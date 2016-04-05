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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4750475147524753
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Ну, тут "джерело" таки якийсь кореспондент Анна Стешенко, де конкретно зафіксована норма не вказано.
Ну і знову ж таки, я не вів мову конкретно за дрони чи навіть військові закупівлі.

Це все-таки цитата компетентної людини, а не вигадка журналістки. Чи можна ці гроші використати на інші статті? Можливо і так, не знаю.
  Успіх написав:Я б всі гроші(в тому числі і на асфальт/дороги) - ВСІ ГРОШІ ПУСТИВ БИ НА ЗАКУПКУ РІЗНИХ ДРОНІВ!!!
Нехай в нас їх(дронів) буде забагато, ніж навпаки!!!
Бо покищо - навпаки...

Китай не продає дрони Україні. Держава Україна не може легально купити китайські дрони.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:33

  Успіх написав:
  prodigy написав:Дача-це втрата грошей і часу
  prodigy написав:воно того не варто.
Так і я наче про це і пишу!
Інша річ, якщо ПОСТІЙНО там жити(на зиму - дрова) Тобто, жити - як колись люди жили по селах і лише поодинокі продукти купували в магазинах...


дрова-маячня, газ тим більше (він просто золотий по ціні)
всі посадки давно вирубали на дрова(Херсонська/Одеська) області
у мене сестра навіть в селі обігрівається кондиціонером(це саме ефективне джерело тепла), але треба мати гроші щоб купити/змонтувати

продукти-не поодинокі, а майже 98% купують
раніше в селі тримали пару кабанчиків (одного на продаж, іншого на сало/тушковане м'ясо) і потім це їли півроку(не дуже корисно, але так виживали роками), сьогодні немає сенсу тримати 1-2 кабанчиків(корм дуже дорогий, свині теж хворіють), конкуренція на ринку , як для себе, то теж не варто, тому що чистити лайно що після 2х свиней що за 5-6 те саме. але одна людина не впорається за 6 свинями (тим більше, якщо стара 75+, або хвора)

у нас поруч Овідіополь, там завжди був сільський ринок і продукти були "домашні, якісні і дешевші", останні 25 років цього вже немає, там залишився ринок-тільки продукти всі в магазинах(з Одеси перекуплені на оптовому ринку),
а на ринку торгують китайським ширпотребом з 7го км (до 7км тільки 30км відстань) і там на ринку теж ніхто не купляє, бо їздять на 7км маршруткою.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вам уже Letusrock напомнил: "Є брехня, нахабна брехня й статистика".

Между прочим, по Госстату ИСЦ за 2022 - 120,2, а по ""Продукти харчування та безалкогольні напої" - 126,6.
Источник - https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cit.htm "Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2002-2022 роках (рік до попереднього року)".
Там же по таблице " Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2001-2022 роках (грудень до грудня попереднього року)" - 126,6 и 134,4, соответственно.

Станом на лютого цього року рівень витрат сім'я з двома дітьми за рік виріс з 34 до 42 тис., тобто не повних 25%, тому я більше схильний довіряти цифрам andrijk777.
При цьому припускаю, що в Харкові рівень інфляції може досить сильно відрізнятися від Львова внаслідок здорожчання логістики та бойових дій.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:35

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Вам уже Letusrock напомнил: "Є брехня, нахабна брехня й статистика".

Между прочим, по Госстату ИСЦ за 2022 - 120,2, а по ""Продукти харчування та безалкогольні напої" - 126,6.
Источник - https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cit.htm "Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2002-2022 роках (рік до попереднього року)".
Там же по таблице " Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2001-2022 роках (грудень до грудня попереднього року)" - 126,6 и 134,4, соответственно.

Станом на лютого цього року рівень витрат сім'я з двома дітьми за рік виріс з 34 до 42 тис., тобто не повних 25%, тому я більше схильний довіряти цифрам andrijk777


источник укрстат-повна маячня за 30 років, там така ж правда -як в рф при опитуванні про СВО або підтримку путіна
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:39

Стосовно бойових дій.
Чув думку(ІМХО, є логіка), що найближчим часом хуйло проводити масштабну мобілізацію не ризикне через те, що йому необхідно гладенько намалювати 146% на весняних виборах. Відповідно в нас є вікно ще в півроку. Як на мене, це доволі непоганий шанси вийти якщо не на берез Азовського моря, то на дистанцію впевненої обстрілу логістики в Приазов'ї, що в свою чергу дає виоский шанс херсонського варіанту, рано чи пізно.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:45

  prodigy написав:источник укрстат-повна маячня за 30 років, там така ж правда -як в рф при опитуванні про СВО або підтримку путіна

Думаю для 99,9% статистики по Україні в інтернеті першоджерелом є Укрстат.
Але маячня, так маячня, якийсь зміст сперечатись. Бабки з базару краще знають правду в цьому питанні ніж якийсь там Укрстат.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:источник укрстат-повна маячня за 30 років, там така ж правда -як в рф при опитуванні про СВО або підтримку путіна

Ніяка це не повна маячня. Просто робота статистів із заданої вибірки витягнути потрібний результат.
В їх звіті за 2022 рік
сало +60%
фрукти +74%
яйця +76%
...
в той же час
борошно всього +7%
От компонуючи їх в різних пропорціях і отримуємо потрібні +26% чи +34%
аналогічно в кожній із категорій можна % рахувати туди-сюди.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 15:00

Чи ціни не вдарили вас сильно по обличчю?

Та плять - ну реально, майже все ж здорожчало суттєво - хіба ні?

Як в тому анекдоті...- "Раніше я заходив в магазин і купував "ніхрена" за 500грн... а сьогодні купив теж саме "ніхрена", але вже витратив тисячу... :D
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