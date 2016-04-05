Faceless написав:Вам хоч самим не смішно? Та "партнери" від крінжу б померли, якби знали, які статті витрат прописали під міжнародну допомогу. Їх можна використовувати на будь-які бюджетні статті, а там хоч дрони, хоч лікарні, хоч житло для переселенців і постраждалих, хоч воєнні замовлення у приватних і державних компаній. І люди зароблять. А не медіакомпанія і недолугі акторишки, які й так з "марафону" харчуються
Про те, що гроші з серіалів і музею не можна використати на дрони, не я придумав, про це кажуть експерти. Соціальні витрати бюджету, в які потрапляє обговорюванне, фінансують партнери, і ці гроші не можна використовувати на воєнні витрати. Такі умови західної допомоги.
По-перше, я не писав конкретно про дрони. По-друге, у вас є конкретне, достойне довіри, джерело, що б це підтверджувало? А то зараз тих "експертів", від балабола орестовича до всіляких клоунів, що перекваліфікувалися з ковід-вірусологів, стільки, що можна окремий батальйон створити
andrijk777 написав:В СРСР пахали в три зміни ЗА ХЛІБ!
в три зміни працювали заводи, і то до смерті сталіна... так як платили мало, то за ці "копійки" дякуйте, що я прийшов на роботу
шахтарі та портовики-заробляли достойно (але праця була шкодлива для здоров'я і з ризиком для життя) офісний планктон -працював як у фільмі-" Найчарівніша і найпривабливіша"(1985р), там робота-це локація де клеють жінок, показ фарцованих шмоток і рецепти смаколиків. ще є пінг-понг в перерві(або шахи/шашки), роботяги- доміно/карти.
подивіться уважно -хто у вас працює двірником? -людина приїхала з села -людина психічно хвора(у мене був дурачок, як то кажуть, але добра людина, без агресії) -після тюрми, -або алкаш
Faceless написав:По-перше, я не писав конкретно про дрони. По-друге, у вас є конкретне, достойне довіри, джерело, що б це підтверджувало? А то зараз тих "експертів", від балабола орестовича до всіляких клоунів, що перекваліфікувалися з ковід-вірусологів, стільки, що можна окремий батальйон створити
Ярослав Железняк — перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції «Голос»:
Нагадаю, це військові видатки, покривати їх ми можемо виключно своїми ресурсами. Це — податки, мита, приватизація та внутрішні борги.
Будь-які використання іноземної допомоги, навіть креативні, категорично заборонені. Узагалі треба памʼятати, що, на відміну від багатьох українських можновладців, іноземці не дурні і за лічені хвилини знайдуть зловживання своїми грошима. І тоді не буде ані виплат, ані міжнародної допомоги.
Faceless написав:По-перше, я не писав конкретно про дрони. По-друге, у вас є конкретне, достойне довіри, джерело, що б це підтверджувало? А то зараз тих "експертів", від балабола орестовича до всіляких клоунів, що перекваліфікувалися з ковід-вірусологів, стільки, що можна окремий батальйон створити
Ярослав Железняк — перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції «Голос»:
Нагадаю, це військові видатки, покривати їх ми можемо виключно своїми ресурсами. Це — податки, мита, приватизація та внутрішні борги.
Будь-які використання іноземної допомоги, навіть креативні, категорично заборонені. Узагалі треба памʼятати, що, на відміну від багатьох українських можновладців, іноземці не дурні і за лічені хвилини знайдуть зловживання своїми грошима. І тоді не буде ані виплат, ані міжнародної допомоги.
Faceless написав:Вам хоч самим не смішно? Та "партнери" від крінжу б померли, якби знали, які статті витрат прописали під міжнародну допомогу. Їх можна використовувати на будь-які бюджетні статті, а там хоч дрони, хоч лікарні, хоч житло для переселенців і постраждалих, хоч воєнні замовлення у приватних і державних компаній. І люди зароблять. А не медіакомпанія і недолугі акторишки, які й так з "марафону" харчуються
А чому партнери не знають цього? Ось мене давно турбує це питання. Чому партнери не контролюють куди йдуть їхні гроші? Це є елементарно - вимагати звіт по використанню подарованих коштів. *Так як це не робиться(це не чути публічно), то я припускаю що гроші нам не просто так дарують, а є якісь умови. Або відкати. Відповідно у мене є сумніви щодо чесності і безкорисності наших партнерів в цьому питання.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 31 лип, 2023 14:07, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:Гроші на серіали і музеї дають партнери, їх не можна використати на дрони
А це дуже - дуууууже зле!!! Я б всі гроші(в тому числі і на асфальт/дороги) - ВСІ ГРОШІ ПУСТИВ БИ НА ЗАКУПКУ РІЗНИХ ДРОНІВ!!! Нехай в нас їх(дронів) буде забагато, ніж навпаки!!! Бо покищо - навпаки... А дрони - можна ставити номер 1 у стратегії/потужності ведення війни!
Умовний Хаймарс/Піон/САУшка - без дрона буде, як "сліпий кіт!" А з дроном - і влучить точніше і сам дрон, якщо камікадзе - теж може вразити ціль за 1раз, ніж по тій цілі буде випущено 20-30снарядів... і то мимо!!! ДумайТЕ!