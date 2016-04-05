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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 47564757475847594760>
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 20:54

  vt313 написав:
  Letusrock написав:Багато хто погодиться з Успіхом... Ви або дуже гіперболізуєте або унікальний трудоголік.. Працювати без вихідних по 12год в день на протязі 30 років, залишаючи для сімї копійки.. це безумство. Життя одне, скільки таких я знаю що пропахали всю молодість а потім в 50+ інфаркт/інсульт і все.
Хоча робота/дяільність є різна, водити туристів в гори я б погодився і по 16год в день, а от рити канави у водоканалі категорично ні))
В даному випадку це робота на форумі (на кількох).
Але що це було 30 років тому, питання. :D
Премія
Перше - 100 000 грн тому , хто знайде хоч один мій допис на якомусь іншому форумі за виключенням строимдом в 2009 і пару місяців на якомусь кримському в 2014
Друге - 10 000 грн тому, хто покаже приклад письменника на форумі який за 30 років заробив 10 млн грн тому що писав на форумі ( одному або кількох - не принципово)

Слабо?
Дерзай.

Тепер про унікальність
В якійсь мірі я унікальний, адже приписую себе до 5% найуспішніших в цій Державі
З іншого боку
Якщо просто працювати і вкладати не більше 10% доходу( і так будуть робити всі, тобто не пробуватимуть вкладати у розвиток бізнесу( а купівля це станка чи вивчення нової мови програмування - не суттєво) - то така країна приречена на ріст ВВП не більше 1-2% в рік( можу пояснити , але навряд чи це цікавить тих 70% які вірять голобородькам, а тих 30% що залишились і самі в стані розрахувати)....Тобто ця країна постійно буде відставати від середньостатистичних світових темпів розвитку
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 21:09

[quote="5605059:Faceless"]
І вже сьогодні, Ams1, наплювавши на російські погрози, входить в українську гілку Дунаю. Це перший корабель, який прорвав російську блокаду Чорного моря після бомбардування Рені 25 липня.

Ams1
Летний дедвейт: 3670 t
Наибольшая длина судна x Наибольшая ширина: 84 x 14.52 m
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 21:18

Є просте правило : жити потрібно тут і зараз

  flyman написав:є просте правило, чи не з любого рівня доходу можна зекономити 10% та інвестувати...
Париж і окуляри за 350 євро почекають

До пенсії почекають чи до яких часів?))) Нах мені на пенсії окуляри за 350 євро? Кого я в них "зачаровувати" буду? Дідуганів-старперів?)) На пенсії у мене плани внучат виховувати та згадувати, як мені було чудово відпочивати на морі та подорожувати, маючи пристойний вигляд "дорогої жінки". Не уявляю, що відчуває людина, якій нема шо згадати, окрім того, як вона на собі економила (харчувалася лайном, виглядала бомжом, ніде не подорожувала тощо) та важко працювала. Так, заощадження потрібно мати, але заощаджувати слід без фанатизму.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 21:59

  fler написав:
  flyman написав:є просте правило, чи не з любого рівня доходу можна зекономити 10% та інвестувати...
Париж і окуляри за 350 євро почекають

До пенсії почекають чи до яких часів?))) Нах мені на пенсії окуляри за 350 євро? Кого я в них "зачаровувати" буду? Дідуганів-старперів?)) На пенсії у мене плани внучат виховувати та згадувати, як мені було чудово відпочивати на морі та подорожувати, маючи пристойний вигляд "дорогої жінки". Не уявляю, що відчуває людина, якій нема шо згадати, окрім того, як вона на собі економила (харчувалася лайном, виглядала бомжом, ніде не подорожувала тощо) та важко працювала. Так, заощадження потрібно мати, але заощаджувати слід без фанатизму.

Згоден з Вами. Сьогодні був у відділенні пенсійного фонду. Жодної щасливої людини. Життя немає.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 22:01

  fler написав:Нах мені на пенсії окуляри за 350 євро? Кого я в них "зачаровувати" буду? Дідуганів-старперів?)) На пенсії у мене плани внучат виховувати та згадувати, як мені було чудово відпочивати на морі та подорожувати, маючи пристойний вигляд "дорогої жінки".

А кого ви зібрались зачаровувать в окулярах у вигляді "дорогої жінки"?
Це на відпочинку таке шоб не продешевити?
Не уявляю, що відчуває людина, якій нема шо згадати, окрім того, як вона на собі економила (харчувалася лайном, виглядала бомжом, ніде не подорожувала тощо) та важко працювала.

