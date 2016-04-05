Додано: Нед 30 лип, 2023 22:19

budivelnik написав: В мене робота 30 років по 12 годин в день+ за цей час я був у відпустці ( тобто не зявлявся на роботі більше ніж 72 години) - максимум днів 50... В мене робота 30 років по 12 годин в день+ за цей час я був у відпустці ( тобто не зявлявся на роботі більше ніж 72 години) - максимум днів 50...

budivelnik написав: Хто з твоїх двоюрідних платить 300 000-400 000 в рік податків - ніхто - а я плачу Хто з твоїх двоюрідних платить 300 000-400 000 в рік податків - ніхто - а я плачу

Hotab написав: десь 200+ тисяч в набагато гірших умовах, десь 200+ тисяч в набагато гірших умовах,

Hotab написав: Ясно що 30 днів за 17м - це не норма, але це зовсім непогано Ясно що 30 днів за 17м - це не норма, але це зовсім непогано

Hotab написав: Чому когось має турбувати твій сьгоднішній режим роботи?? Чому когось має турбувати твій сьгоднішній режим роботи??

Я вже колись на таке відписував - "а нах тоді таке життя?"Додупитакадупа)))🤦🤦‍♂️🤦🏻‍♀️З цим - не сперечаюсь!Але я свої умови порівнюю лише з тими, з ким тут дискутую/сперечаюсьТобто - порівнюю "окоп з диваном")))Так я не кажу, що це зовсім погано(особливо, коли чую що в деяких бригадах всього лиш 1 раз хлопці їздили за рік у відпустку), але і мене треба зрозуміти, що я ніколи не був військовим/строкову - не служив... і тут бац, цивільну людину(так, як і більшість інших) висмикують з сім'ї/родини, з цивільного життя... - а головне, що потім виявляється - призвали безстроково!("Допоки сонце сяє, поки вода тече...©)То чого деякі дивуються моєму реагуванню на обмежені права)) видозмінене "кріпосне право")) "в'язницю відкритого типу" і т.п.?)))Тому що це загальний режим роботи в ЗСУ і мали б розуміти, що люди - НЕ роботи!Що потрібні відпустки.Що потрібні ротації.Що потрібний дембель.