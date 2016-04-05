Додано: Пон 31 лип, 2023 18:58

andrijk777 написав: prodigy написав: источник укрстат-повна маячня за 30 років, там така ж правда -як в рф при опитуванні про СВО або підтримку путіна -повна маячня за 30 років, там така ж правда -як в рф при опитуванні про СВО або підтримку путіна

Думаю для 99,9% статистики по Україні в інтернеті першоджерелом є Укрстат.

Але маячня, так маячня, якийсь зміст сперечатись. Бабки з базару краще знають правду в цьому питанні ніж якийсь там Укрстат. Думаю для 99,9% статистики по Україні в інтернеті першоджерелом є Укрстат.Але маячня, так маячня, якийсь зміст сперечатись. Бабки з базару краще знають правду в цьому питанні ніж якийсь там Укрстат.

Проведённая 6 января 1937 года перепись населения была единственной в истории СССР и России однодневной переписью.



Она также стала единственной известной переписью, предварительные результаты которой были практически сразу (спустя 10 дней) объявлены «вредительскими»; проводившие её ответственные работники были арестованы и репрессированы. В связи с этим разработка результатов переписи так и не была начата, а предварительные материалы были изъяты и засекречены.

Сохранившиеся в архивах основные результаты переписи были опубликованы в 1990 году.

Всесоюзная перепись населения 1939 года — всесоюзная перепись проведена по состоянию на 17 января 1939 года вместо переписи 1937 года, результаты которой были признаны дефектными (Постановление СНК СССР от 25/IX 1937).

Сталин на XIV съезде ВКП(б) 18 декабря 1925 в Политическом отчёте Центрального Комитета отметил:

«To же самое можно сказать о злосчастном хлебофуражном балансе Центрального статистического управления, данном в июне, по которому выходило так, что товарных излишков у зажиточных оказалось будто бы 61 %, у бедноты — ничего, а у середняков — остальные проценты. Смешное тут состоит в том, что через несколько месяцев ЦСУ пришло с другой цифрой: не 61 %, а 52 %. А недавно ЦСУ дало цифру уже не 52 %, а 42 %. Ну, разве можно так исчислять? Мы верим в то, что ЦСУ есть цитадель науки. Мы считаем, без цифр ЦСУ ни один управляющий орган рассчитывать и планировать не может. Мы считаем, что ЦСУ должно давать объективные данные, свободные от какого бы то ни было предвзятого мнения, ибо попытка подогнать цифру под то или другое предвзятое мнение есть преступление уголовного характера. Но как можно верить после этого цифрам ЦСУ, если оно само перестаёт верить своим цифрам?»[2]



Сталин 27 декабря 1929 на Всесоюзной конференции аграрников-марксистов в докладе «К вопросам аграрной политики в СССР» указывал:

«Надо также поставить вопрос о популяризации марксистской теории воспроизводства. Надо разработать вопрос о схеме построения баланса нашего народного хозяйства. То, что опубликовало ЦСУ в 1926 году в виде баланса народного хозяйства, есть не баланс, а игра в цифири… Схему баланса народного хозяйства СССР должны выработать революционные марксисты, если они вообще хотят заниматься разработкой вопросов экономики переходного периода» (Соч. М., 1952. Т. 12. С. 171—172)

ще дуже молодий, щоб знати щось більше ніж, те що було 20років тому.після того, як керівництво ЦСУ було розстріляно, до начальників обл.відділівнове керівництво "показало" результати на які чекало ЦК і сталін.декілька відомих цитат стосовно статистики:в Киэві існуєДо 1992 року - це бувпідвищення кваліфікації працівників обліку та статистики Держкомстату СРСР, де навчались фахівці обліково-економічних спеціальностей колишнього Радянського Союзу.якщо людей розстрілювали в 1937 за,(теж частина статистики) то працюють вони безпомилково: так вони реально щось рахують (інфляцію, безробіття, середню або медіанну зарплату/пенсію, ціни на товари різних категорій), потім керівник доповідає комусь з помічників міністра/або прем'єра-показує цифри (той до начальства), а потім починається "работа над ошибками", це може тривати не один тиждень і нові цифри ще раз, і ще раз-доки не влаштуєМолодь навчається в сучасному виші ХНУВС (засновано) у 1994р- а після вишу отримуємо звичайних ментів, тому що навіть хлоркою не можна витравити той ментовський сморід,тому цей виш:Червень 1921 року — Школа професійної підготовки працівників міліції (створена на базі Харківської губернської школи міліції)Листопад 1922 року — Харківська школа міліції перетворена в республіканську[1] (в той час Харків був столицею УРСР)Надалі це були курси для начальників міліції, волосних та сільських працівників, курси червоних міліціонерів Харківської губернії, курси з підготовки командного складу міліції, Всеукраїнська школа командного складу міліції та розшуку, Школа старшого комскладу міліції УРСР, Школа робітничо-селянської міліції, Міжобласний навчальний пункт міліції тощо.Липень 1970 року — Міжобласна школа міліції підготовки молодшого та середнього начальницького складуЖовтень 1983 року — Харківські Вищі курси МВС СРСРЛистопад 1990 року — Спеціальний Факультет МВС при Українській юридичній академіїСічень 1992 року — Харківський інститут внутрішніх справЛистопад 1994 року — Харківський університет внутрішніх справв 1994 році всі професора і препади були совкові (може вони і справді непогані спеціалісти), але вони по суті менти і відношення до людей у них відповідне.