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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4754475547564757
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 19:27

https://www.pravda.com.ua/news/2023/07/31/7413632/

Про ракети, які закінчуються і танки, які не виробляються, а тільки відновлюються і безпілотники, яких виготовляють тільки кілька десятків, а решта, то дзеркальні стіни і т.п.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Загиблі й десятки поранених. РФ нещадно гатить по Херсону, в ОВА кажуть про ротацію росіян
Від самого ранку 31 липня російська армія нещадно обстрілює Херсонщину. Станом на 18:00 відомо про 17 поранених і трьох загиблих тільки в Херсоні.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 19:28

  Успіх написав:
  Успіх написав:Та плять - ну реально, майже все ж здорожчало суттєво - хіба ні?

Як в тому анекдоті...- "Раніше я заходив в магазин і купував "ніхрена" за 500грн... а сьогодні купив теж саме "ніхрена", але вже витратив тисячу... :D

Ви тут всі 100500сторінок накатали на тему здорожчання, а цей допис ☝️ не прокоментували?
Тож - так/ні?☝️

Маразматиків не коментують. Терпи, навіть якщо нестерпно без уваги. :mrgreen:
Тож це тобі не 1 раз на тиждень за дроном поганятись і поплакати, що Успіху більше платять!


Я навіть і близько не сперечаюсь, що ти важливіший. І кращий в усьому. Конкурувати навіть не пробую.
:mrgreen:
Hennady ,

танки, які не виробляються, а тільки відновлюються

Так а де там про танки, які виробляють?
Про ракети хто казав, що «закінчуються»? Казали, що склад вистріляли, зараз стріляють свіжевиробленими. Це істерика, чи що?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 19:36

https://itc.ua/ua/novini/russia-jam-starlink-ukraine/

Роз'яснення щодо глушіння Старлінків на передовій
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 19:41

  sashaqbl написав:Станом на лютого цього року рівень витрат сім'я з двома дітьми за рік виріс з 34 до 42 тис., тобто не повних 25%, тому я більше схильний довіряти цифрам andrijk777.
При цьому припускаю, що в Харкові рівень інфляції може досить сильно відрізнятися від Львова внаслідок здорожчання логістики та бойових дій.


те що рівень витрат зріс на 25% це каже про те що зп на 25% виросла. до інфляції це не має жодного відношення.
умовно візьміть якщо хтось отримує 1К баксів і тут все в 2 рази подорожчало. Він почне витрачати 2К баксів чи що? Ні - буде витрачати стільки ж але змінить структуру споживання.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 19:42

  ЛАД написав:


Спорить с Вами о работе в Союзе не буду. Вы там никогда не работали и знаете по рассказам. Рассказы могут сильно отличаться от жизни.
Кроме того, нет смысла меня опять забанят, как неделю назад (причём меня единственного), а посты удалят.


при совке я работал с 1979-1992,
молчите про совок, там хорошего было на 0,5% и 99,5% плохого

тоже самое на болотах и сегодня, как только наши прорвут фронт, у них начнут растреливать генеров и вплоть до майора

фильм об Уманском котле
https://www.youtube.com/watch?v=Ix0-b9mcWT8
генерал Понеделин (командарм 12 армії) потрапив в полон під Уманью.

29 квітня 1945 року його звільнили американські війська, 3 травня передали радянським представникам. Заарештований 30 грудня 1945 року і посаджений в Лефортовську в'язницю. Був звинувачений у тому, що «бувши командувачем 12-ї армії і потрапивши в оточення військ супротивника, не проявив потрібної наполегливості та волі до перемоги, піддався паніці і 7 серпня 1941 року, порушивши військову присягу, зрадив Батьківщину, без опору здався в полон німцям і на допитах повідомив їм дані про склад 12-ї та 6-ї армій»На початку 1950 року написав листа Сталіну з проханням переглянути справу[2]. 25 серпня 1950 року Військова колегія Найвищого Суду засудила Павла Понеделіна до розстрілу з виконанням вироку негайно[2]. Винним у співпраці з німцями себе не признав.

та нікого це вже не цікавить-працював з німцями чи ні-розстрелять к чортової матері(це саме ленінській підхід до справи), які данні про армію якої вже не існувало повідомив Понеделін?

deepstate вчора повідомили що якась кількість наших бійців потрапила в полон під Роботине (причина-слабка координація з флангами, і помилки в плануванні атаки), і це трапилось на 17му місяці, і буде трапляться(на жаль) тому що люди роблять помилки(або люди не дисципліновані, або техніка підвела, інше).
А ви живете по трафаретам з минуло, і ще відстоюйте свою помилкову точку-то виступали проти порівняння СССР з Гітлерівською Німеччиною , у вас уничтожение классов не равно унитожению населения (а класс -єто комната в школі , або конкретні люди)
ви упоротий комуніст, хтось думав що навальний краще ніж про нього казав Айдер Муждабаев , але ні...Айдер не помилився- Навальний : "свободу гіркіну"(террористу якого визнала Гаага), як це можна пояснити
так і ваші "сентенції" про ссср інакше як маразмом пояснити не можна (ви не бачити бревна у власному - (В чужому глазу бачить зразу, а в своїм - ні разу)
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 19:48

  mephala написав:
  sashaqbl написав:Станом на лютого цього року рівень витрат сім'я з двома дітьми за рік виріс з 34 до 42 тис., тобто не повних 25%, тому я більше схильний довіряти цифрам andrijk777.
При цьому припускаю, що в Харкові рівень інфляції може досить сильно відрізнятися від Львова внаслідок здорожчання логістики та бойових дій.


