prodigy написав:источник укрстат-повна маячня за 30 років, там така ж правда -як в рф при опитуванні про СВО або підтримку путіна
Думаю для 99,9% статистики по Україні в інтернеті першоджерелом є Укрстат. Але маячня, так маячня, якийсь зміст сперечатись. Бабки з базару краще знають правду в цьому питанні ніж якийсь там Укрстат.
А ви "віруєте" всьому, що написано в інтереті чи у "джерелі"? Укрстат це у всіх значеннях совкова контора як в минулому так і дотепер, такій собі варіант радянських НДІ з усіма атрибутами та особливостями. Там завжди стояло завдання намалювати "потрібний" результат а не правдивий. У мене рідна сестра в цій конторі десятиліття пропрацювала і розказувала ну дуже цікаві подробиці роботи цієї прости боже "організації"-ловкость рук і нікакого мошенства! Загалом картина як у бородатому мемі про дві основні радянські газети: "в Правде нет ізвестій а в Ізвестіях нет правди". Не важливо які цифри на вході, важливо хто і за якою методикою рахує. п.с. Але вам звісно ніхто не заборонить перебувати в теплій ванні офіційної статистики.
Faceless написав:Зараз ключові проблеми явно не в каучуці, цукрі і консервах. Але знімати в такий час нові тупі серіальчики, запускати нові черги будівництва музеїв, реконструкції пам'ятників - це просто треш.
Проблема зрозуміла Люди які можуть класти бруківку - є А заводів/людей які вміють випускати дрони - нема... А гроші в бюджет йдуть... Тут би розумний зметикував, що саме час провести бюджетну реформу, адже можна скоротити оподаткування якраз на величину тих сум які нікуди витрачати...Дивишся бізнес би й задихав... - але хіба то добре. От ввести додаткових 10 стрічок в касовий чек - оце та..роботи непочатий край, всі при ділі, через пару років недоробки сьогоднішнього закону позволять оштрафувати заднім числом пару сот тисяч власників касових....
Faceless написав:Головне ви впустили. Мова не про деталі, а про консолідацію суспільства проти ворога, навіть в куди більш безпечній обстановці. Зараз ключові проблеми явно не в каучуці, цукрі і консервах. Але знімати в такий час нові тупі серіальчики, запускати нові черги будівництва музеїв, реконструкції пам'ятників - це просто треш.
Трэш. Но совсем недавно Вы доказывали, что мы не можем производить оружие. Если нет, то можно снимать сериальчики. Кстати, в тех же США фильмы снимать продолжали. И в Союзе тоже.
Суперечка була геть про інше, про можливість і доцільність організації конкретно зараз масового високотехнологічного виробництва в фактично прифронтовому місті під обстрілами через трудову повинність для купи людей без кваліфікації. Так, за 80+ років технологія виробництва таки зробила якісь кроки
якісь кроки таки зробила. Но сегодня в прифронтовому місті під обстрілами уже, наверное, опять под миллион жителей. Почему бы им не заниматься производством вооружений, а не торговлей и бог знает чем? И в том разговоре не было ни слова о трудовой повинности. Уверен, если бы Малышева объявил набор рабочих, желающие нашлись бы. Так же, как находились при выполнении таиландских или пакистанских заказов.
andrijk777 написав:В СРСР пахали в три зміни ЗА ХЛІБ!
в три зміни працювали заводи, і то до смерті сталіна... так як платили мало, то за ці "копійки" дякуйте, що я прийшов на роботу .........
В три смены некоторые производства работали и после. И работают и сегодня. Но речь шла о военном времени. Платили не копейки, а нормальные зарплаты и не было "дякуйте, що я прийшов на роботу". Необходимость денежной реформы после войны как раз и была вызвана большим деньгами на руках населения. Обеспечить их товарами тогда не могли.
Спорить с Вами о работе в Союзе не буду. Вы там никогда не работали и знаете по рассказам. Рассказы могут сильно отличаться от жизни. Кроме того, нет смысла меня опять забанят, как неделю назад (причём меня единственного), а посты удалят. Так что развлекайтесь "локаціямі де клеють жінок" без меня.
