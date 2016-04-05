budivelnik написав:Хто згоден 30 років заробляти по 2000 доларів в місяць , з яких на себе і сімю - виділяти не більше 30% від заробленого+ 2 місці в загальному за весь цей час бути у відпустці...
Це якийсь окремий вид мозахізму, як у Мухи? ИМХО 650$ нормальний бюджет поки сам, на двох із дружиною вже туго, а от як так виживати із дітьми за такий бюджет... Хоча рахувати чужі гроші й неблагородна справа...
Ні Це стандартне розуміння математики і того , що в капсуспільстві ніхто тобі нічого просто так не дасть. І тільки такий варіант( + варіант бабака в Канаді померла і залишила спадок в мільйон , або виграв у лотарею ) дає можливість твоїм дітям не нити і не заглядати комусь в очі... Первинне накопичення капіталу. Чим більше тут присутніх це зрозуміють - тим швидше закінчиться ера голобородьків.... А от поки 70% будуть заглядати в кишені оточуючих і при цьому не заробляючи собі навіть на хліб - доти війна з педерацією є справою безнадійною. пуйла і педераційників переможемо..а на їх місце прийдуть долярчики і все почнеться спочатку.
stm написав:сейчас Будивельник с бухгалтерией стандартной Вам всё объяснит.
Кривлятись і дурень може... Я б хотів почути програму як за 30 років стати успішним...І при цьому витрачати на себе більше ніж 70% від заробленого... Отже давайте Закінчили ви вуз в 22 роки і прийшли на середню зарплату по Державі в 13000 грн... Що далі?Перед Вами 30 років щоб стати успішним ( нехай ця успішність це просто дохід в 100 000 грн/місяць) Тільки не треба про бариг яких ви розкуркулите і про те що ви народились гейтцом чи маском - ви середньостатистичний, у вас тато інженер , мама вчителька...
budivelnik написав:Хто згоден 30 років заробляти по 2000 доларів в місяць , з яких на себе і сімю - виділяти не більше 30% від заробленого+ 2 місці в загальному за весь цей час бути у відпустці...
Це якийсь окремий вид мозахізму, як у Мухи? ИМХО 650$ нормальний бюджет поки сам, на двох із дружиною вже туго, а от як так виживати із дітьми за такий бюджет... Хоча рахувати чужі гроші й неблагородна справа...
то залежить від того що мається на увазі під висловом "на себе і сім’ю - виділяти не більше 30% від заробленого". якщо це тільки на харч та комуналка то норм за умови якщо останні 70% йдуть придбання житла, машини, товарів тривалого споживання плюс на пенсію відкласти.
stm написав:сейчас Будивельник с бухгалтерией стандартной Вам всё объяснит.
Кривлятись і дурень може... Я б хотів почути програму як за 30 років стати успішним...І при цьому витрачати на себе більше ніж 70% від заробленого... Отже давайте Закінчили ви вуз в 22 роки і прийшли на середню зарплату по Державі в 13000 грн... Що далі?Перед Вами 30 років щоб стати успішним ( нехай ця успішність це просто дохід в 100 000 грн/місяць) Тільки не треба про бариг яких ви розкуркулите і про те що ви народились гейтцом чи маском - ви середньостатистичний, у вас тато інженер , мама вчителька...
Піти на роботу можна навіть до закінчення внз. Одразу на середню по країні то якби непогано, але малоймовірно, але вийти на середню і вище можна досить швидко (наприклад, в моєму випадку - за рік)
budivelnik написав:Хто згоден 30 років заробляти по 2000 доларів в місяць , з яких на себе і сімю - виділяти не більше 30% від заробленого+ 2 місці в загальному за весь цей час бути у відпустці...
Це якийсь окремий вид мозахізму, як у Мухи? ИМХО 650$ нормальний бюджет поки сам, на двох із дружиною вже туго, а от як так виживати із дітьми за такий бюджет... Хоча рахувати чужі гроші й неблагородна справа...
то залежить від того що мається на увазі під висловом "на себе і сім’ю - виділяти не більше 30% від заробленого". якщо це тільки на харч та комуналка то норм за умови якщо останні 70% йдуть придбання житла, машини, товарів тривалого споживання плюс на пенсію відкласти.
ОМГ. Це було б 100% на себе... 70% інвестується в бізнес
stm написав:сейчас Будивельник с бухгалтерией стандартной Вам всё объяснит.
