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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 31 лип, 2023 20:54
vt313 написав: Letusrock написав:
Багато хто погодиться з Успіхом... Ви або дуже гіперболізуєте або унікальний трудоголік.. Працювати без вихідних по 12год в день на протязі 30 років, залишаючи для сімї копійки.. це безумство. Життя одне, скільки таких я знаю що пропахали всю молодість а потім в 50+ інфаркт/інсульт і все.
Хоча робота/дяільність є різна, водити туристів в гори я б погодився і по 16год в день, а от рити канави у водоканалі категорично ні))
В даному випадку це робота на форумі (на кількох).
Але що це було 30 років тому, питання.
Премія
Перше - 100 000 грн тому , хто знайде хоч один мій допис на якомусь іншому форумі за виключенням строимдом в 2009 і пару місяців на якомусь кримському в 2014
Друге - 10 000 грн тому, хто покаже приклад письменника на форумі який за 30 років заробив 10 млн грн тому що писав на форумі ( одному або кількох - не принципово)
Слабо?
Дерзай.
Тепер про унікальність
В якійсь мірі я унікальний, адже приписую себе до 5% найуспішніших в цій Державі
З іншого боку
Якщо просто працювати і вкладати не більше 10% доходу( і так будуть робити всі, тобто не пробуватимуть вкладати у розвиток бізнесу( а купівля це станка чи вивчення нової мови програмування - не суттєво) - то така країна приречена на ріст ВВП не більше 1-2% в рік( можу пояснити , але навряд чи це цікавить тих 70% які вірять голобородькам, а тих 30% що залишились і самі в стані розрахувати)....Тобто ця країна постійно буде відставати від середньостатистичних світових темпів розвитку
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Додано: Пон 31 лип, 2023 21:09
[quote="5605059:Faceless"]
І вже сьогодні, Ams1, наплювавши на російські погрози, входить в українську гілку Дунаю. Це перший корабель, який прорвав російську блокаду Чорного моря після бомбардування Рені 25 липня.
Ams1
Летний дедвейт: 3670 t
Наибольшая длина судна x Наибольшая ширина: 84 x 14.52 m
Год постройки: 1991
Осадка (доложенная/максимальная): 3.6 m
старая зубочистка 32года,
2,2т тон зерна максимум- а сколько шуму
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Додано: Пон 31 лип, 2023 21:18
flyman написав:
є просте правило, чи не з любого рівня доходу можна зекономити 10% та інвестувати...
Париж і окуляри за 350 євро почекають
До пенсії почекають чи до яких часів?))) Нах мені на пенсії окуляри за 350 євро? Кого я в них "зачаровувати" буду? Дідуганів-старперів?)) На пенсії у мене плани внучат виховувати та згадувати, як мені було чудово відпочивати на морі та подорожувати, маючи пристойний вигляд "дорогої жінки". Не уявляю, що відчуває людина, якій нема шо згадати, окрім того, як вона на собі економила (харчувалася лайном, виглядала бомжом, ніде не подорожувала тощо) та важко працювала. Так, заощадження потрібно мати, але заощаджувати слід без фанатизму.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 21:59
fler написав: flyman написав:
є просте правило, чи не з любого рівня доходу можна зекономити 10% та інвестувати...
Париж і окуляри за 350 євро почекають
До пенсії почекають чи до яких часів?))) Нах мені на пенсії окуляри за 350 євро? Кого я в них "зачаровувати" буду? Дідуганів-старперів?)) На пенсії у мене плани внучат виховувати та згадувати, як мені було чудово відпочивати на морі та подорожувати, маючи пристойний вигляд "дорогої жінки". Не уявляю, що відчуває людина, якій нема шо згадати, окрім того, як вона на собі економила (харчувалася лайном, виглядала бомжом, ніде не подорожувала тощо) та важко працювала. Так, заощадження потрібно мати, але заощаджувати слід без фанатизму.
Згоден з Вами. Сьогодні був у відділенні пенсійного фонду. Жодної щасливої людини. Життя немає.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 22:01
fler написав:
Нах мені на пенсії окуляри за 350 євро? Кого я в них "зачаровувати" буду? Дідуганів-старперів?)) На пенсії у мене плани внучат виховувати та згадувати, як мені було чудово відпочивати на морі та подорожувати, маючи пристойний вигляд "дорогої жінки".
А кого ви зібрались зачаровувать в окулярах у вигляді "дорогої жінки"?
Це на відпочинку таке шоб не продешевити?
Не уявляю, що відчуває людина, якій нема шо згадати, окрім того, як вона на собі економила (харчувалася лайном, виглядала бомжом, ніде не подорожувала тощо) та важко працювала.
А якщо людина просто живе- одягає шо хоче(мабуть виглядає бомжом, у перукаря колись була), не хизуючись харчується лобстерами, людина де тільки не була, тоді шо онукам розповідать?
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Додано: Пон 31 лип, 2023 22:19
Water написав:
Не уявляю, що відчуває людина, якій нема шо згадати, окрім того, як вона на собі економила (харчувалася лайном, виглядала бомжом, ніде не подорожувала тощо) та важко працювала.
А якщо людина просто живе- одягає шо хоче(мабуть виглядає бомжом, у перукаря колись була), не хизуючись харчується лобстерами, людина де тільки не була, тоді шо онукам розповідать?
Про куосакі та як гріти пляшки на підвіконні, щоб було чим голову помити. Норм репертуар, чо
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