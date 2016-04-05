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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4752475347544755>
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 15:40

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:источник укрстат-повна маячня за 30 років, там така ж правда -як в рф при опитуванні про СВО або підтримку путіна

Думаю для 99,9% статистики по Україні в інтернеті першоджерелом є Укрстат.
Але маячня, так маячня, якийсь зміст сперечатись. Бабки з базару краще знають правду в цьому питанні ніж якийсь там Укрстат.


А ви "віруєте" всьому, що написано в інтереті чи у "джерелі"? Укрстат це у всіх значеннях совкова контора як в минулому так і дотепер, такій собі варіант радянських НДІ з усіма атрибутами та особливостями. Там завжди стояло завдання намалювати "потрібний" результат а не правдивий. У мене рідна сестра в цій конторі десятиліття пропрацювала і розказувала ну дуже цікаві подробиці роботи цієї прости боже "організації"-ловкость рук і нікакого мошенства! Загалом картина як у бородатому мемі про дві основні радянські газети:
"в Правде нет ізвестій а в Ізвестіях нет правди". Не важливо які цифри на вході, важливо хто і за якою методикою рахує.
п.с. Але вам звісно ніхто не заборонить перебувати в теплій ванні офіційної статистики.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 15:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Зараз ключові проблеми явно не в каучуці, цукрі і консервах. Але знімати в такий час нові тупі серіальчики, запускати нові черги будівництва музеїв, реконструкції пам'ятників - це просто треш.
Проблема зрозуміла
Люди які можуть класти бруківку - є
А заводів/людей які вміють випускати дрони - нема...
А гроші в бюджет йдуть...
Тут би розумний зметикував, що саме час провести бюджетну реформу, адже можна скоротити оподаткування якраз на величину тих сум які нікуди витрачати...Дивишся бізнес би й задихав... - але хіба то добре.
От ввести додаткових 10 стрічок в касовий чек - оце та..роботи непочатий край, всі при ділі, через пару років недоробки сьогоднішнього закону позволять оштрафувати заднім числом пару сот тисяч власників касових....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 15:58

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:Головне ви впустили. Мова не про деталі, а про консолідацію суспільства проти ворога, навіть в куди більш безпечній обстановці.
Зараз ключові проблеми явно не в каучуці, цукрі і консервах. Але знімати в такий час нові тупі серіальчики, запускати нові черги будівництва музеїв, реконструкції пам'ятників - це просто треш.

Трэш.
Но совсем недавно Вы доказывали, что мы не можем производить оружие.
Если нет, то можно снимать сериальчики. Кстати, в тех же США фильмы снимать продолжали. И в Союзе тоже.

Суперечка була геть про інше, про можливість і доцільність організації конкретно зараз масового високотехнологічного виробництва в фактично прифронтовому місті під обстрілами через трудову повинність для купи людей без кваліфікації. Так, за 80+ років технологія виробництва таки зробила якісь кроки

якісь кроки таки зробила.
Но сегодня в прифронтовому місті під обстрілами уже, наверное, опять под миллион жителей. Почему бы им не заниматься производством вооружений, а не торговлей и бог знает чем?
И в том разговоре не было ни слова о трудовой повинности. Уверен, если бы Малышева объявил набор рабочих, желающие нашлись бы. Так же, как находились при выполнении таиландских или пакистанских заказов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:08

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:В СРСР пахали в три зміни ЗА ХЛІБ!

в три зміни працювали заводи, і то до смерті сталіна...
так як платили мало, то за ці "копійки" дякуйте, що я прийшов на роботу
.........

В три смены некоторые производства работали и после. И работают и сегодня.
Но речь шла о военном времени. Платили не копейки, а нормальные зарплаты и не было "дякуйте, що я прийшов на роботу".
Необходимость денежной реформы после войны как раз и была вызвана большим деньгами на руках населения. Обеспечить их товарами тогда не могли.

Спорить с Вами о работе в Союзе не буду. Вы там никогда не работали и знаете по рассказам. Рассказы могут сильно отличаться от жизни.
Кроме того, нет смысла меня опять забанят, как неделю назад (причём меня единственного), а посты удалят.
Так что развлекайтесь "локаціямі де клеють жінок" без меня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:17

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Вам уже Letusrock напомнил: "Є брехня, нахабна брехня й статистика".

Между прочим, по Госстату ИСЦ за 2022 - 120,2, а по ""Продукти харчування та безалкогольні напої" - 126,6.
Источник - https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cit.htm "Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2002-2022 роках (рік до попереднього року)".
Там же по таблице " Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2001-2022 роках (грудень до грудня попереднього року)" - 126,6 и 134,4, соответственно.

Станом на лютого цього року рівень витрат сім'я з двома дітьми за рік виріс з 34 до 42 тис., тобто не повних 25%, тому я більше схильний довіряти цифрам andrijk777.
При цьому припускаю, що в Харкові рівень інфляції може досить сильно відрізнятися від Львова внаслідок здорожчання логістики та бойових дій.

