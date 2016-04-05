Додано: Пон 31 лип, 2023 14:33

Успіх написав: prodigy написав: Дача-це втрата грошей і часу Дача-це втрата грошей і часу prodigy написав: воно того не варто. воно того не варто. Так і я наче про це і пишу!

Інша річ, якщо ПОСТІЙНО там жити(на зиму - дрова) Тобто, жити - як колись люди жили по селах і лише поодинокі продукти купували в магазинах... Так і я наче про це і пишу!Інша річ, якщо ПОСТІЙНО там жити(на зиму - дрова) Тобто, жити - як колись люди жили по селах і лише поодинокі продукти купували в магазинах...

дрова-маячня, газ тим більше (він просто золотий по ціні)всі посадки давно вирубали на дрова(Херсонська/Одеська) областіу мене сестра навіть в селі обігрівається кондиціонером(це саме ефективне джерело тепла), але треба мати гроші щоб купити/змонтуватипродукти-не поодинокі, а майже 98% купуютьраніше в селі тримали пару кабанчиків (одного на продаж, іншого на сало/тушковане м'ясо) і потім це їли півроку(не дуже корисно, але так виживали роками), сьогодні немає сенсу тримати 1-2 кабанчиків(корм дуже дорогий, свині теж хворіють), конкуренція на ринку , як для себе, то теж не варто, тому що чистити лайно що після 2х свиней що за 5-6 те саме. але одна людина не впорається за 6 свинями (тим більше, якщо стара 75+, або хвора)у нас поруч Овідіополь, там завжди був сільський ринок і продукти були "домашні, якісні і дешевші", останні 25 років цього вже немає, там залишився ринок-тільки продукти всі в магазинах(з Одеси перекуплені на оптовому ринку),а на ринку торгують китайським ширпотребом з 7го км (до 7км тільки 30км відстань) і там на ринку теж ніхто не купляє, бо їздять на 7км маршруткою.