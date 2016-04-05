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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 47484749475047514752>
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:37

https://lb.ua/society/2023/07/30/567670_natsii_viyni_amerikanskiy_dosvid.html
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:40

"Вижити за будь-яку ціну!"©))

  flyman написав:я би виділив три рівні
1) базовий, на життя, тобто для того щоб жити без погіршення здоров"я(за винятків фізичного старіння), наразі біля $150 в місяць на особу, при умові, що є власне житло і дача (20Куе активів на одну особу),
2) потреблятьцький (рєстікі, бляхи, пивасік/просєко, окуляри за 350 ойро, увідєть Паріж...),
3) інвестиційний

Так як я тут зранку і до тепер зробив туєву хучу роботи, то тепер маю трохи вільного часу (хіба би десь раптово смикнули мене...)
Тож, давай трохи подискутуємо про твій блог))
Дивись, якщо мати дачу і на ній жити і впахувати(жити з городУ), то на мою думку, що і 150$ на місяць буде забагато)) Купити хліба/солі/цукру і раз на тиждень трошки "м'ясного продукту", типу кусочок ковбаски, чи 2 сосиски/сардельки і баночку кільки у томаті - то 150$ явно забагато буде! :D
Йдемо далі - не розумію, чому ти смарт-квартиру називаєш "неліквідним" вкладом?
На мою думку, то саме дача - неліквідний вклад, якщо на ній не жити, а просто періодично приїжджати(на вихідні) відпочивати. А от смарт-квартиру - завжди можна здати і отримувати напів-пасивний дохід, або продати при потребі.
А дачу - ти не здаш(бо треба мати солідну дачу і в класному місці, щоб її хоч за якісь гроші можна було здати) і не продаш швидко, а якщо і продаш, то теж за копійки...

Тому дача - це класно, коли ти на ній живеш, а свою квартиру в місті здаєш в оренду. І то це за умови, що ти - ще НЕ старий "самотній вовк"! :D Ну або ще з дружиною/коханкою, але без дітей - то теж так підходить))
  flyman написав:В Україні, маючи активів на 20Куе, і розподіливши їх розумно, можна жити і працювати в стилі як Болт до упора, і навіть, мати розширену економіку домогосподарства.
А який це "стиль Болта" до упора?
Тобто - працював все життя і працює далі? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:47

  Faceless написав:
  flyman написав:1) базовий, на життя, тобто для того щоб жити без погіршення здоров"я(за винятків фізичного старіння), наразі біля $150 в місяць на особу

Оце дуже сумнівна заява. Повноцінне харчування, з достатньнім рівнем клітковини, ненасичених жирних кислот натякає на регулярне споживання свіжої жирної риби, нежирного м'яса, овочів, фруктів і зелені, і мінімізації консервацій. З буджетом 150 долярів залишається хіба оселедець з кашею


харчування на одного має бути 5500-6500грн на місяць, якщо родина 4-5 персон, то мінімум 5000грн

на судні за останні контракти (10р тому) сама жадібна компанія давала 8дол/день на персону, але цих грошей не вистачало(фруктів мало), сама багата давала 9,5долл
в Україні ще з 90х і до 2015/17 продукти були на 20-25% дешевше ніж в Європі, тобто 5дол на день-це нормальний раціон (років 8-9 тому навіть 4,2-4,5дол було нормально, тобто 3500грн на місяць)

фрукти у 2023 дорожче минулого року на 40-60%: персики (кінець липня-серпень 2022) брав по 25-40грн (самі кращі), сьогодні ціна 40-80грн(в Сільпо є і по 90) абрикос було 50грн великі по 80-90грм шт(по 50грн), сьогодні 85-100грн
у мене фрукти/овочі -це 60-70% раціону, якщо їсти кашу і один персик/або банан на день, то в 3000грн можна вкластись
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:55

  prodigy написав:якщо їсти кашу і один персик/або банан на день, то в 3000грн можна вкластись

Але хіба то життя ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:56


1940 рік сильно відрізняється від 2022 -го. Світ зовсім інший. Зокрема таку міру як повне закриття кордонів Україна не застосувала, хоч в 1940 кордони закрили 100% без варіантів. І багато чого іншого, довго перелічувати.
Відповідно такі міри як "економія цукру" не діють без закритих кордонів. ІТ-шник цукор не буде економити, він просто злиняє з тої дебільної країни яка ввела таку міру.

