Додано: Пон 31 лип, 2023 20:54

vt313 написав: Letusrock написав: Багато хто погодиться з Успіхом... Ви або дуже гіперболізуєте або унікальний трудоголік.. Працювати без вихідних по 12год в день на протязі 30 років, залишаючи для сімї копійки.. це безумство. Життя одне, скільки таких я знаю що пропахали всю молодість а потім в 50+ інфаркт/інсульт і все.

Хоча робота/дяільність є різна, водити туристів в гори я б погодився і по 16год в день, а от рити канави у водоканалі категорично ні)) Багато хто погодиться з Успіхом... Ви або дуже гіперболізуєте або унікальний трудоголік.. Працювати без вихідних по 12год в день на протязі 30 років, залишаючи для сімї копійки.. це безумство. Життя одне, скільки таких я знаю що пропахали всю молодість а потім в 50+ інфаркт/інсульт і все.Хоча робота/дяільність є різна, водити туристів в гори я б погодився і по 16год в день, а от рити канави у водоканалі категорично ні)) В даному випадку це робота на форумі (на кількох).

Але що це було 30 років тому, питання. В даному випадку це робота на форумі (на кількох).Але що це було 30 років тому, питання.

ПреміяПерше - 100 000 грн тому , хто знайде хоч один мій допис на якомусь іншому форумі за виключенням строимдом в 2009 і пару місяців на якомусь кримському в 2014Друге - 10 000 грн тому, хто покаже приклад письменника на форумі який за 30 років заробив 10 млн грн тому що писав на форумі ( одному або кількох - не принципово)Слабо?Дерзай.Тепер про унікальністьВ якійсь мірі я унікальний, адже приписую себе до 5% найуспішніших в цій ДержавіЗ іншого бокуЯкщо просто працювати і вкладати не більше 10% доходу( і так будуть робити всі, тобто не пробуватимуть вкладати у розвиток бізнесу( а купівля це станка чи вивчення нової мови програмування - не суттєво) - то така країна приречена на ріст ВВП не більше 1-2% в рік( можу пояснити , але навряд чи це цікавить тих 70% які вірять голобородькам, а тих 30% що залишились і самі в стані розрахувати)....Тобто ця країна постійно буде відставати від середньостатистичних світових темпів розвитку