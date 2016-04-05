Тут в розпал дискусії був організований збір і вже пройшло багато часу. Нажаль, пошук по темі не працює, щоб це знайти. В результаті чи було пожертвування від нашого літаючого героя (наприклад прізвище може бути на лінкедін, або зробив примітку). Бо можливо, на нього даремно намовляєте)
мій однокласник працював в СВТ («СОЮЗВНЕШТРАНС» ) диспетчером, потім зам.деректора згодом "накопив" гроші на 5 фур і організував власний бізнес, після початку війни у 2014 (АТО) напрямок на рф і Казахстан припинився, він продав фури і переїхав на пмж до Канади (не маю уяви де і ким він там працював і чи працював взагалі) в 50років не дуже прагнуть до фізичної праці(якщо мають якийсь кошти)... через 2 роки він повернувся на Україну, Канада його розчарувала, населення не бідне,(2800-3000дол) але дорогих авто (як на вулицях Києва/Одеси) не бачив. Немає там простору де можна швидко розбагатіти (корупції немає)
prodigy то він так хотів напнутися і працювати. навіть зараз цей напрямок існує і працює. возять гранітну продукцію, Китай не зумів замістити природні граніти Полісся. Час - 2 тижні. Вартість доставки - близько 9к ойро
budivelnik написав:Хто згоден 30 років заробляти по 2000 доларів в місяць , з яких на себе і сімю - виділяти не більше 30% від заробленого+ 2 місці в загальному за весь цей час бути у відпустці...
Це якийсь окремий вид мозахізму, як у Мухи? ИМХО 650$ нормальний бюджет поки сам, на двох із дружиною вже туго, а от як так виживати із дітьми за такий бюджет... Хоча рахувати чужі гроші й неблагородна справа...
Ні Це стандартне розуміння математики і того , що в капсуспільстві ніхто тобі нічого просто так не дасть. І тільки такий варіант( + варіант бабака в Канаді померла і залишила спадок в мільйон , або виграв у лотарею ) дає можливість твоїм дітям не нити і не заглядати комусь в очі... Первинне накопичення капіталу. Чим більше тут присутніх це зрозуміють - тим швидше закінчиться ера голобородьків.... А от поки 70% будуть заглядати в кишені оточуючих і при цьому не заробляючи собі навіть на хліб - доти війна з педерацією є справою безнадійною. пуйла і педераційників переможемо..а на їх місце прийдуть долярчики і все почнеться спочатку.
На цих територіях (Євразія) проблема не в накопиченні первинного капіталу, а його збереженні. Хочете зберегти, то в США.
stm написав:сейчас Будивельник с бухгалтерией стандартной Вам всё объяснит.
Кривлятись і дурень може... Я б хотів почути програму як за 30 років стати успішним...І при цьому витрачати на себе більше ніж 70% від заробленого... Отже давайте Закінчили ви вуз в 22 роки і прийшли на середню зарплату по Державі в 13000 грн... Що далі?Перед Вами 30 років щоб стати успішним ( нехай ця успішність це просто дохід в 100 000 грн/місяць) Тільки не треба про бариг яких ви розкуркулите і про те що ви народились гейтцом чи маском - ви середньостатистичний, у вас тато інженер , мама вчителька...
і обидва "бюджетники" і дітки такі ж, голобородьки у 99%
budivelnik написав:Хто згоден 30 років заробляти по 2000 доларів в місяць , з яких на себе і сімю - виділяти не більше 30% від заробленого+ 2 місці в загальному за весь цей час бути у відпустці...
Це якийсь окремий вид мозахізму, як у Мухи? ИМХО 650$ нормальний бюджет поки сам, на двох із дружиною вже туго, а от як так виживати із дітьми за такий бюджет... Хоча рахувати чужі гроші й неблагородна справа...
то залежить від того що мається на увазі під висловом "на себе і сім’ю - виділяти не більше 30% від заробленого". якщо це тільки на харч та комуналка то норм за умови якщо останні 70% йдуть придбання житла, машини, товарів тривалого споживання плюс на пенсію відкласти.
я би виділив три рівні 1) базовий, на життя, тобто для того щоб жити без погіршення здоров"я(за винятків фізичного старіння), наразі біля $150 в місяць на особу, при умові, що є власне житло і дача (20Куе активів на одну особу), 2) потреблятьцький (рєстікі, бляхи, пивасік/просєко, окуляри за 350 ойро, увідєть Паріж...), 3) інвестиційний
flyman написав:1) базовий, на життя, тобто для того щоб жити без погіршення здоров"я(за винятків фізичного старіння), наразі біля $150 в місяць на особу, при умові, що є власне житло і дача (20Куе активів на одну особу),
150$ хіба жити в селі. Для міста малувато буде. Особливо "без погіршення здоров"я".
А взагалі-то назва теми Напад росії і білорусі на Україну
flyman написав:1) базовий, на життя, тобто для того щоб жити без погіршення здоров"я(за винятків фізичного старіння), наразі біля $150 в місяць на особу
Оце дуже сумнівна заява. Повноцінне харчування, з достатньнім рівнем клітковини, ненасичених жирних кислот натякає на регулярне споживання свіжої жирної риби, нежирного м'яса, овочів, фруктів і зелені, і мінімізації консервацій. З буджетом 150 долярів залишається хіба оселедець з кашею