те що рівень витрат зріс на 25% це каже про те що зп на 25% виросла. до інфляції це не має жодного відношення.
умовно візьміть якщо хтось отримує 1К баксів і тут все в 2 рази подорожчало. Він почне витрачати 2К баксів чи що? Ні - буде витрачати стільки ж але змінить структуру споживання.

Тобто варіант, що людина стала меньше заощаджувати, а більше витрачати ви не розглядаєте? :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 19:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Якщо ж таку звичку не виховувати, то вона не з'явиться і при рості доходів в два рази, і в п'ять разів, і в десять - все буде розлітатися.


я знав багато моряків які не вміли відкладати гроші, вони завжди позичали(це звичка ще коли були студентами на 12р на місяць), у мене був старпом з пітера (працював 2005-2011) у 2005р старпом мав 3000дол, у 2009 вже 8100-8300 (і навіть цих грошей не вистачало) тільки прибув на судно біжить до мене і просить-дайте 3к дружині передати, що вистачило до першого алотмента(переказу зарплати). за 3 місяця відпуски витратив всі гроші з рейсу? Які всі, дружина їх витратила до того як я повернувся. Квартиру купила? та ні, так на расходное туда-сюда, там-сям.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:Троє контузило!(добре, що ніхто не поранений)


Как по мне, лучше ранение, чем контузия. Кожа, кости заживут, а вот голова предмет темный, исследованию не подлежит (с).
У нас есть несколько контуженных ещё с 2014-15 гг. Один до сих пор говорит так невнятно, что хрен поймёшь. Особенно утром сразу после подъёма пытается что-то сказать, только булькает, потом фонетические упражнения поделает и немного понятно говорит. Другого восемь лет после контузии головные боли мучают.
Меня когда в июне контузило, тоже ощущения так себе, сразу после прилёта пытаюсь встать и идти, но падаю на бок, координация потеряна, хорошо через сутки восстановился, даже в госпиталь не попал, но тоже как дальше отразится непонятно.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 20:09

  Faceless написав:https://mil.in.ua/uk/blogs/izrayilskyj-korabel-pershym-prorvav-zernovu-blokadu-moskoviyi-palestynski-fraktsiyi-ne-zumily-domovytysya-v-kayiri-iran-proty-normalizatsiyi-mizh-izrayilem-ta-ksa/
Ізраїльський корабель першим прорвав зернову блокаду московії. Палестинські фракції не зуміли домовитися в Каїрі. Іран проти нормалізації між Ізраїлем та КСА.

Туреччина: Рішення розблокування «зернового коридору» може бути знайдене всупереч бажанням русні. Повідомляють, що проти ночі на 30 липня 3 цивільні кораблі Ams1, Sahin 2 і Yilmaz Kaptan, пройшовши турецькі протоки. Походження цих суден: Ізраїль, Греція та Туреччина/Грузія. Пункт призначення через AIS був визначений як Україна.

І вже сьогодні, Ams1, наплювавши на російські погрози, входить в українську гілку Дунаю. Це перший корабель, який прорвав російську блокаду Чорного моря після бомбардування Рені 25 липня. Починаючи свою подорож з Ашдоду, Ізраїль, він відкрито рекламувала пункт призначення – Україна, і перетнув Чорне море прямим курсом.

За Ams1 прямують ще чотири судна (плюс до тих – Sealock і Afer), які або встали, або встануть на якірну стоянку найближчим часом на Дунаї. Американський протикорабельний літак P8 забезпечує безпеку. Його дозаправляють прямо в небі Румунії. Додаткову інформацію надає розвідувальний безпілотник Forte12 RQ-4. Відважні мореплавці. Здається, хтось придумав як дати русні облизня. Вітаємо!


як там було реально ніхто не знає, від Сулинського гірла(Румунія) до Старостамбульского гірла (Україна) 8км (5 міль), цей відрізок судно проходить за 20-22 хв. До того воно вже в теріторіальних водах Румунії (країни НАТО)

перетнув Чорне море прямим курсом

з Босфору на Констанцу так прямим курсом, а до речі яке це має значення (читаєш і смієшся)-чиста пропаганда (ну нехай буде)
такі сміливі ізраїльтяни? та нехай би вже шли до Чорноморська і Одеси
вчора спитав портовика -про ураження ракетами порту Чорноморськ? (де спалили 60тисяч тонн зерна)...расскажу тільки в лічку :mrgreen:
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