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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4753475447554756>
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:35

  budivelnik написав:
  Успіх написав:
  budivelnik написав:В мене робота 30 років по 12 годин в день+ за цей час я був у відпустці ( тобто не зявлявся на роботі більше ніж 72 години) - максимум днів 50...
Я вже колись на таке відписував - "а нах тоді таке життя?" :D
Додупитакадупа)))
Саме в цій фразі і заритий успіх популізму в нашій країні....
Чомусь чим примітивніший неадекват - тим сильніше він вірить у власні фантазії...при чому навіть фантазії не його - це зліпки які йому навязав зомбоящик.


Багато хто погодиться з Успіхом... Ви або дуже гіперболізуєте або унікальний трудоголік.. Працювати без вихідних по 12год в день на протязі 30 років, залишаючи для сімї копійки.. це безумство. Життя одне, скільки таких я знаю що пропахали всю молодість а потім в 50+ інфаркт/інсульт і все.
Хоча робота/дяільність є різна, водити туристів в гори я б погодився і по 16год в день, а от рити канави у водоканалі категорично ні))
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:35

  andrijk777 написав:
  drevlyanin написав:А ви "віруєте" всьому, що написано в інтереті чи у "джерелі"? Укрстат це у всіх значеннях совкова контора як в минулому так і дотепер, такій собі варіант радянських НДІ з усіма атрибутами та особливостями. Там завжди стояло завдання намалювати "потрібний" результат а не правдивий. У мене рідна сестра в цій конторі десятиліття пропрацювала і розказувала ну дуже цікаві подробиці роботи цієї прости боже "організації"-ловкость рук і нікакого мошенства! Загалом картина як у бородатому мемі про дві основні радянські газети:
"в Правде нет ізвестій а в Ізвестіях нет правди". Не важливо які цифри на вході, важливо хто і за якою методикою рахує.
п.с. Але вам звісно ніхто не заборонить перебувати в теплій ванні офіційної статистики.

Я вам розкажу анекдот про вас і вашу сестру:
Їздили вчора на екскурсію на хлібзавод. Тепер я не їм хліб. Сьогодні були на м’ясокомбінаті. Тепер я не їм м’ясо. Завтра екскурсія на лікеро-водочний. Я не їду.

Повторюю (в десятий раз напевне): якщо вибирати між офіційною статистикою і статистикою бабки з базару(чи вашою) то я вибираю офіційну.

Я Вам привёл исключительно офіційну.
Что-то сказать можете?
Кроме общих слов о "бабках з базару".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:37

  ЛАД написав:Платили не копейки, а нормальные зарплаты и не было "дякуйте, що я прийшов на роботу".
Необходимость денежной реформы после войны как раз и была вызвана большим деньгами на руках населения. Обеспечить их товарами тогда не могли.

Тобто платити багато, але купити не було що. :D :D
Такий лохотрон ще крутіший ніж "платити копійки"! :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я вообще ничего не хочу.
Просто мне очень нравятся "патриоты", доказывающие "совку" невозможность производства оружия в крупном промышленном центре во время войны. "Пусть люди торгуют на рынках". Во время войны. Оружие дадут "партнёры". Может быть.

ІМХО, нелогічно будувати виробництво зброї в місті, яке обстрілюється Смерчами. Вартувало б все таки трохи далі. Поки що єдиний, хто таке робить - це Ізраїль, і йому це обходиться дуже дорого, попри те, що можливості Хезболли по обстрілам на порядок нижчі, ніж можливості РФ.
Тим більше, що харківське машинобудування опиралось на металургію Придніпровя/Донбасу, які в свою чергу опиралась на вугілля Донбасу.
Зараз збирати техніку з імпортних вузлів логічніше в Житомирі чи Львові.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:54

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:
  Успіх написав:Я вже колись на таке відписував - "а нах тоді таке життя?" :D
Додупитакадупа)))
Саме в цій фразі і заритий успіх популізму в нашій країні....
Чомусь чим примітивніший неадекват - тим сильніше він вірить у власні фантазії...при чому навіть фантазії не його - це зліпки які йому навязав зомбоящик.


Багато хто погодиться з Успіхом... Ви або дуже гіперболізуєте або унікальний трудоголік.. Працювати без вихідних по 12год в день на протязі 30 років, залишаючи для сімї копійки.. це безумство. Життя одне, скільки таких я знаю що пропахали всю молодість а потім в 50+ інфаркт/інсульт і все.
Хоча робота/дяільність є різна, водити туристів в гори я б погодився і по 16год в день, а от рити канави у водоканалі категорично ні))


