...
Додано: Нед 30 лип, 2023 22:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це якийсь окремий вид мозахізму, як у Мухи?
ИМХО 650$ нормальний бюджет поки сам, на двох із дружиною вже туго, а от як так виживати із дітьми за такий бюджет...
Хоча рахувати чужі гроші й неблагородна справа...
Додано: Нед 30 лип, 2023 22:11
Ну уж нет, сами спросили ))) сейчас Будивельник с бухгалтерией стандартной Вам всё объяснит.
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