ЛАД написав:Вам уже Letusrock напомнил: "Є брехня, нахабна брехня й статистика".
Между прочим, по Госстату ИСЦ за 2022 - 120,2, а по ""Продукти харчування та безалкогольні напої" - 126,6. Источник - https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cit.htm "Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2002-2022 роках (рік до попереднього року)". Там же по таблице " Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2001-2022 роках (грудень до грудня попереднього року)" - 126,6 и 134,4, соответственно.
Станом на лютого цього року рівень витрат сім'я з двома дітьми за рік виріс з 34 до 42 тис., тобто не повних 25%, тому я більше схильний довіряти цифрам andrijk777. При цьому припускаю, що в Харкові рівень інфляції може досить сильно відрізнятися від Львова внаслідок здорожчання логістики та бойових дій.
Семья из 4-х человек? Какая доля затрат на питание? Не имеете ли участка? Не передают ли родичи из деревни? Цифры не andrijk777, а Госстата. Я тоже привёл цифры Госстата о продовольственной инфляции 34,4%. Да и все остальные цифры не из "вражеских источников".
P.s. И я недаром там написал о социальной значимости цифры инфляции. Вы не обратили внимание? Расшифровывать не буду, уверен, Вы и сами поймёте, к чему это.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 31 лип, 2023 16:24, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:У Будивельника потрясающе выходит генерировать цифры, таблички и даже тексты в рандомном наборе. Это талант в таком возрасте )))
Особливо якщо Будівельник може ці цифри провести від початку до кінця.. Отже Дано 2000 прихід - 600 на сімю = 1400 в місяць в розвиток бізнесу Дано 30 років =360 місяців * 1400 в місяць=504 000 доларів - власний капітал.
Так можна кривлятись і розповідати про те що під час вкладень - капітал генерить якийсь дохід і це правда... От тільки дуже важко в 1990 році було знайти щось що генерувало 2000 в місяць... Тому правильна формула була наступна 1990 - ІКС доларів в місяць - 30% доларів живеш=70% доларів інвестуєш...і так до 2015 якраз і доходиш до 2000.... А до 2023 - доходиш до 10 млн грн... Інших варіантів немає ..крім вкрав/випив/в тюрьму
Будивельнік, принимается. Я извиняюсь за всё, потому что у меня после стеба над Вами не день, а просто ретроградный Меркурий во всех планетах одновременно. Я даже свечку готова идти ставить)))
Я вообще ничего не хочу. Просто мне очень нравятся "патриоты", доказывающие "совку" невозможность производства оружия в крупном промышленном центре во время войны. "Пусть люди торгуют на рынках". Во время войны. Оружие дадут "партнёры". Может быть.
drevlyanin написав:А ви "віруєте" всьому, що написано в інтереті чи у "джерелі"? Укрстат це у всіх значеннях совкова контора як в минулому так і дотепер, такій собі варіант радянських НДІ з усіма атрибутами та особливостями. Там завжди стояло завдання намалювати "потрібний" результат а не правдивий. У мене рідна сестра в цій конторі десятиліття пропрацювала і розказувала ну дуже цікаві подробиці роботи цієї прости боже "організації"-ловкость рук і нікакого мошенства! Загалом картина як у бородатому мемі про дві основні радянські газети: "в Правде нет ізвестій а в Ізвестіях нет правди". Не важливо які цифри на вході, важливо хто і за якою методикою рахує. п.с. Але вам звісно ніхто не заборонить перебувати в теплій ванні офіційної статистики.
Я вам розкажу анекдот про вас і вашу сестру: Їздили вчора на екскурсію на хлібзавод. Тепер я не їм хліб. Сьогодні були на м’ясокомбінаті. Тепер я не їм м’ясо. Завтра екскурсія на лікеро-водочний. Я не їду.
Повторюю (в десятий раз напевне): якщо вибирати між офіційною статистикою і статистикою бабки з базару(чи вашою) то я вибираю офіційну.