Робочий час можна рахувати по різному. Успіх вважає, що він працює 24/7 вже 17 місяців. Цокає язиком «оце я роботнув!» , множачи на калькуляторі 3 цифри , і не може скласти собі ціни скільки ж це годин!! Бо він не вдома спить , сімʼя його не бачить, а він не бачить дітей. . Хоча по факту в день безпосередніми обовʼязками він зайнятий може пару годин. Або 14 год за тиждень. Він трудоголік?
Я так в Краматорську міг місяцями ліжко носити на спині. Раз на тиждень поганявшись за безпілотником на протязі години. А хтось в офісі 8 годин в день не відриває очі від компа , і перерви на каву суворо в кінці кожної (або не кожної) години.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 31 лип, 2023 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:57

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.............
Інфляція за 2022 рік - 26,6%
Інфляція за пів 2023 року - 4,8%

Вам уже Letusrock напомнил: "Є брехня, нахабна брехня й статистика". :)

Между прочим, по Госстату ИСЦ за 2022 - 120,2, а по ""Продукти харчування та безалкогольні напої" - 126,6.
Источник - https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cit.htm "Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2002-2022 роках (рік до попереднього року)".
Там же по таблице " Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2001-2022 роках (грудень до грудня попереднього року)" - 126,6 и 134,4, соответственно.

При этом
За підсумками 2022 року реальні доходи українців скоротилися на 16%, хоча в номінальних цифрах було невелике зростання. У новому році ситуація повинна радикально покращитися. Про це йдеться в січневому звіті Національного банку України.
......
Так, за підсумками року середня номінальна зарплата в Україні зросла на 0,5%. Однак реальні доходи (з поправкою на рівень інфляції) за минулий рік впали на 15,8%.

https://www.unian.ua/economics/finance/zarplati-ukrajinciv-vpali-na-16-koli-chekati-zrostannya-12131646.html
Не объясните, как это согласуется?

Хотя есть и такое:
Реальные доходы украинцев с февраля по декабрь 2022 года упали на 21%. Такие данные на дискуссии «Как украинская экономика пережила 2022 год» в Центре экономической стратегии привела Анна Сахно из ЦЭС.
....
Номинальная средняя зарплата с начала агрессии снизилась примерно на 5%, добавила она.

https://thepage.ua/news/realnye-dohody-ukraincev-v-2022-godu-upali-na-21percent-ces

Ещё напомню:
доля расходов на продовольствие в общих расходах для жителей Украины также увеличивалась. В 2019 году она составляла 39,7%, в 2020 году – 41,2%, а в 2021 году – 41,6%.
...... Средняя доля расходов на питание на одного человека по миру составила 24,6% в 2019 году, 25,8% – в 2020 году и 25,5% – в 2021 году

https://delo.ua/ru/agro/analitiki-podscitali-skolko-tratyat-na-produkty-pitaniya-v-ukraine-i-raznyx-stranax-mira-411338/
Правда, если посмотреть приведенные в заметке абсолютные цифры, то, похоже, что считал эти 42% flyman. :)
Такая цифра, в общем, согласуется с "Вагова структура для розрахунку ІСЦ за Класифікацією індивідуального споживання за цілями за 2021 рік (чинна)" из https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/ct/isc/vs_08_u.htm, по которой "Продукти харчування та безалкогольні напої" составляют 0,43408 от корзины
(кстати, mephala и Дюрі-бачі писали именно об этом, когда просили Вас привести методику расчёта ИСЦ. Ещё надо добавить таблицу https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/ct/is_c/sntp_2017.htm).
Посмотрите, интересно.
Например, на "Одяг для чоловіків" предусмотрено 0,00867 всех расходов, "для жінок" - 0,01143, "для хлопчиків і дівчаток (3-13 років) і немовлят (0-2 роки)" - 0,00443. Интересно, авторы давно покупали детскую одежду?
При этом на "Мобільний зв’язок" - 0,0129, на "Інтернет" - 0,00648.

Надеюсь, можно не объяснять, что 42% на питание это "в среднем" (если даже принимать её за истину).
Для более бедных слоёв населения эта доля выше. Соответственно, для них рост продовольственных цен на 34,4% равносилен значительно большей инфляции.

Ще раз!!!! Потрібна статистика мінімум по десятку різнопланових товарів + потрібна статистика мінімум 10 років!!!!!
Тобі будуть більш-менш правдиві дані. Все інше - це рівень бабки з базару!!!!!!!

А зачем математику статистика за 10 лет, если речь об инфляции за 2022?

Интересно, в количество населения 41.130.432 человек по данным Госстата Вы тоже свято верите?

P.s. Напомню, что цифра инфляции весьма социально значима.
Например. в этом году пенсии индексировали на 20% "в соответствии с инфляцией". Хотя уж точно для подавляющего большинства пенсионеров гораздо важнее продуктовая инфляция, которая даже официально 34,4%.
Средняя пенсия на на 1 июля 2023 года (т.е. уже после индексации) 5 311,44 гривен. При это 2/3 пенсионеров имеют пенсию меньше 5000 (https://www.pfu.gov.ua/2159343-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-07-2023/.
На 01.01.2023 было 4 622,59 грн.

