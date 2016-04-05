Додано: Пон 31 лип, 2023 19:42

ЛАД написав:





Спорить с Вами о работе в Союзе не буду. Вы там никогда не работали и знаете по рассказам. Рассказы могут сильно отличаться от жизни.

Кроме того, нет смысла меня опять забанят, как неделю назад (причём меня единственного), а посты удалят.

при совке я работал с 1979-1992,молчите про совок, там хорошего было на 0,5% и 99,5% плохоготоже самое на болотах и сегодня, как только наши прорвут фронт, у них начнут растреливать генеров и вплоть до майорафильм об Уманском котлегенерал Понеделин (командарм 12 армії) потрапив в полон під Уманью.29 квітня 1945 року його звільнили американські війська, 3 травня передали радянським представникам. Заарештований 30 грудня 1945 року і посаджений в Лефортовську в'язницю. Був звинувачений у тому, що «бувши командувачем 12-ї армії і потрапивши в оточення військ супротивника, не проявив потрібної наполегливості та волі до перемоги, піддався паніці і 7 серпня 1941 року, порушивши військову присягу, зрадив Батьківщину, без опору здався в полон німцям і н»На початку 1950 року написав листа Сталіну з проханням переглянути справу[2]. 25 серпня 1950 року Військова колегія Найвищого Суду засудила Павла Понеделіна до розстрілу з виконанням вироку негайно[2]. Винним у співпраці з німцями себе не признав.та нікого це вже не цікавить-працював з німцями чи ні-розстрелять к чортової матері(це саме ленінській підхід до справи), які данні про армію якої вже не існувало повідомив Понеделін?вчора повідомили що якась кількість наших бійців потрапила в полон під Роботине (причина-слабка координація з флангами, і помилки в плануванні атаки), і це трапилось на 17му місяці, і буде трапляться(на жаль) тому що люди роблять помилки(або люди не дисципліновані, або техніка підвела, інше).А ви живете по трафаретам з минуло, і ще відстоюйте свою помилкову точку-то виступали проти порівняння СССР з Гітлерівською Німеччиною , у вас уничтожение классов не равно унитожению населения (а класс -єто комната в школі , або конкретні люди)ви упоротий комуніст, хтось думав що навальний краще ніж про нього казав Айдер Муждабаев , але ні...Айдер не помилився- Навальний : "свободу гіркіну"(террористу якого визнала Гаага), як це можна пояснититак і ваші "сентенції" про ссср інакше як маразмом пояснити не можна (ви не бачити бревна у власному - (В чужому глазу бачить зразу, а в своїм - ні разу)