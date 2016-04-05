|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 31 лип, 2023 12:28
andrijk777 написав:
1940 рік сильно відрізняється від 2022 -го. Світ зовсім інший. Зокрема таку міру як повне закриття кордонів Україна не застосувала, хоч в 1940 кордони закрили 100% без варіантів. І багато чого іншого, довго перелічувати.
Відповідно такі міри як "економія цукру" не діють без закритих кордонів. ІТ-шник цукор не буде економити, він просто злиняє з тої дебільної країни яка ввела таку міру.
Воювати з слабким суперником(а Японія була значно слабше США) легко. А попробували б США воювати з 10-тикратно сильнішим суперником.
І взагалі надоїло возвеличування США з кожного утюга. Тим більше США 1940 це вже далеко не США 2022.
Головне ви впустили. Мова не про деталі, а про консолідацію суспільства проти ворога, навіть в куди більш безпечній обстановці.
Зараз ключові проблеми явно не в каучуці, цукрі і консервах. Але знімати в такий час нові тупі серіальчики, запускати нові черги будівництва музеїв, реконструкції пам'ятників - це просто треш.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33521
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1393 раз.
- Подякували: 7796 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Пон 31 лип, 2023 12:35
prodigy написав:
мясо/риба 30-40% раціону (картоплю, рис, каши(гречка/пшенічна)-я майже не їм (2 рази на місяць) суп/борщ 1 раз на місяць/два
ЛАД написав: prodigy написав:
.........
фрукти у 2023 дорожче минулого року на 40-60%: персики (кінець липня-серпень 2022) брав по 25-40грн (самі кращі), сьогодні ціна 40-80грн(в Сільпо є і по 90) абрикос було 50грн великі по 80-90грм шт(по 50грн), сьогодні 85-100грну мене фрукти/овочі -це 60-70% раціону, якщо їсти кашу і один персик/або банан на день, то в 3000грн можна вкластись
Интересный рацион.
Мясо-рыбу совсем не надо?
Кстати, овощи по сравнению с прошлым годом тоже заметно подорожали.
десь в середини 2000х на судах забороняли купувати питну воду(а суп/борщ з дістилату я не їм), тому і вдома дуже рідко готую борщ (переважно з грудня по лютий), коли сало солене їм. в літку я худну на 6-7кг(багато рухаюсь), тут краще 2л компота чим борщ/суп
у мене морозилка велика(дві) -де 40-50кг морожені фрукти (морожені овочи мені не до смаку)
Ну, суп/борщ то таке, тоже практически никогда не готовлю. Максимум, бульон их крыла индейки - чашку на завтрак. Компот тоже не варю - предпочитаю съесть свежие ягоды.
А вот подчёркнутую фразу не понял.
30-40% рациона - мясо/рыба или то, что в скобках?
А вес лучше поддерживать постоянный без таких колебаний.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25281
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5081 раз.
- Подякували: 4731 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 31 лип, 2023 12:37
Faceless написав: andrijk777 написав:
ІТ-шник цукор не буде економити, він просто злиняє з тої дебільної країни яка ввела таку міру.
Він тої заборони не помітить, бо давно відмовився від цукру
від того, щоб вживати цукр в чай/каву та солодкі газовані напої,
і закрутки як без цукру?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 32029
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1524 раз.
- Подякували: 2676 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 31 лип, 2023 12:39
Faceless написав: andrijk777 написав:
1940 рік сильно відрізняється від 2022 -го. Світ зовсім інший. Зокрема таку міру як повне закриття кордонів Україна не застосувала, хоч в 1940 кордони закрили 100% без варіантів. І багато чого іншого, довго перелічувати.
Відповідно такі міри як "економія цукру" не діють без закритих кордонів. ІТ-шник цукор не буде економити, він просто злиняє з тої дебільної країни яка ввела таку міру.
Воювати з слабким суперником(а Японія була значно слабше США) легко. А попробували б США воювати з 10-тикратно сильнішим суперником.
І взагалі надоїло возвеличування США з кожного утюга. Тим більше США 1940 це вже далеко не США 2022.
Головне ви впустили. Мова не про деталі, а про консолідацію суспільства проти ворога, навіть в куди більш безпечній обстановці.
Зараз ключові проблеми явно не в каучуці, цукрі і консервах. Але знімати в такий час нові тупі серіальчики, запускати нові черги будівництва музеїв, реконструкції пам'ятників - це просто треш.
Трэш.
Но совсем недавно Вы доказывали, что мы не можем производить оружие.
Если нет, то можно снимать сериальчики. Кстати, в тех же США фильмы снимать продолжали. И в Союзе тоже.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25281
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5081 раз.
- Подякували: 4731 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 31 лип, 2023 12:45
Faceless написав:
Головне ви впустили. Мова не про деталі, а про консолідацію суспільства проти ворога, навіть в куди більш безпечній обстановці.
Зараз ключові проблеми явно не в каучуці, цукрі і консервах. Але знімати в такий час нові тупі серіальчики, запускати нові черги будівництва музеїв, реконструкції пам'ятників - це просто треш.
Ааа, мова про консолідацію суспільства.
Тоді СРСР вам в приклад. Який цукор? Які норми по споживанню бензину чи шин!
