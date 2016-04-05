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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4746474747484749
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 07:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тут в розпал дискусії був організований збір і вже пройшло багато часу. Нажаль, пошук по темі не працює, щоб це знайти. В результаті чи було пожертвування від нашого літаючого героя (наприклад прізвище може бути на лінкедін, або зробив примітку). Бо можливо, на нього даремно намовляєте)
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 07:54

BeneFuckTor , зі 140 доларів / місяць у Андрюші на донати не залишиться.
Донатити на ЗСУ, які обороняють його кавалірки - це «потреблятство».
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 31 лип, 2023 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 08:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:маляр в Канаде )))

мій однокласник працював в СВТ («СОЮЗВНЕШТРАНС» ) диспетчером, потім зам.деректора
згодом "накопив" гроші на 5 фур і організував власний бізнес, після початку війни у 2014 (АТО) напрямок на рф і Казахстан припинився, він продав фури і переїхав на пмж до Канади (не маю уяви де і ким він там працював і чи працював взагалі) в 50років не дуже прагнуть до фізичної праці(якщо мають якийсь кошти)...
через 2 роки він повернувся на Україну, Канада його розчарувала, населення не бідне,(2800-3000дол) але дорогих авто (як на вулицях Києва/Одеси) не бачив.
Немає там простору де можна швидко розбагатіти (корупції немає)
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 08:40

prodigy то він так хотів напнутися і працювати.
навіть зараз цей напрямок існує і працює.
возять гранітну продукцію, Китай не зумів замістити природні граніти Полісся.
Час - 2 тижні. Вартість доставки - близько 9к ойро
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:37

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Хто згоден 30 років заробляти по 2000 доларів в місяць , з яких на себе і сімю - виділяти не більше 30% від заробленого+ 2 місці в загальному за весь цей час бути у відпустці...
Це якийсь окремий вид мозахізму, як у Мухи?
ИМХО 650$ нормальний бюджет поки сам, на двох із дружиною вже туго, а от як так виживати із дітьми за такий бюджет...
Хоча рахувати чужі гроші й неблагородна справа...
Ні
Це стандартне розуміння математики і того , що в капсуспільстві ніхто тобі нічого просто так не дасть.
І тільки такий варіант( + варіант бабака в Канаді померла і залишила спадок в мільйон , або виграв у лотарею ) дає можливість твоїм дітям не нити і не заглядати комусь в очі...
Первинне накопичення капіталу.
Чим більше тут присутніх це зрозуміють - тим швидше закінчиться ера голобородьків....
А от поки 70% будуть заглядати в кишені оточуючих і при цьому не заробляючи собі навіть на хліб - доти війна з педерацією є справою безнадійною.
пуйла і педераційників переможемо..а на їх місце прийдуть долярчики і все почнеться спочатку.

На цих територіях (Євразія) проблема не в накопиченні первинного капіталу, а його збереженні.
Хочете зберегти, то в США.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:42

  budivelnik написав:
  stm написав:сейчас Будивельник с бухгалтерией стандартной Вам всё объяснит.
Кривлятись і дурень може...
Я б хотів почути програму як за 30 років стати успішним...І при цьому витрачати на себе більше ніж 70% від заробленого...
Отже давайте
Закінчили ви вуз в 22 роки і прийшли на середню зарплату по Державі в 13000 грн...
Що далі?Перед Вами 30 років щоб стати успішним ( нехай ця успішність це просто дохід в 100 000 грн/місяць)
Тільки не треба про бариг яких ви розкуркулите і про те що ви народились гейтцом чи маском - ви середньостатистичний, у вас тато інженер , мама вчителька...

і обидва "бюджетники" і дітки такі ж, голобородьки у 99%
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кривий Ріг. РФ вдарила двома ракетами, приліт у багатоповерхівку та навчальний заклад — фото
ОНОВЛЕНО о 10:21. Глава МВС Ігор Клименко заявив про удар двома ракетами. Одна влучила в чотириповерховий навчальний заклад, під завалами, ймовірно, є люди. Працюють рятувальники.

Друга ракета вдарила в житловий будинок, зруйновано секцію з 4 по 9 поверх, виникла пожежа, одна людина загинула, 10 постраждали. Рятувальна операція триває.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:56

  mephala написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Хто згоден 30 років заробляти по 2000 доларів в місяць , з яких на себе і сімю - виділяти не більше 30% від заробленого+ 2 місці в загальному за весь цей час бути у відпустці...

Це якийсь окремий вид мозахізму, як у Мухи?
ИМХО 650$ нормальний бюджет поки сам, на двох із дружиною вже туго, а от як так виживати із дітьми за такий бюджет...
Хоча рахувати чужі гроші й неблагородна справа...



то залежить від того що мається на увазі під висловом "на себе і сім’ю - виділяти не більше 30% від заробленого". якщо це тільки на харч та комуналка то норм за умови якщо останні 70% йдуть придбання житла, машини, товарів тривалого споживання плюс на пенсію відкласти.

я би виділив три рівні
1) базовий, на життя, тобто для того щоб жити без погіршення здоров"я(за винятків фізичного старіння), наразі біля $150 в місяць на особу, при умові, що є власне житло і дача (20Куе активів на одну особу),
2) потреблятьцький (рєстікі, бляхи, пивасік/просєко, окуляри за 350 ойро, увідєть Паріж...),
3) інвестиційний

В Україні, маючи активів на 20Куе, і розподіливши їх розумно, можна жити і працювати в стилі як Болт до упора, і навіть, мати розширену економіку домогосподарства.
https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html

Більшість перебуває в стані потреблятсва і возвеличують його як самий кошерний спосіб існування.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:19

  flyman написав:1) базовий, на життя, тобто для того щоб жити без погіршення здоров"я(за винятків фізичного старіння), наразі біля $150 в місяць на особу, при умові, що є власне житло і дача (20Куе активів на одну особу),

150$ хіба жити в селі. Для міста малувато буде. Особливо "без погіршення здоров"я".

А взагалі-то назва теми Напад росії і білорусі на Україну
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:1) базовий, на життя, тобто для того щоб жити без погіршення здоров"я(за винятків фізичного старіння), наразі біля $150 в місяць на особу

Оце дуже сумнівна заява. Повноцінне харчування, з достатньнім рівнем клітковини, ненасичених жирних кислот натякає на регулярне споживання свіжої жирної риби, нежирного м'яса, овочів, фруктів і зелені, і мінімізації консервацій. З буджетом 150 долярів залишається хіба оселедець з кашею
Faceless
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