Воювати з слабким суперником(а Японія була значно слабше США) легко. А попробували б США воювати з 10-тикратно сильнішим суперником.
І взагалі надоїло возвеличування США з кожного утюга. Тим більше США 1940 це вже далеко не США 2022.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:57

  Успіх написав:
  flyman написав:я би виділив три рівні
1) базовий, на життя, тобто для того щоб жити без погіршення здоров"я(за винятків фізичного старіння), наразі біля $150 в місяць на особу, при умові, що є власне житло і дача (20Куе активів на одну особу),
2) потреблятьцький (рєстікі, бляхи, пивасік/просєко, окуляри за 350 ойро, увідєть Паріж...),
3) інвестиційний

Так як я тут зранку і до тепер зробив туєву хучу роботи, то тепер маю трохи вільного часу (хіба би десь раптово смикнули мене...)
Тож, давай трохи подискутуємо про твій блог))
Дивись, якщо мати дачу і на ній жити і впахувати(жити з городУ), то на мою думку, що і 150$ на місяць буде забагато)) Купити хліба/солі/цукру і раз на тиждень трошки "м'ясного продукту", типу кусочок ковбаски, чи 2 сосиски/сардельки і баночку кільки у томаті - то 150$ явно забагато буде! :D
Йдемо далі - не розумію, чому ти смарт-квартиру називаєш "неліквідним" вкладом?
На мою думку, то саме дача - неліквідний вклад, якщо на ній не жити, а просто періодично приїжджати(на вихідні) відпочивати. А от смарт-квартиру - завжди можна здати і отримувати напів-пасивний дохід, або продати при потребі.
А дачу - ти не здаш(бо треба мати солідну дачу і в класному місці, щоб її хоч за якісь гроші можна було здати) і не продаш швидко, а якщо і продаш, то теж за копійки...

Тому дача - це класно, коли ти на ній живеш, а свою квартиру в місті здаєш в оренду. І то це за умови, що ти - ще НЕ старий "самотній вовк"! :D Ну або ще з дружиною/коханкою, але без дітей - то теж так підходить))
  flyman написав:В Україні, маючи активів на 20Куе, і розподіливши їх розумно, можна жити і працювати в стилі як Болт до упора, і навіть, мати розширену економіку домогосподарства.
А який це "стиль Болта" до упора?
Тобто - працював все життя і працює далі? :mrgreen:

ту ліквідний актив по метології Кіосакі, чи ти мижеш монетизувати в кешфлоу,
в твоєму варіанті життя на дачі, тоді смарт стає активом (кешфлоу $100..150), але тоді міняється структура витрат (хоча б на те, що дачу потрібно обігрівати, якщо в ній жити), але добавляється дохід.

Тому розглядається що і дача, і кавалірка як "пасив".

Як Болт, це знайти роботу на мінімалку, щоб ішов пенсійний стаж але на якій можна робити 1..2 год. в день корисну працю для суспільства, а решта часу (якщо є клепка і бажання) вирішувати свої справи (або розкладати пас"янс Косинка, або ходити весь час на каву/чай/перекури, якщо мало клепок в мозгу)
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:ІТ-шник цукор не буде економити, він просто злиняє з тої дебільної країни яка ввела таку міру.

Він тої заборони не помітить, бо давно відмовився від цукру :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:11

