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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4750475147524753>
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 13:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

lapay написав:
  Faceless написав:Вам хоч самим не смішно? Та "партнери" від крінжу б померли, якби знали, які статті витрат прописали під міжнародну допомогу.
Їх можна використовувати на будь-які бюджетні статті, а там хоч дрони, хоч лікарні, хоч житло для переселенців і постраждалих, хоч воєнні замовлення у приватних і державних компаній. І люди зароблять. А не медіакомпанія і недолугі акторишки, які й так з "марафону" харчуються

Про те, що гроші з серіалів і музею не можна використати на дрони, не я придумав, про це кажуть експерти. Соціальні витрати бюджету, в які потрапляє обговорюванне, фінансують партнери, і ці гроші не можна використовувати на воєнні витрати. Такі умови західної допомоги.
По-перше, я не писав конкретно про дрони. По-друге, у вас є конкретне, достойне довіри, джерело, що б це підтверджувало? А то зараз тих "експертів", від балабола орестовича до всіляких клоунів, що перекваліфікувалися з ковід-вірусологів, стільки, що можна окремий батальйон створити
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 13:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:30-40% рациона - мясо/рыба

в скобках те -що я майже не їм

компот має ті самі вітаміни що і свіжі фрукти (до того він база для різних овочевих/фруктових або протеїнових шейків/смузі)

3. Диетический шейк

Калории: ~300 ккал

Ингредиенты:

одна мерная ложка протеинового порошка;
одна чашка клубники или черники;
одна мерная ложка молодого шпината;
одна чашка компота;
одна чашка льда.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:компот має ті самі вітаміни що і свіжі фрукти

Це після того, як ви прокип'ятили фрукти - там все залишилось? Сумнівно.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:В СРСР пахали в три зміни ЗА ХЛІБ!

в три зміни працювали заводи, і то до смерті сталіна...
так як платили мало, то за ці "копійки" дякуйте, що я прийшов на роботу

шахтарі та портовики-заробляли достойно (але праця була шкодлива для здоров'я і з ризиком для життя) офісний планктон -працював як у фільмі-" Найчарівніша і найпривабливіша"(1985р), там робота-це локація де клеють жінок, показ фарцованих шмоток і рецепти смаколиків.
ще є пінг-понг в перерві(або шахи/шашки), роботяги- доміно/карти.

подивіться уважно -хто у вас працює двірником?
-людина приїхала з села
-людина психічно хвора(у мене був дурачок, як то кажуть, але добра людина, без агресії)
-після тюрми,
-або алкаш
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 13:48

  kyk написав:
  prodigy написав:компот має ті самі вітаміни що і свіжі фрукти

Це після того, як ви прокип'ятили фрукти - там все залишилось? Сумнівно.


доведіть до кипіння, але не кип'ятите більш 1 хвилини
бо вітамін С (а це майже основний вітамін у фруктах) втратити
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 13:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:По-перше, я не писав конкретно про дрони. По-друге, у вас є конкретне, достойне довіри, джерело, що б це підтверджувало? А то зараз тих "експертів", від балабола орестовича до всіляких клоунів, що перекваліфікувалися з ковід-вірусологів, стільки, що можна окремий батальйон створити

Ярослав Железняк — перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції «Голос»:
Нагадаю, це військові видатки, покривати їх ми можемо виключно своїми ресурсами. Це — податки, мита, приватизація та внутрішні борги.

Будь-які використання іноземної допомоги, навіть креативні, категорично заборонені. Узагалі треба памʼятати, що, на відміну від багатьох українських можновладців, іноземці не дурні і за лічені хвилини знайдуть зловживання своїми грошима. І тоді не буде ані виплат, ані міжнародної допомоги.

https://www.google.com/url?sa=t&source= ... XAfYvDbNRU
Я, в свою чергу, нагадаю, що в цьогорічному бюджеті всі зібрані податки йдуть на оборону.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 13:53

"А тут - я ще бурячок посаджу!"©)))

  prodigy написав:Дача-це втрата грошей і часу
  prodigy написав:воно того не варто.
Так і я наче про це і пишу!
Інша річ, якщо ПОСТІЙНО там жити(на зиму - дрова) Тобто, жити - як колись люди жили по селах і лише поодинокі продукти купували в магазинах...
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

lapay написав:
  Faceless написав:По-перше, я не писав конкретно про дрони. По-друге, у вас є конкретне, достойне довіри, джерело, що б це підтверджувало? А то зараз тих "експертів", від балабола орестовича до всіляких клоунів, що перекваліфікувалися з ковід-вірусологів, стільки, що можна окремий батальйон створити

Ярослав Железняк — перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції «Голос»:
Нагадаю, це військові видатки, покривати їх ми можемо виключно своїми ресурсами. Це — податки, мита, приватизація та внутрішні борги.

Будь-які використання іноземної допомоги, навіть креативні, категорично заборонені. Узагалі треба памʼятати, що, на відміну від багатьох українських можновладців, іноземці не дурні і за лічені хвилини знайдуть зловживання своїми грошима. І тоді не буде ані виплат, ані міжнародної допомоги.

https://www.google.com/url?sa=t&source= ... XAfYvDbNRU
Я, в свою чергу, нагадаю, що в цьогорічному бюджеті всі зібрані податки йдуть на оборону.
Ну, тут "джерело" таки якийсь кореспондент Анна Стешенко, де конкретно зафіксована норма не вказано.
Ну і знову ж таки, я не вів мову конкретно за дрони чи навіть військові закупівлі.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:06

  Faceless написав:Вам хоч самим не смішно? Та "партнери" від крінжу б померли, якби знали, які статті витрат прописали під міжнародну допомогу.
Їх можна використовувати на будь-які бюджетні статті, а там хоч дрони, хоч лікарні, хоч житло для переселенців і постраждалих, хоч воєнні замовлення у приватних і державних компаній. І люди зароблять. А не медіакомпанія і недолугі акторишки, які й так з "марафону" харчуються

А чому партнери не знають цього?
Ось мене давно турбує це питання.
Чому партнери не контролюють куди йдуть їхні гроші? Це є елементарно - вимагати звіт по використанню подарованих коштів.
*Так як це не робиться(це не чути публічно), то я припускаю що гроші нам не просто так дарують, а є якісь умови. Або відкати. Відповідно у мене є сумніви щодо чесності і безкорисності наших партнерів в цьому питання.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 31 лип, 2023 14:07, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:07

Так в чому СИЛА?

  lapay написав:Гроші на серіали і музеї дають партнери, їх не можна використати на дрони
А це дуже - дуууууже зле!!!
Я б всі гроші(в тому числі і на асфальт/дороги) - ВСІ ГРОШІ ПУСТИВ БИ НА ЗАКУПКУ РІЗНИХ ДРОНІВ!!!
Нехай в нас їх(дронів) буде забагато, ніж навпаки!!!
Бо покищо - навпаки...
А дрони - можна ставити номер 1 у стратегії/потужності ведення війни!

Умовний Хаймарс/Піон/САУшка - без дрона буде, як "сліпий кіт!" А з дроном - і влучить точніше і сам дрон, якщо камікадзе - теж може вразити ціль за 1раз, ніж по тій цілі буде випущено 20-30снарядів... і то мимо!!!
ДумайТЕ!
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