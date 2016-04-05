Faceless написав:Якщо ж таку звичку не виховувати, то вона не з'явиться і при рості доходів в два рази, і в п'ять разів, і в десять - все буде розлітатися.
це дійсно так, багатьох просто свербить в одному місці якщо є лишні гроші в домі. Знаю наприклад сімю: а) чоловік їздив водієм на приміському автобусі - грошей невистачало b) потім ковід, звільнили - жили на зарплату дружини (няня в садочку) - грошей нема c) тепер вже два роки водій LKW в ЄС (зарплата біля 2500 євро) - але лишніх 100 баксів відкладених так і нема))
flyman написав:... є просте правило, чи не з любого рівня доходу можна зекономити 10% та інвестувати, спочатку на депозит, потім в ОВДП, потім в нерухомість... тільки з ростом доходів на, піднімати споживчі витрати на меншу величину, і ніяких та передчасних інфартків з інсультами ... Париж і окуляри за 350 євро почекають
а є ще проста математика - що 10% від зп 20 т грн на нерухомість перетворяться років через 50. а може й ні. це можна так заманювати, щоб люди кудись інвестували гроші.
а насправді треба збільшувати доходи - підвищуючи кваліфікацію чи змінюючи сферу діяльності - ось й весь рецепт.
ІМХО суть всіх цих підходів про 10% - не у тому, як багато з 20 тис грн можна вікдласти, а щоб взагалі навчитися відкладати і зробити це звичкою. Звісно, в абсолютних величинах ті 10% від доходів в початкові роки, коли доходи невисокі, не значитимуть майже нічого. Але з ростом доходів, частка заощаджень все ростиме, і це буде звично. І за десяток років (умовно) заощадження за місяць будуть більшими, ніж заощадження за рік на початку шляху. Якщо ж таку звичку не виховувати, то вона не з'явиться і при рості доходів в два рази, і в п'ять разів, і в десять - все буде розлітатися.
ідея зрозуміла, але як на мене, до певного рівня доходу відкладати не вийде - а якщо навіть вийде, то це буде або на відпустку, або на дорогі покупки. особливо якщо не один, а є сім'я.
чи за схемою - збираєш гроші років 30, а потім років в 50 дивишся, що на якісне життя збережень все одно не вистачає
andrijk777 написав:1940 рік сильно відрізняється від 2022 -го. Світ зовсім інший. Зокрема таку міру як повне закриття кордонів Україна не застосувала, хоч в 1940 кордони закрили 100% без варіантів. І багато чого іншого, довго перелічувати. Відповідно такі міри як "економія цукру" не діють без закритих кордонів. ІТ-шник цукор не буде економити, він просто злиняє з тої дебільної країни яка ввела таку міру.
Буде не економія цукру, а бензин по картках.
andrijk777 написав:Відповідно такі міри як "економія цукру" не діють без закритих кордонів. ІТ-шник цукор не буде економити, він просто злиняє з тої дебільної країни яка ввела таку міру.
Класична ІТ-робота вже не вартуватиме стільки. Хіба що це робота в білявійськовому ІТ. А її світчери не потягнуть.
andrijk777 написав:Воювати з слабким суперником(а Японія була значно слабше США) легко. А попробували б США воювати з 10-тикратно сильнішим суперником. І взагалі надоїло возвеличування США з кожного утюга. Тим більше США 1940 це вже далеко не США 2022.
Японія не була слабким суперником. США повезло зламати коди шифрування та повезло під Мідуеєм (за півроку після початку). Інакше б війна була б до 1947 року десь.
Letusrock написав: Багато хто погодиться з Успіхом... Ви або дуже гіперболізуєте або унікальний трудоголік.. Працювати без вихідних по 12год в день на протязі 30 років, залишаючи для сімї копійки.. це безумство. Життя одне, скільки таких я знаю що пропахали всю молодість а потім в 50+ інфаркт/інсульт і все. Хоча робота/дяільність є різна, водити туристів в гори я б погодився і по 16год в день, а от рити канави у водоканалі категорично ні))
В даному випадку це робота на форумі (на кількох). Але що це було 30 років тому, питання.
Ізраїльський корабель першим прорвав зернову блокаду московії. Палестинські фракції не зуміли домовитися в Каїрі. Іран проти нормалізації між Ізраїлем та КСА.
Туреччина: Рішення розблокування «зернового коридору» може бути знайдене всупереч бажанням русні. Повідомляють, що проти ночі на 30 липня 3 цивільні кораблі Ams1, Sahin 2 і Yilmaz Kaptan, пройшовши турецькі протоки. Походження цих суден: Ізраїль, Греція та Туреччина/Грузія. Пункт призначення через AIS був визначений як Україна.
І вже сьогодні, Ams1, наплювавши на російські погрози, входить в українську гілку Дунаю. Це перший корабель, який прорвав російську блокаду Чорного моря після бомбардування Рені 25 липня. Починаючи свою подорож з Ашдоду, Ізраїль, він відкрито рекламувала пункт призначення – Україна, і перетнув Чорне море прямим курсом.
За Ams1 прямують ще чотири судна (плюс до тих – Sealock і Afer), які або встали, або встануть на якірну стоянку найближчим часом на Дунаї. Американський протикорабельний літак P8 забезпечує безпеку. Його дозаправляють прямо в небі Румунії. Додаткову інформацію надає розвідувальний безпілотник Forte12 RQ-4. Відважні мореплавці. Здається, хтось придумав як дати русні облизня. Вітаємо!
