Додано: Пон 31 лип, 2023 15:40

andrijk777 написав: prodigy написав: источник укрстат-повна маячня за 30 років, там така ж правда -як в рф при опитуванні про СВО або підтримку путіна -повна маячня за 30 років, там така ж правда -як в рф при опитуванні про СВО або підтримку путіна

Думаю для 99,9% статистики по Україні в інтернеті першоджерелом є Укрстат.

Але маячня, так маячня, якийсь зміст сперечатись. Бабки з базару краще знають правду в цьому питанні ніж якийсь там Укрстат. Думаю для 99,9% статистики по Україні в інтернеті першоджерелом є Укрстат.Але маячня, так маячня, якийсь зміст сперечатись. Бабки з базару краще знають правду в цьому питанні ніж якийсь там Укрстат.

А ви "віруєте" всьому, що написано в інтереті чи у "джерелі"? Укрстат це у всіх значеннях совкова контора як в минулому так і дотепер, такій собі варіант радянських НДІ з усіма атрибутами та особливостями. Там завжди стояло завдання намалювати "потрібний" результат а не правдивий. У мене рідна сестра в цій конторі десятиліття пропрацювала і розказувала ну дуже цікаві подробиці роботи цієї прости боже "організації"-ловкость рук і нікакого мошенства! Загалом картина як у бородатому мемі про дві основні радянські газети:"в Правде нет ізвестій а в Ізвестіях нет правди". Не важливо які цифри на вході, важливо хто і за якою методикою рахує.п.с. Але вам звісно ніхто не заборонить перебувати в теплій ванні офіційної статистики.