В СРСР пахали в три зміни ЗА ХЛІБ! Оце консолідація! США тихенько курить в сторонці і мовчить зі своєю "консолідацією".
Саме тому що "ключові проблеми явно не в каучуці, цукрі і консервах" я не вважаю це(знімання серіальчиків) трешем.
Треш - це коли президент говорить що заміна бруківки в умовах війни недопустима і одночасно фінансує серіальчики. Ось це для мене треш.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4963
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 лип, 2023 12:51
ЛАД написав: Faceless написав:
Головне ви впустили. Мова не про деталі, а про консолідацію суспільства проти ворога, навіть в куди більш безпечній обстановці.
Зараз ключові проблеми явно не в каучуці, цукрі і консервах. Але знімати в такий час нові тупі серіальчики, запускати нові черги будівництва музеїв, реконструкції пам'ятників - це просто треш.
Трэш.
Но совсем недавно Вы доказывали, что мы не можем производить оружие.
Если нет, то можно снимать сериальчики. Кстати, в тех же США фильмы снимать продолжали. И в Союзе тоже.
Суперечка була геть про інше, про можливість і доцільність організації конкретно зараз масового високотехнологічного виробництва в фактично прифронтовому місті під обстрілами через трудову повинність для купи людей без кваліфікації. Так, за 80+ років технологія виробництва таки зробила якісь кроки
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33521
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1393 раз.
- Подякували: 7796 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Пон 31 лип, 2023 12:55
Faceless написав:
Зараз ключові проблеми явно не в каучуці, цукрі і консервах. Але знімати в такий час нові тупі серіальчики, запускати нові черги будівництва музеїв, реконструкції пам'ятників - це просто треш.
Гроші на серіали і музеї дають партнери, їх не можна використати на дрони. Дронів більше не стане, а люди не зможуть заробити в цей складний час.
Хвиля пішла, бо, після яєць по сімнадцять, серіал за тридцять і музей за п'ятьсот теж виглядає дуже підозріло. Для повернення довіри прозорі закупівлі, журналістські розлідування, декларації і т.п., не повинні бути в категорії "неначасі", тоді туди не потраплять і музеї.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13521
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 лип, 2023 13:05
lapay написав: Faceless написав:
Зараз ключові проблеми явно не в каучуці, цукрі і консервах. Але знімати в такий час нові тупі серіальчики, запускати нові черги будівництва музеїв, реконструкції пам'ятників - це просто треш.
Гроші на серіали і музеї дають партнери, їх не можна використати на дрони. Дронів більше не стане, а люди не зможуть заробити в цей складний час.
Хвиля пішла, бо, після яєць по сімнадцять, серіал за тридцять і музей за п'ятьсот теж виглядає дуже підозріло. Для повернення довіри прозорі закупівлі, журналістські розлідування, декларації і т.п., не повинні бути в категорії "неначасі", тоді туди не потраплять і музеї.
є один варіант, це вибори влади, тим більше, що вже підійшла пора, але хтось дуже міцно тримається за ручку велосипеда, яким би мав їздити на роботу
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 32029
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1524 раз.
- Подякували: 2676 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 31 лип, 2023 13:05
lapay написав: Faceless написав:
Зараз ключові проблеми явно не в каучуці, цукрі і консервах. Але знімати в такий час нові тупі серіальчики, запускати нові черги будівництва музеїв, реконструкції пам'ятників - це просто треш.
Гроші на серіали і музеї дають партнери, їх не можна використати на дрони. Дронів більше не стане, а люди не зможуть заробити в цей складний час.
Хвиля пішла, бо, після яєць по сімнадцять, серіал за тридцять і музей за п'ятьсот теж виглядає дуже підозріло. Для повернення довіри прозорі закупівлі, журналістські розлідування, декларації і т.п., не повинні бути в категорії "неначасі", тоді туди не потраплять і музеї.
Вам хоч самим не смішно? Та "партнери" від крінжу б померли, якби знали, які статті витрат прописали під міжнародну допомогу.
Їх можна використовувати на будь-які бюджетні статті, а там хоч дрони, хоч лікарні, хоч житло для переселенців і постраждалих, хоч воєнні замовлення у приватних і державних компаній. І люди зароблять. А не медіакомпанія і недолугі акторишки, які й так з "марафону" харчуються
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33521
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1393 раз.
- Подякували: 7796 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Пон 31 лип, 2023 13:23
Faceless написав:
Вам хоч самим не смішно? Та "партнери" від крінжу б померли, якби знали, які статті витрат прописали під міжнародну допомогу.
Їх можна використовувати на будь-які бюджетні статті, а там хоч дрони, хоч лікарні, хоч житло для переселенців і постраждалих, хоч воєнні замовлення у приватних і державних компаній. І люди зароблять. А не медіакомпанія і недолугі акторишки, які й так з "марафону" харчуються
Про те, що гроші з серіалів і музею не можна використати на дрони, не я придумав, про це кажуть експерти. Соціальні витрати бюджету, в які потрапляє обговорюванне, фінансують партнери, і ці гроші не можна використовувати на воєнні витрати. Такі умови західної допомоги.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13521
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|118677
|
|
|6076
|494859
|
|
|1
|5960
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|