Кривлятись і дурень може... Я б хотів почути програму як за 30 років стати успішним...І при цьому витрачати на себе більше ніж 70% від заробленого... Отже давайте Закінчили ви вуз в 22 роки і прийшли на середню зарплату по Державі в 13000 грн... Що далі?Перед Вами 30 років щоб стати успішним ( нехай ця успішність це просто дохід в 100 000 грн/місяць) Тільки не треба про бариг яких ви розкуркулите і про те що ви народились гейтцом чи маском - ви середньостатистичний, у вас тато інженер , мама вчителька...
Піти на роботу можна навіть до закінчення внз. Одразу на середню по країні то якби непогано, але малоймовірно, але вийти на середню і вище можна досить швидко (наприклад, в моєму випадку - за рік)
Ще можна згадати, що середній працівник отримає не середню, а медіанну... яку в нас взагалі не дуже публікують
stm написав:сейчас Будивельник с бухгалтерией стандартной Вам всё объяснит.
Кривлятись і дурень може... Я б хотів почути програму як за 30 років стати успішним...І при цьому витрачати на себе більше ніж 70% від заробленого... Отже давайте Закінчили ви вуз в 22 роки і прийшли на середню зарплату по Державі в 13000 грн... Що далі?Перед Вами 30 років щоб стати успішним ( нехай ця успішність це просто дохід в 100 000 грн/місяць) Тільки не треба про бариг яких ви розкуркулите і про те що ви народились гейтцом чи маском - ви середньостатистичний, у вас тато інженер , мама вчителька...
Піти на роботу можна навіть до закінчення внз. Одразу на середню по країні то якби непогано, але малоймовірно, але вийти на середню і вище можна досить швидко (наприклад, в моєму випадку - за рік)
Электрик в Германии, маляр в Канаде ))) есть ещё конечный бенефициар любого успешного бизнеса, вообще не работаешь после ))) У Будивельника потрясающе выходит генерировать цифры, таблички и даже тексты в рандомном наборе. Это талант в таком возрасте )))
andrijk777 написав:............. Інфляція за 2022 рік - 26,6% Інфляція за пів 2023 року - 4,8%
Вам уже Letusrock напомнил: "Є брехня, нахабна брехня й статистика".
Между прочим, по Госстату ИСЦ за 2022 - 120,2, а по ""Продукти харчування та безалкогольні напої" - 126,6. Источник - https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cit.htm "Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2002-2022 роках (рік до попереднього року)". Там же по таблице " Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2001-2022 роках (грудень до грудня попереднього року)" - 126,6 и 134,4, соответственно.
При этом
За підсумками 2022 року реальні доходи українців скоротилися на 16%, хоча в номінальних цифрах було невелике зростання. У новому році ситуація повинна радикально покращитися. Про це йдеться в січневому звіті Національного банку України. ...... Так, за підсумками року середня номінальна зарплата в Україні зросла на 0,5%. Однак реальні доходи (з поправкою на рівень інфляції) за минулий рік впали на 15,8%.
Реальные доходы украинцев с февраля по декабрь 2022 года упали на 21%. Такие данные на дискуссии «Как украинская экономика пережила 2022 год» в Центре экономической стратегии привела Анна Сахно из ЦЭС. .... Номинальная средняя зарплата с начала агрессии снизилась примерно на 5%, добавила она.
доля расходов на продовольствие в общих расходах для жителей Украины также увеличивалась. В 2019 году она составляла 39,7%, в 2020 году – 41,2%, а в 2021 году – 41,6%. ...... Средняя доля расходов на питание на одного человека по миру составила 24,6% в 2019 году, 25,8% – в 2020 году и 25,5% – в 2021 году
Надеюсь, можно не объяснять, что 42% на питание это "в среднем" (если даже принимать её за истину). Для более бедных слоёв населения эта доля выше. Соответственно, для них рост продовольственных цен на 34,4% равносилен значительно большей инфляции.
Ще раз!!!! Потрібна статистика мінімум по десятку різнопланових товарів + потрібна статистика мінімум 10 років!!!!! Тобі будуть більш-менш правдиві дані. Все інше - це рівень бабки з базару!!!!!!!
А зачем математику статистика за 10 лет, если речь об инфляции за 2022?
Интересно, в количество населения 41.130.432 человек по данным Госстата Вы тоже свято верите?
P.s. Напомню, что цифра инфляции весьма социально значима. Например. в этом году пенсии индексировали на 20% "в соответствии с инфляцией". Хотя уж точно для подавляющего большинства пенсионеров гораздо важнее продуктовая инфляция, которая даже официально 34,4%. Средняя пенсия на на 1 июля 2023 года (т.е. уже после индексации) 5 311,44 гривен. При это 2/3 пенсионеров имеют пенсию меньше 5000 (https://www.pfu.gov.ua/2159343-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-07-2023/. На 01.01.2023 было 4 622,59 грн.