А якщо людина просто живе- одягає шо хоче(мабуть виглядає бомжом, у перукаря колись була), не хизуючись харчується лобстерами, людина де тільки не була, тоді шо онукам розповідать?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 22:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Water написав:
Не уявляю, що відчуває людина, якій нема шо згадати, окрім того, як вона на собі економила (харчувалася лайном, виглядала бомжом, ніде не подорожувала тощо) та важко працювала.

А якщо людина просто живе- одягає шо хоче(мабуть виглядає бомжом, у перукаря колись була), не хизуючись харчується лобстерами, людина де тільки не була, тоді шо онукам розповідать?

Про куосакі та як гріти пляшки на підвіконні, щоб було чим голову помити. Норм репертуар, чо
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 22:31

  Water написав:А кого ви зібрались зачаровувать в окулярах у вигляді "дорогої жінки"?
Це на відпочинку таке шоб не продешевити?

Чому жінка, яка виглядає дорого, часто розцінюється чоловіками як така, що її можна придбати як повію? Потім дивуються, чому їх динамлять...
Окуляри мені були потрібні, щоб не псувати очі під прямим сонцем. Я знала, що їду до Парижу, тому планувала придбати їх там. У магазині було лише дві одиниці потрібної мені форми - одні за 350, а інші за 450 євро. Я зекономила)).
fler
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  Water написав:А кого ви зібрались зачаровувать в окулярах у вигляді "дорогої жінки"?
Це на відпочинку таке шоб не продешевити?

Чому жінка, яка виглядає дорого, часто розцінюється чоловіками як така, що її можна придбати як повію? Потім дивуються, чому їх динамлять...
Окуляри мені були потрібні, щоб не псувати очі під прямим сонцем. Я знала, що їду до Парижу, тому планувала придбати їх там. У магазині було лише дві одиниці потрібної мені форми - одні за 350, а інші за 450 євро. Я зекономила)).


По першому абзацу - дуже невдало вибраний епітет. "Виглядати дорого" одразу натякає, що є ціна. Без образ, сказав, як є. Радив би просто уникати двозначних епітетів.
По абзацу другому - якого взагалі виправдовуватися? Виправдовуються тільки винуваті. А мова просто про окуляри. Навіть без жертвоприношення
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 22:49

  Faceless написав:
fler написав:
  Water написав:А кого ви зібрались зачаровувать в окулярах у вигляді "дорогої жінки"?
Це на відпочинку таке шоб не продешевити?

Чому жінка, яка виглядає дорого, часто розцінюється чоловіками як така, що її можна придбати як повію? Потім дивуються, чому їх динамлять...
Окуляри мені були потрібні, щоб не псувати очі під прямим сонцем. Я знала, що їду до Парижу, тому планувала придбати їх там. У магазині було лише дві одиниці потрібної мені форми - одні за 350, а інші за 450 євро. Я зекономила)).


По першому абзацу - дуже невдало вибраний епітет. "Виглядати дорого" одразу натякає, що є ціна. Без образ, сказав, як є. Радив би просто уникати двозначних епітетів.
По абзацу другому - якого взагалі виправдовуватися? Виправдовуються тільки винуваті. А мова просто про окуляри. Навіть без жертвоприношення

Не ображаюсь і не виправдовуюся. Ватер спитав про окуляри - я відповіла навіщо мені саме такі.
Ок, закрили цю тему.
Що там у нас в Криму? Евакуація з керченської залізничної станції.. Тривога на мосту.. Вечір перестав бути томним;)
fler
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 22:49

У 100-доларових «пиво в суму входить» мені хочеться запитати: «а для кого в магазині продають лосось, сир Філадельфія чи пармезан , фует, фрукти і свіжі овочі взимку? Це для якихось інших, більш достойних людей? Ти не гідний цього?»
Мета життя - це змогти прожити без отого всього смачного, корисного , зручного (якщо ми про одяг, предмети побуту чи транспорт) ??

Я розумію, якщо це не доступно. Фінансово. Але навіщо при наявності фінансів до 50+ років жити бомжарою ужатою, щоб потім старим і непомічним радіти пачкам грошей? Чи нулям на рахунку?? Так ти і на старості не зможеш почати витрачати.
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