Як согласується?
+10% - номінальні доходи за 2022р
26% - інфляція
Результат: -16% реальні доходи.
Що не зрозуміло? Цифри грубі.

"Одяг для чоловіків" предусмотрено 0,00867 всех расходов.
Я не спеціаліст. Але думаю вони рахують не те що люди купляють(це порахувати просто не можливо), а те, скільки і яких товарів продається. Одягу продається мало, тому такі цифри.
Якщо ви 100% одіваєтесь на гуманітарці, або через ОЛХ/Шафу то у вас взагалі буде 0 витрат по цій статті в статистиці!

А зачем математику статистика за 10 лет, если речь об инфляции за 2022? - для того щоб оцінити "похибку". Неправильні розрахунки за рік - не помітні! Можна збрехати і сказати на чорне біле. А за 10 років ви не збрешете тому що у вас будуть нереальні цифри - наприклад зростання цін в 1000 разів(при 100% кожен рік). Або наприклад ви не можете брехати типу: 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 100%. :D бо це смішно. У вас просто не зіграють цифри за 10 років.

Так, продовольча інфляція за 2022 сильно вища за загальну, але я подивився попередні роки - це виключення з правил. В минулі роки таке не спостерігалось.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 17:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Так, продовольча інфляція за 2022 сильно вища за загальну, але я подивився попередні роки - це виключення з правил. В минулі роки таке не спостерігалось.


ця дискусія затягнулась якщо чесно, але наскільки памятаю предметом розмови була саме інфляція 2022, за попередні роки нейшлося
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 17:26

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:
  Успіх написав:Я вже колись на таке відписував - "а нах тоді таке життя?" :D
Додупитакадупа)))
Саме в цій фразі і заритий успіх популізму в нашій країні....
Чомусь чим примітивніший неадекват - тим сильніше він вірить у власні фантазії...при чому навіть фантазії не його - це зліпки які йому навязав зомбоящик.


Багато хто погодиться з Успіхом... Ви або дуже гіперболізуєте або унікальний трудоголік.. Працювати без вихідних по 12год в день на протязі 30 років, залишаючи для сімї копійки.. це безумство. Життя одне, скільки таких я знаю що пропахали всю молодість а потім в 50+ інфаркт/інсульт і все.
Хоча робота/дяільність є різна, водити туристів в гори я б погодився і по 16год в день, а от рити канави у водоканалі категорично ні))

є просте правило, чи не з любого рівня доходу можна зекономити 10% та інвестувати, спочатку на депозит, потім в ОВДП, потім в нерухомість...
тільки з ростом доходів на, піднімати споживчі витрати на меншу величину, і ніяких та передчасних інфартків з інсультами ... Париж і окуляри за 350 євро почекають
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 17:44

  flyman написав:...
є просте правило, чи не з любого рівня доходу можна зекономити 10% та інвестувати, спочатку на депозит, потім в ОВДП, потім в нерухомість...
тільки з ростом доходів на, піднімати споживчі витрати на меншу величину, і ніяких та передчасних інфартків з інсультами ... Париж і окуляри за 350 євро почекають

а є ще проста математика - що 10% від зп 20 т грн на нерухомість перетворяться років через 50. а може й ні. це можна так заманювати, щоб люди кудись інвестували гроші.

а насправді треба збільшувати доходи - підвищуючи кваліфікацію чи змінюючи сферу діяльності - ось й весь рецепт.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 17:56

  Shaman написав:
  flyman написав:...
є просте правило, чи не з любого рівня доходу можна зекономити 10% та інвестувати, спочатку на депозит, потім в ОВДП, потім в нерухомість...
тільки з ростом доходів на, піднімати споживчі витрати на меншу величину, і ніяких та передчасних інфартків з інсультами ... Париж і окуляри за 350 євро почекають

а є ще проста математика - що 10% від зп 20 т грн на нерухомість перетворяться років через 50. а може й ні. це можна так заманювати, щоб люди кудись інвестували гроші.

а насправді треба збільшувати доходи - підвищуючи кваліфікацію чи змінюючи сферу діяльності - ось й весь рецепт.

ІМХО суть всіх цих підходів про 10% - не у тому, як багато з 20 тис грн можна вікдласти, а щоб взагалі навчитися відкладати і зробити це звичкою. Звісно, в абсолютних величинах ті 10% від доходів в початкові роки, коли доходи невисокі, не значитимуть майже нічого. Але з ростом доходів, частка заощаджень все ростиме, і це буде звично. І за десяток років (умовно) заощадження за місяць будуть більшими, ніж заощадження за рік на початку шляху. Якщо ж таку звичку не виховувати, то вона не з'явиться і при рості доходів в два рази, і в п'ять разів, і в десять - все буде розлітатися.
Faceless
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