Успіх стосовно дачі-це повна маячня
мабуть ви не мали дачі...у мене(родаків) дача з 1989р, батько жив там на пенсії (після 70ти) 80% часу на рік(навіть взимку), після 2017р (як він поламав ногу)мені довелось 2 роки їздити щодня на дачу(кормити собаку і курей), відстань десь 8-9км(по кругу 20км), для Lexus це 2 літра літом і 3 взимку (тобто на бензин 70-80 дол що місяця, корм курчам 20 дол, корм собаку 60 дол) ітого:130-150дол тільки витрати(до речі кури не окупали 50% їжи, а ще треба прибирати (чистити лайно)
на дачі треба постійно знаходитись і щоденна боротьба з ріпаком (а якщо хтось підклав свиню і запустив хмель , то це капець)
коли виростають дерева/виноград на шпалерах то на "город" залишається 2 клаптика 5*6 вільної землі (де ростуть огірки і томати), да місяць/два будете мати врожай, який окупить насіння/розсаду і не набагато більше. Виноград треба постійно берегти від хвороби (яких більше 10), ок віноград вродив-зробили віно(якщо я не пью віна взагаді- тільки водку), то можна продати перекупам у магазин за півціни.
Дача-це втрата грошей і часу , останні роки я цим і займаюсь у приватному будинку
два роки тому купив ще 4 ділянки 40соток під сонячні станції(СЄС), але Укренерго не платить нормально навіть за ту, що маю (останні платіж за квітень отримав 15липня), коли отримаю за травень? борг за енергію за 22/23рік більше 90к гривен.

4 ділянки стоять без діла, бо навіть садочок(або виноград) посадити-треба поливати (я це воду покупати, і їздити до них), а потім вражай стерегти-хоч і поруч (6км) але воно того не варто.
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 31 лип, 2023 12:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:13

  prodigy написав:.........
харчування на одного має бути 5500-6500грн на місяць, якщо родина 4-5 персон, то мінімум 5000грн

на судні за останні контракти (10р тому) сама жадібна компанія давала 8дол/день на персону, але цих грошей не вистачало(фруктів мало), сама багата давала 9,5долл
в Україні ще з 90х і до 2015/17 продукти були на 20-25% дешевше ніж в Європі, тобто 5дол на день-це нормальний раціон (років 8-9 тому навіть 4,2-4,5дол було нормально, тобто 3500грн на місяць)

фрукти у 2023 дорожче минулого року на 40-60%: персики (кінець липня-серпень 2022) брав по 25-40грн (самі кращі), сьогодні ціна 40-80грн(в Сільпо є і по 90) абрикос було 50грн великі по 80-90грм шт(по 50грн), сьогодні 85-100грн
у мене фрукти/овочі -це 60-70% раціону, якщо їсти кашу і один персик/або банан на день, то в 3000грн можна вкластись

Интересный рацион.
Мясо-рыбу совсем не надо?
Кстати, овощи по сравнению с прошлым годом тоже заметно подорожали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:19

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.........
харчування на одного має бути 5500-6500грн на місяць, якщо родина 4-5 персон, то мінімум 5000грн

на судні за останні контракти (10р тому) сама жадібна компанія давала 8дол/день на персону, але цих грошей не вистачало(фруктів мало), сама багата давала 9,5долл
в Україні ще з 90х і до 2015/17 продукти були на 20-25% дешевше ніж в Європі, тобто 5дол на день-це нормальний раціон (років 8-9 тому навіть 4,2-4,5дол було нормально, тобто 3500грн на місяць)

фрукти у 2023 дорожче минулого року на 40-60%: персики (кінець липня-серпень 2022) брав по 25-40грн (самі кращі), сьогодні ціна 40-80грн(в Сільпо є і по 90) абрикос було 50грн великі по 80-90грм шт(по 50грн), сьогодні 85-100грн
у мене фрукти/овочі -це 60-70% раціону, якщо їсти кашу і один персик/або банан на день, то в 3000грн можна вкластись

Интересный рацион.
Мясо-рыбу совсем не надо?
Кстати, овощи по сравнению с прошлым годом тоже заметно подорожали.

мясо/риба 30-40% раціону (картоплю, рис, каши(гречка/пшенічна)-я майже не їм (2 рази на місяць) суп/борщ 1 раз на місяць/два
десь в середини 2000х на судах забороняли купувати питну воду(а суп/борщ з дістилату я не їм), тому і вдома дуже рідко готую борщ (переважно з грудня по лютий), коли сало солене їм. в літку я худну на 6-7кг(багато рухаюсь), тут краще 2л компота чим борщ/суп
у мене морозилка велика(дві) -де 40-50кг морожені фрукти (морожені овочи мені не до смаку)
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