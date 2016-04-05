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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4746474747484749
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 07:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тут в розпал дискусії був організований збір і вже пройшло багато часу. Нажаль, пошук по темі не працює, щоб це знайти. В результаті чи було пожертвування від нашого літаючого героя (наприклад прізвище може бути на лінкедін, або зробив примітку). Бо можливо, на нього даремно намовляєте)
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 07:54

BeneFuckTor , зі 140 доларів / місяць у Андрюші на донати не залишиться.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 08:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:маляр в Канаде )))

мій однокласник працював в СВТ («СОЮЗВНЕШТРАНС» ) диспетчером, потім зам.деректора
згодом "накопив" гроші на 5 фур і організував власний бізнес, після початку війни у 2014 (АТО) напрямок на рф і Казахстан припинився, він продав фури і переїхав на пмж до Канади (не маю уяви де і ким він там працював і чи працював взагалі) в 50років не дуже прагнуть до фізичної праці(якщо мають якийсь кошти)...
через 2 роки він повернувся на Україну, Канада його розчарувала, населення не бідне,(2800-3000дол) але дорогих авто (як на вулицях Києва/Одеси) не бачив.
Немає там простору де можна швидко розбагатіти (корупції немає)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 08:40

prodigy то він так хотів напнутися і працювати.
навіть зараз цей напрямок існує і працює.
возять гранітну продукцію, Китай не зумів замістити природні граніти Полісся.
Час - 2 тижні. Вартість доставки - близько 9к ойро
Goodman
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