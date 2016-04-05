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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4745474647474748
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 22:19

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Хто згоден 30 років заробляти по 2000 доларів в місяць , з яких на себе і сімю - виділяти не більше 30% від заробленого+ 2 місці в загальному за весь цей час бути у відпустці...
Це якийсь окремий вид мозахізму, як у Мухи?
ИМХО 650$ нормальний бюджет поки сам, на двох із дружиною вже туго, а от як так виживати із дітьми за такий бюджет...
Хоча рахувати чужі гроші й неблагородна справа...
Ні
Це стандартне розуміння математики і того , що в капсуспільстві ніхто тобі нічого просто так не дасть.
І тільки такий варіант( + варіант бабака в Канаді померла і залишила спадок в мільйон , або виграв у лотарею ) дає можливість твоїм дітям не нити і не заглядати комусь в очі...
Первинне накопичення капіталу.
Чим більше тут присутніх це зрозуміють - тим швидше закінчиться ера голобородьків....
А от поки 70% будуть заглядати в кишені оточуючих і при цьому не заробляючи собі навіть на хліб - доти війна з педерацією є справою безнадійною.
пуйла і педераційників переможемо..а на їх місце прийдуть долярчики і все почнеться спочатку.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 22:19

Ще раз - якщо тут "так класно" - то чого не ломляться сюди??

  budivelnik написав:В мене робота 30 років по 12 годин в день+ за цей час я був у відпустці ( тобто не зявлявся на роботі більше ніж 72 години) - максимум днів 50...
Я вже колись на таке відписував - "а нах тоді таке життя?" :D
Додупитакадупа)))
  budivelnik написав:Хто з твоїх двоюрідних платить 300 000-400 000 в рік податків - ніхто - а я плачу
🤦🤦‍♂️🤦🏻‍♀️
  Hotab написав:десь 200+ тисяч в набагато гірших умовах,
З цим - не сперечаюсь!
Але я свої умови порівнюю лише з тими, з ким тут дискутую/сперечаюсь ;)
Тобто - порівнюю "окоп з диваном")))
  Hotab написав:Ясно що 30 днів за 17м - це не норма, але це зовсім непогано
Так я не кажу, що це зовсім погано(особливо, коли чую що в деяких бригадах всього лиш 1 раз хлопці їздили за рік у відпустку), але і мене треба зрозуміти, що я ніколи не був військовим/строкову - не служив... і тут бац, цивільну людину(так, як і більшість інших) висмикують з сім'ї/родини, з цивільного життя... - а головне, що потім виявляється - призвали безстроково!("Допоки сонце сяє, поки вода тече...©) :D

То чого деякі дивуються моєму реагуванню на обмежені права)) видозмінене "кріпосне право")) "в'язницю відкритого типу" і т.п.?)))
  Hotab написав:Чому когось має турбувати твій сьгоднішній режим роботи??
Тому що це загальний режим роботи в ЗСУ і мали б розуміти, що люди - НЕ роботи!
Що потрібні відпустки.
Що потрібні ротації.
Що потрібний дембель.
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:сейчас Будивельник с бухгалтерией стандартной Вам всё объяснит.
Кривлятись і дурень може...
Я б хотів почути програму як за 30 років стати успішним...І при цьому витрачати на себе більше ніж 70% від заробленого...
Отже давайте
Закінчили ви вуз в 22 роки і прийшли на середню зарплату по Державі в 13000 грн...
Що далі?Перед Вами 30 років щоб стати успішним ( нехай ця успішність це просто дохід в 100 000 грн/місяць)
Тільки не треба про бариг яких ви розкуркулите і про те що ви народились гейтцом чи маском - ви середньостатистичний, у вас тато інженер , мама вчителька...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 22:33

Думаю! Дію! Багатію!©)))

  budivelnik написав:А так як долярчик вважає себе бідним
Де це таке персонаж Долярчик писав? :)

Я от знаю, що Успіх - НЕ бідний, так як має найдорожче - двоє синочків!👍👍👍
Ну і ще там всякий дріб'язок... типу двох квартир і більше ляма заощаджень))

Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!©👍👍👍
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 23:02

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Хто згоден 30 років заробляти по 2000 доларів в місяць , з яких на себе і сімю - виділяти не більше 30% від заробленого+ 2 місці в загальному за весь цей час бути у відпустці...

Це якийсь окремий вид мозахізму, як у Мухи?
ИМХО 650$ нормальний бюджет поки сам, на двох із дружиною вже туго, а от як так виживати із дітьми за такий бюджет...
Хоча рахувати чужі гроші й неблагородна справа...



то залежить від того що мається на увазі під висловом "на себе і сім’ю - виділяти не більше 30% від заробленого". якщо це тільки на харч та комуналка то норм за умови якщо останні 70% йдуть придбання житла, машини, товарів тривалого споживання плюс на пенсію відкласти.
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 23:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:
  stm написав:сейчас Будивельник с бухгалтерией стандартной Вам всё объяснит.
Кривлятись і дурень може...
Я б хотів почути програму як за 30 років стати успішним...І при цьому витрачати на себе більше ніж 70% від заробленого...
Отже давайте
Закінчили ви вуз в 22 роки і прийшли на середню зарплату по Державі в 13000 грн...
Що далі?Перед Вами 30 років щоб стати успішним ( нехай ця успішність це просто дохід в 100 000 грн/місяць)
Тільки не треба про бариг яких ви розкуркулите і про те що ви народились гейтцом чи маском - ви середньостатистичний, у вас тато інженер , мама вчителька...


Піти на роботу можна навіть до закінчення внз. Одразу на середню по країні то якби непогано, але малоймовірно, але вийти на середню і вище можна досить швидко (наприклад, в моєму випадку - за рік)
Faceless
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  #<1 ... 4745474647474748
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