Семья из 4-х человек?
Какая доля затрат на питание?
Не имеете ли участка?
Не передают ли родичи из деревни?
Цифры не andrijk777, а Госстата.
Я тоже привёл цифры Госстата о продовольственной инфляции 34,4%.
Да и все остальные цифры не из "вражеских источников". :)

P.s. И я недаром там написал о социальной значимости цифры инфляции. Вы не обратили внимание? Расшифровывать не буду, уверен, Вы и сами поймёте, к чему это.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 31 лип, 2023 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:19

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:источник укрстат-повна маячня за 30 років, там така ж правда -як в рф при опитуванні про СВО або підтримку путіна

Думаю для 99,9% статистики по Україні в інтернеті першоджерелом є Укрстат.
Але маячня, так маячня, якийсь зміст сперечатись. Бабки з базару краще знають правду в цьому питанні ніж якийсь там Укрстат.

Вы посмотрели мои ссылки?
Что-то кроме общих слов и доверия к Госстату высказать можете?
На бабок с базара я не ссылался.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:23

  budivelnik написав:
  stm написав:У Будивельника потрясающе выходит генерировать цифры, таблички и даже тексты в рандомном наборе. Это талант в таком возрасте )))
Особливо якщо Будівельник може ці цифри провести від початку до кінця..
Отже
Дано 2000 прихід - 600 на сімю = 1400 в місяць в розвиток бізнесу
Дано 30 років =360 місяців * 1400 в місяць=504 000 доларів - власний капітал.

Так можна кривлятись і розповідати про те що під час вкладень - капітал генерить якийсь дохід і це правда...
От тільки дуже важко в 1990 році було знайти щось що генерувало 2000 в місяць...
Тому правильна формула була наступна
1990 - ІКС доларів в місяць - 30% доларів живеш=70% доларів інвестуєш...і так до 2015 якраз і доходиш до 2000....
А до 2023 - доходиш до 10 млн грн...
Інших варіантів немає ..крім вкрав/випив/в тюрьму

Будивельнік, принимается. Я извиняюсь за всё, потому что у меня после стеба над Вами не день, а просто ретроградный Меркурий во всех планетах одновременно. Я даже свечку готова идти ставить)))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:24

  ЛАД написав:Но сегодня в прифронтовому місті під обстрілами уже, наверное, опять под миллион жителей. Почему бы им не заниматься производством вооружений, а не торговлей и бог знает чем?

Тобто торгашей з Барабану ви хочете загнать на завод? Вони про це знають? Чи вони усі оператори вестатів з ЧПК торгують капцями?
Є(були, 2022 рік вакансії від Укроборонпром)
https://ukroboronprom.com.ua/news/ukrob ... cialnostei
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:33

  Water написав:
  ЛАД написав:Но сегодня в прифронтовому місті під обстрілами уже, наверное, опять под миллион жителей. Почему бы им не заниматься производством вооружений, а не торговлей и бог знает чем?

Тобто торгашей з Барабану ви хочете загнать на завод? Вони про це знають? Чи вони усі оператори вестатів з ЧПК торгують капцями?
Є(були, 2022 рік вакансії від Укроборонпром)
https://ukroboronprom.com.ua/news/ukrob ... cialnostei

Я вообще ничего не хочу.
Просто мне очень нравятся "патриоты", доказывающие "совку" невозможность производства оружия в крупном промышленном центре во время войны. "Пусть люди торгуют на рынках". Во время войны. Оружие дадут "партнёры". Может быть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:33

  drevlyanin написав:А ви "віруєте" всьому, що написано в інтереті чи у "джерелі"? Укрстат це у всіх значеннях совкова контора як в минулому так і дотепер, такій собі варіант радянських НДІ з усіма атрибутами та особливостями. Там завжди стояло завдання намалювати "потрібний" результат а не правдивий. У мене рідна сестра в цій конторі десятиліття пропрацювала і розказувала ну дуже цікаві подробиці роботи цієї прости боже "організації"-ловкость рук і нікакого мошенства! Загалом картина як у бородатому мемі про дві основні радянські газети:
"в Правде нет ізвестій а в Ізвестіях нет правди". Не важливо які цифри на вході, важливо хто і за якою методикою рахує.
п.с. Але вам звісно ніхто не заборонить перебувати в теплій ванні офіційної статистики.

Я вам розкажу анекдот про вас і вашу сестру:
Їздили вчора на екскурсію на хлібзавод. Тепер я не їм хліб. Сьогодні були на м’ясокомбінаті. Тепер я не їм м’ясо. Завтра екскурсія на лікеро-водочний. Я не їду.

Повторюю (в десятий раз напевне): якщо вибирати між офіційною статистикою і статистикою бабки з базару(чи вашою) то я вибираю офіційну.
andrijk777
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