Додано: Пон 31 лип, 2023 11:40

flyman написав: я би виділив три рівні

1) базовий, на життя, тобто для того щоб жити без погіршення здоров"я(за винятків фізичного старіння), наразі біля $150 в місяць на особу, при умові, що є власне житло і дача (20Куе активів на одну особу) ,

2) потреблятьцький (рєстікі, бляхи, пивасік/просєко, окуляри за 350 ойро, увідєть Паріж...),

3) інвестиційний я би виділив три рівні2) потреблятьцький (рєстікі, бляхи, пивасік/просєко, окуляри за 350 ойро, увідєть Паріж...),3) інвестиційний

flyman написав: В Україні, маючи активів на 20Куе, і розподіливши їх розумно, можна жити і працювати в стилі як Болт до упора, і навіть, мати розширену економіку домогосподарства. В Україні, маючи активів на 20Куе, і розподіливши їх розумно, можна жити і працювати в стилі як Болт до упора, і навіть, мати розширену економіку домогосподарства.

Так як я тут зранку і до тепер зробив туєву хучу роботи, то тепер маю трохи вільного часу (хіба би десь раптово смикнули мене...)Тож, давай трохи подискутуємо про твій блог))Дивись, якщо мати дачу і на ній жити і впахувати(жити з городУ), то на мою думку, що і 150$ на місяць буде забагато)) Купити хліба/солі/цукру і раз на тиждень трошки "м'ясного продукту", типу кусочок ковбаски, чи 2 сосиски/сардельки і баночку кільки у томаті - то 150$ явно забагато буде!Йдемо далі - не розумію, чому ти смарт-квартиру називаєш "неліквідним" вкладом?На мою думку, то саме дача - неліквідний вклад, якщо на ній не жити, а просто періодично приїжджати(на вихідні) відпочивати. А от смарт-квартиру - завжди можна здати і отримувати напів-пасивний дохід, або продати при потребі.А дачу - ти не здаш(бо треба мати солідну дачу і в класному місці, щоб її хоч за якісь гроші можна було здати) і не продаш швидко, а якщо і продаш, то теж за копійки...Тому дача - це класно, коли ти на ній живеш, а свою квартиру в місті здаєш в оренду. І то це за умови, що ти - ще НЕ старий "самотній вовк"!Ну або ще з дружиною/коханкою, але без дітей - то теж так підходить))А який це "стиль Болта" до упора?Тобто - працював все життя і працює далі?