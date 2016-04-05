ЛАД написав:

andrijk777 написав: .............

Інфляція за 2022 рік - 26,6%

Інфляція за пів 2023 року - 4,8% .............Інфляція за 2022 рік - 26,6%Інфляція за пів 2023 року - 4,8%

За підсумками 2022 року реальні доходи українців скоротилися на 16%, хоча в номінальних цифрах було невелике зростання. У новому році ситуація повинна радикально покращитися. Про це йдеться в січневому звіті Національного банку України.

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Так, за підсумками року середня номінальна зарплата в Україні зросла на 0,5%. Однак реальні доходи (з поправкою на рівень інфляції) за минулий рік впали на 15,8%.

Реальные доходы украинцев с февраля по декабрь 2022 года упали на 21%. Такие данные на дискуссии «Как украинская экономика пережила 2022 год» в Центре экономической стратегии привела Анна Сахно из ЦЭС.

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Номинальная средняя зарплата с начала агрессии снизилась примерно на 5%, добавила она.

доля расходов на продовольствие в общих расходах для жителей Украины также увеличивалась. В 2019 году она составляла 39,7%, в 2020 году – 41,2%, а в 2021 году – 41,6%.

...... Средняя доля расходов на питание на одного человека по миру составила 24,6% в 2019 году, 25,8% – в 2020 году и 25,5% – в 2021 году

Ще раз!!!! Потрібна статистика мінімум по десятку різнопланових товарів + потрібна статистика мінімум 10 років!!!!!

Тобі будуть більш-менш правдиві дані. Все інше - це рівень бабки з базару!!!!!!!

Вам уженапомнил: "Є брехня, нахабна брехня й статистика".Между прочим, по Госстату ИСЦ за 2022 - 120,2, а по ""Продукти харчування та безалкогольні напої" - 126,6.Источник -"Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2002-2022 роках (рік до попереднього року)".Там же по таблице " Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2001-2022 роках (грудень до грудня попереднього року)" - 126,6 и 134,4, соответственно.При этомНе объясните, как это согласуется?Хотя есть и такое:Ещё напомню:Правда, если посмотреть приведенные в заметке абсолютные цифры, то, похоже, что считал эти 42%Такая цифра, в общем, согласуется с "Вагова структура для розрахунку ІСЦ за Класифікацією індивідуального споживання за цілями за 2021 рік (чинна)" из, по которой "Продукти харчування та безалкогольні напої" составляют 0,43408 от корзины(кстати,писали именно об этом, когда просили Вас привести методику расчёта ИСЦ. Ещё надо добавить таблицу).Посмотрите, интересно.Например, на "Одяг для чоловіків" предусмотрено 0,00867 всех расходов, "для жінок" - 0,01143, "для хлопчиків і дівчаток (3-13 років) і немовлят (0-2 роки)" - 0,00443. Интересно, авторы давно покупали детскую одежду?При этом на "Мобільний зв’язок" - 0,0129, на "Інтернет" - 0,00648.Надеюсь, можно не объяснять, что 42% на питание это "в среднем" (если даже принимать её за истину).Для более бедных слоёв населения эта доля выше. Соответственно, для них рост продовольственных цен на 34,4% равносилен значительно большей инфляции.А зачем математику статистика за 10 лет, если речь об инфляции за 2022?Интересно, в количество населения 41.130.432 человек по данным Госстата Вы тоже свято верите?P.s. Напомню, что цифра инфляции весьма социально значима.Например. в этом году пенсии индексировали на 20% "в соответствии с инфляцией". Хотя уж точно для подавляющего большинства пенсионеров гораздо важнее продуктовая инфляция, которая даже официально 34,4%.Средняя пенсия на на 1 июля 2023 года (т.е. уже после индексации) 5 311,44 гривен. При это 2/3 пенсионеров имеют пенсию меньше 5000 (На 01.01.2023 было 4 622,59 грн.