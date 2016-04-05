Про ракети, які закінчуються і танки, які не виробляються, а тільки відновлюються і безпілотники, яких виготовляють тільки кілька десятків, а решта, то дзеркальні стіни і т.п.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 19:27
Про ракети, які закінчуються і танки, які не виробляються, а тільки відновлюються і безпілотники, яких виготовляють тільки кілька десятків, а решта, то дзеркальні стіни і т.п.
Додано: Пон 31 лип, 2023 19:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 31 лип, 2023 19:28
Маразматиків не коментують. Терпи, навіть якщо нестерпно без уваги.
Я навіть і близько не сперечаюсь, що ти важливіший. І кращий в усьому. Конкурувати навіть не пробую.
Hennady ,
Так а де там про танки, які виробляють?
Про ракети хто казав, що «закінчуються»? Казали, що склад вистріляли, зараз стріляють свіжевиробленими. Це істерика, чи що?
Додано: Пон 31 лип, 2023 19:36
Роз'яснення щодо глушіння Старлінків на передовій
Додано: Пон 31 лип, 2023 19:41
те що рівень витрат зріс на 25% це каже про те що зп на 25% виросла. до інфляції це не має жодного відношення.
умовно візьміть якщо хтось отримує 1К баксів і тут все в 2 рази подорожчало. Він почне витрачати 2К баксів чи що? Ні - буде витрачати стільки ж але змінить структуру споживання.
Додано: Пон 31 лип, 2023 19:42
при совке я работал с 1979-1992,
молчите про совок, там хорошего было на 0,5% и 99,5% плохого
тоже самое на болотах и сегодня, как только наши прорвут фронт, у них начнут растреливать генеров и вплоть до майора
фильм об Уманском котле
генерал Понеделин (командарм 12 армії) потрапив в полон під Уманью.
29 квітня 1945 року його звільнили американські війська, 3 травня передали радянським представникам. Заарештований 30 грудня 1945 року і посаджений в Лефортовську в'язницю. Був звинувачений у тому, що «бувши командувачем 12-ї армії і потрапивши в оточення військ супротивника, не проявив потрібної наполегливості та волі до перемоги, піддався паніці і 7 серпня 1941 року, порушивши військову присягу, зрадив Батьківщину, без опору здався в полон німцям і на допитах повідомив їм дані про склад 12-ї та 6-ї армій»На початку 1950 року написав листа Сталіну з проханням переглянути справу[2]. 25 серпня 1950 року Військова колегія Найвищого Суду засудила Павла Понеделіна до розстрілу з виконанням вироку негайно[2]. Винним у співпраці з німцями себе не признав.
та нікого це вже не цікавить-працював з німцями чи ні-розстрелять к чортової матері(це саме ленінській підхід до справи), які данні про армію якої вже не існувало повідомив Понеделін?
deepstate вчора повідомили що якась кількість наших бійців потрапила в полон під Роботине (причина-слабка координація з флангами, і помилки в плануванні атаки), і це трапилось на 17му місяці, і буде трапляться(на жаль) тому що люди роблять помилки(або люди не дисципліновані, або техніка підвела, інше).
А ви живете по трафаретам з минуло, і ще відстоюйте свою помилкову точку-то виступали проти порівняння СССР з Гітлерівською Німеччиною , у вас уничтожение классов не равно унитожению населения (а класс -єто комната в школі , або конкретні люди)
ви упоротий комуніст, хтось думав що навальний краще ніж про нього казав Айдер Муждабаев , але ні...Айдер не помилився- Навальний : "свободу гіркіну"(террористу якого визнала Гаага), як це можна пояснити
так і ваші "сентенції" про ссср інакше як маразмом пояснити не можна (ви не бачити бревна у власному - (В чужому глазу бачить зразу, а в своїм - ні разу)
Додано: Пон 31 лип, 2023 19:48
Тобто варіант, що людина стала меньше заощаджувати, а більше витрачати ви не розглядаєте?
Додано: Пон 31 лип, 2023 19:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я знав багато моряків які не вміли відкладати гроші, вони завжди позичали(це звичка ще коли були студентами на 12р на місяць), у мене був старпом з пітера (працював 2005-2011) у 2005р старпом мав 3000дол, у 2009 вже 8100-8300 (і навіть цих грошей не вистачало) тільки прибув на судно біжить до мене і просить-дайте 3к дружині передати, що вистачило до першого алотмента(переказу зарплати). за 3 місяця відпуски витратив всі гроші з рейсу? Які всі, дружина їх витратила до того як я повернувся. Квартиру купила? та ні, так на расходное туда-сюда, там-сям.
Додано: Пон 31 лип, 2023 20:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Как по мне, лучше ранение, чем контузия. Кожа, кости заживут, а вот голова предмет темный, исследованию не подлежит (с).
У нас есть несколько контуженных ещё с 2014-15 гг. Один до сих пор говорит так невнятно, что хрен поймёшь. Особенно утром сразу после подъёма пытается что-то сказать, только булькает, потом фонетические упражнения поделает и немного понятно говорит. Другого восемь лет после контузии головные боли мучают.
Меня когда в июне контузило, тоже ощущения так себе, сразу после прилёта пытаюсь встать и идти, но падаю на бок, координация потеряна, хорошо через сутки восстановился, даже в госпиталь не попал, но тоже как дальше отразится непонятно.
Додано: Пон 31 лип, 2023 20:09
як там було реально ніхто не знає, від Сулинського гірла(Румунія) до Старостамбульского гірла (Україна) 8км (5 міль), цей відрізок судно проходить за 20-22 хв. До того воно вже в теріторіальних водах Румунії (країни НАТО)
з Босфору на Констанцу так прямим курсом, а до речі яке це має значення (читаєш і смієшся)-чиста пропаганда (ну нехай буде)
такі сміливі ізраїльтяни? та нехай би вже шли до Чорноморська і Одеси
вчора спитав портовика -про ураження ракетами порту Чорноморськ? (де спалили 60тисяч тонн зерна)...расскажу тільки в лічку
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