Hotab написав:Робочий час можна рахувати по різному. Успіх вважає, що він працює 24/7 вже 17 місяців. Цокає язиком «оце я роботнув!» , множачи на калькуляторі 3 цифри , і не може скласти собі ціни скільки ж це годин!! Бо він не вдома спить , сімʼя його не бачить, а він не бачить дітей. . Хоча по факту в день безпосередніми обовʼязками він зайнятий може пару годин. Або 14 год за тиждень. Він трудоголік?
По виділеному - все правда! Так і є! В далі ти пишеш якусь маячню! Ну от я, наприклад, приліг в 23:00 спати... А тут бац - в 2:00 вставай, бо треба... - і я швидко одягаюсь, беру броник і калаш, сідаю в авто і поїхав... Куди ці нічні години додавати і на якому калькуляторі множити?
prodigy написав:источник укрстат-повна маячня за 30 років, там така ж правда -як в рф при опитуванні про СВО або підтримку путіна
Думаю для 99,9% статистики по Україні в інтернеті першоджерелом є Укрстат. Але маячня, так маячня, якийсь зміст сперечатись. Бабки з базару краще знають правду в цьому питанні ніж якийсь там Укрстат.
ще дуже молодий, щоб знати щось більше ніж, те що було 20років тому.
Проведённая 6 января 1937 года перепись населения была единственной в истории СССР и России однодневной переписью.
Она также стала единственной известной переписью, предварительные результаты которой были практически сразу (спустя 10 дней) объявлены «вредительскими»; проводившие её ответственные работники были арестованы и репрессированы. В связи с этим разработка результатов переписи так и не была начата, а предварительные материалы были изъяты и засекречены. Сохранившиеся в архивах основные результаты переписи были опубликованы в 1990 году.
Всесоюзная перепись населения 1939 года — всесоюзная перепись проведена по состоянию на 17 января 1939 года вместо переписи 1937 года, результаты которой были признаны дефектными (Постановление СНК СССР от 25/IX 1937).
після того, як керівництво ЦСУ було розстріляно, до начальників обл.відділів нове керівництво "показало" результати на які чекало ЦК і сталін.
декілька відомих цитат стосовно статистики:
Сталин на XIV съезде ВКП(б) 18 декабря 1925 в Политическом отчёте Центрального Комитета отметил: «To же самое можно сказать о злосчастном хлебофуражном балансе Центрального статистического управления, данном в июне, по которому выходило так, что товарных излишков у зажиточных оказалось будто бы 61 %, у бедноты — ничего, а у середняков — остальные проценты. Смешное тут состоит в том, что через несколько месяцев ЦСУ пришло с другой цифрой: не 61 %, а 52 %. А недавно ЦСУ дало цифру уже не 52 %, а 42 %. Ну, разве можно так исчислять? Мы верим в то, что ЦСУ есть цитадель науки. Мы считаем, без цифр ЦСУ ни один управляющий орган рассчитывать и планировать не может. Мы считаем, что ЦСУ должно давать объективные данные, свободные от какого бы то ни было предвзятого мнения, ибо попытка подогнать цифру под то или другое предвзятое мнение есть преступление уголовного характера. Но как можно верить после этого цифрам ЦСУ, если оно само перестаёт верить своим цифрам?»[2]
Сталин 27 декабря 1929 на Всесоюзной конференции аграрников-марксистов в докладе «К вопросам аграрной политики в СССР» указывал: «Надо также поставить вопрос о популяризации марксистской теории воспроизводства. Надо разработать вопрос о схеме построения баланса нашего народного хозяйства. То, что опубликовало ЦСУ в 1926 году в виде баланса народного хозяйства, есть не баланс, а игра в цифири… Схему баланса народного хозяйства СССР должны выработать революционные марксисты, если они вообще хотят заниматься разработкой вопросов экономики переходного периода» (Соч. М., 1952. Т. 12. С. 171—172)
в Киэві існує Національна академія статистики, обліку та аудиту До 1992 року - це був Український філіал Московського міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації працівників обліку та статистики Держкомстату СРСР, де навчались фахівці обліково-економічних спеціальностей колишнього Радянського Союзу.
якщо людей розстрілювали в 1937 за шкідливий перепис,(теж частина статистики) то працюють вони безпомилково: так вони реально щось рахують (інфляцію, безробіття, середню або медіанну зарплату/пенсію, ціни на товари різних категорій), потім керівник доповідає комусь з помічників міністра/або прем'єра-показує цифри (той до начальства), а потім починається "работа над ошибками", це може тривати не один тиждень і нові цифри ще раз, і ще раз-доки не влаштує
Молодь навчається в сучасному виші ХНУВС (засновано) у 1994р- а після вишу отримуємо звичайних ментів, тому що навіть хлоркою не можна витравити той ментовський сморід, тому цей виш: Червень 1921 року — Школа професійної підготовки працівників міліції (створена на базі Харківської губернської школи міліції) Листопад 1922 року — Харківська школа міліції перетворена в республіканську[1] (в той час Харків був столицею УРСР) Надалі це були курси для начальників міліції, волосних та сільських працівників, курси червоних міліціонерів Харківської губернії, курси з підготовки командного складу міліції, Всеукраїнська школа командного складу міліції та розшуку, Школа старшого комскладу міліції УРСР, Школа робітничо-селянської міліції, Міжобласний навчальний пункт міліції тощо.
Липень 1970 року — Міжобласна школа міліції підготовки молодшого та середнього начальницького складу Жовтень 1983 року — Харківські Вищі курси МВС СРСР Листопад 1990 року — Спеціальний Факультет МВС при Українській юридичній академії Січень 1992 року — Харківський інститут внутрішніх справ Листопад 1994 року — Харківський університет внутрішніх справ в 1994 році всі професора і препади були совкові (може вони і справді непогані спеціалісти), але вони по суті менти і відношення до людей у них відповідне.