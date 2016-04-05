Це все-таки цитата компетентної людини, а не вигадка журналістки. Чи можна ці гроші використати на інші статті? Можливо і так, не знаю.
Китай не продає дрони Україні. Держава Україна не може легально купити китайські дрони.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 14:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це все-таки цитата компетентної людини, а не вигадка журналістки. Чи можна ці гроші використати на інші статті? Можливо і так, не знаю.
Китай не продає дрони Україні. Держава Україна не може легально купити китайські дрони.
Додано: Пон 31 лип, 2023 14:33
дрова-маячня, газ тим більше (він просто золотий по ціні)
всі посадки давно вирубали на дрова(Херсонська/Одеська) області
у мене сестра навіть в селі обігрівається кондиціонером(це саме ефективне джерело тепла), але треба мати гроші щоб купити/змонтувати
продукти-не поодинокі, а майже 98% купують
раніше в селі тримали пару кабанчиків (одного на продаж, іншого на сало/тушковане м'ясо) і потім це їли півроку(не дуже корисно, але так виживали роками), сьогодні немає сенсу тримати 1-2 кабанчиків(корм дуже дорогий, свині теж хворіють), конкуренція на ринку , як для себе, то теж не варто, тому що чистити лайно що після 2х свиней що за 5-6 те саме. але одна людина не впорається за 6 свинями (тим більше, якщо стара 75+, або хвора)
у нас поруч Овідіополь, там завжди був сільський ринок і продукти були "домашні, якісні і дешевші", останні 25 років цього вже немає, там залишився ринок-тільки продукти всі в магазинах(з Одеси перекуплені на оптовому ринку),
а на ринку торгують китайським ширпотребом з 7го км (до 7км тільки 30км відстань) і там на ринку теж ніхто не купляє, бо їздять на 7км маршруткою.
Додано: Пон 31 лип, 2023 14:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Станом на лютого цього року рівень витрат сім'я з двома дітьми за рік виріс з 34 до 42 тис., тобто не повних 25%, тому я більше схильний довіряти цифрам andrijk777.
При цьому припускаю, що в Харкові рівень інфляції може досить сильно відрізнятися від Львова внаслідок здорожчання логістики та бойових дій.
Додано: Пон 31 лип, 2023 14:35
источник укрстат-повна маячня за 30 років, там така ж правда -як в рф при опитуванні про СВО або підтримку путіна
Додано: Пон 31 лип, 2023 14:39
Стосовно бойових дій.
Чув думку(ІМХО, є логіка), що найближчим часом хуйло проводити масштабну мобілізацію не ризикне через те, що йому необхідно гладенько намалювати 146% на весняних виборах. Відповідно в нас є вікно ще в півроку. Як на мене, це доволі непоганий шанси вийти якщо не на берез Азовського моря, то на дистанцію впевненої обстрілу логістики в Приазов'ї, що в свою чергу дає виоский шанс херсонського варіанту, рано чи пізно.
Додано: Пон 31 лип, 2023 14:45
Думаю для 99,9% статистики по Україні в інтернеті першоджерелом є Укрстат.
Але маячня, так маячня, якийсь зміст сперечатись. Бабки з базару краще знають правду в цьому питанні ніж якийсь там Укрстат.
Додано: Пон 31 лип, 2023 14:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ніяка це не повна маячня. Просто робота статистів із заданої вибірки витягнути потрібний результат.
В їх звіті за 2022 рік
сало +60%
фрукти +74%
яйця +76%
...
в той же час
борошно всього +7%
От компонуючи їх в різних пропорціях і отримуємо потрібні +26% чи +34%
аналогічно в кожній із категорій можна % рахувати туди-сюди.
Додано: Пон 31 лип, 2023 15:00
Чи ціни не вдарили вас сильно по обличчю?
Та плять - ну реально, майже все ж здорожчало суттєво - хіба ні?
Як в тому анекдоті...- "Раніше я заходив в магазин і купував "ніхрена" за 500грн... а сьогодні купив теж саме "ніхрена", але вже витратив тисячу...
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