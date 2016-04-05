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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 31 лип, 2023 22:52
kyk написав: mephala написав: sashaqbl написав:
Станом на лютого цього року рівень витрат сім'я з двома дітьми за рік виріс з 34 до 42 тис., тобто не повних 25%, тому я більше схильний довіряти цифрам andrijk777
.
При цьому припускаю, що в Харкові рівень інфляції може досить сильно відрізнятися від Львова внаслідок здорожчання логістики та бойових дій.
те що рівень витрат зріс на 25% це каже про те що зп на 25% виросла. до інфляції це не має жодного відношення.
умовно візьміть якщо хтось отримує 1К баксів і тут все в 2 рази подорожчало. Він почне витрачати 2К баксів чи що? Ні - буде витрачати стільки ж але змінить структуру споживання.
Тобто варіант, що людина стала меньше заощаджувати, а більше витрачати ви не розглядаєте?
ага. прям всі таки заощадливі трапилися. економили 25% а тут хоба і почали витрачати
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Додано: Пон 31 лип, 2023 23:01
fler написав:
Чому жінка, яка виглядає дорого, часто розцінюється чоловіками як така, що її можна придбати як повію?
Тобто жінка на пляжу в Рейбенах просто відпочиває як відпочиває дорога жінка:
fler написав:
Нах мені на пенсії окуляри за 350 євро? Кого я в них "зачаровувати" буду? Дідуганів-старперів?)) На пенсії у мене плани
Ватер спитав про окуляри - я відповіла навіщо мені саме такі.
Я зрозумів була в Парижі, захотілось Рей Бенів, шоб виглядать як дорога жінка.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 23:01
andrijk777 написав:Повторюю (в десятий раз напевне): якщо вибирати між офіційною статистикою і статистикою бабки з базару(чи вашою) то я вибираю офіційну.
Та вибирайе що завгодно, можете хоч портрет гетьманьцева, чи хто там у вас в авторитеті, над ліжком повісити і молитися на нього, та може все ж не варто смішити людей, котрі знають цю кухню з середини, своїм беззаперечным віруванням в "чесний держстат".
Тверезе критичне мислення людині не завадить. Нагадало:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых...
п.с. Де ви тут побачили статистику від "бабці з базару":shock: ніяк не второпаю, це мабуть у вас якийсь дитячий комплекс на "бабок", що ви його як мантру повторююте?
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Додано: Пон 31 лип, 2023 23:04
Faceless написав:
По першому абзацу - дуже невдало вибраний епітет. "Виглядати дорого" одразу натякає, що є ціна. Без образ, сказав, як є. Радив би просто уникати двозначних епітетів.
Я просто уточнюю, ми покупаєм, чи продаєм.
Якщо дорога жінка в Рей бенах когось зачаровує, це боїться продешевити?
Тобто сама дорожнеча це Рей бени, чи від жінки в Рей бенах на пляжу потрібно непритомніти?
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Додано: Пон 31 лип, 2023 23:09
Hotab написав:
Я розумію, якщо це не доступно. Фінансово. Але навіщо при наявності фінансів до 50+ років жити бомжарою ужатою, щоб потім старим і непомічним радіти пачкам грошей? Чи нулям на рахунку?? Так ти і на старості не зможеш почати витрачати.
Залежить від кількості фінансів.
Загальна відповідь - щоб на старості не здохнути голодним під парканом.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 23:12
sergey_sryvkin написав:
Загальна відповідь - щоб на старості не здохнути голодним під парканом.
Главное - не переусердствовать и не сдохнуть от голода молодым
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Додано: Пон 31 лип, 2023 23:14
sergey_sryvkin , це точно про айтішника-сеньора (за легендою)? Він дійсно має все життя їсти картоплю з олією, носити туфлі за 15 баксів, щоб на старості років не померти з голоду??
Може тоді ну його наки таке писання коду, якщо жити треба так?
Може краще писати вірші, чи доноси. Бо це вже нижче дна таке життя.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 23:47
Water написав: fler написав:
Чому жінка, яка виглядає дорого, часто розцінюється чоловіками як така, що її можна придбати як повію?
Тобто жінка на пляжу в Рейбенах просто відпочиває як відпочиває дорога жінка:
fler написав:
Нах мені на пенсії окуляри за 350 євро? Кого я в них "зачаровувати" буду? Дідуганів-старперів?)) На пенсії у мене плани
Ватер спитав про окуляри - я відповіла навіщо мені саме такі.
Я зрозумів була в Парижі, захотілось Рей Бенів, шоб виглядать як дорога жінка.
Ви коли щось собі купуєте, ви бренд купуєте чи саму річ? Уявіть, що немає різниці, це буде РейБен, Діор, Гучі чи інші Каваллі з Лоранами. Вам сподобалася модель, ви берете собі.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 23:48
sergey_sryvkin написав: Hotab написав:
Я розумію, якщо це не доступно. Фінансово. Але навіщо при наявності фінансів до 50+ років жити бомжарою ужатою, щоб потім старим і непомічним радіти пачкам грошей? Чи нулям на рахунку?? Так ти і на старості не зможеш почати витрачати.
Залежить від кількості фінансів.
Загальна відповідь - щоб на старості не здохнути голодним під парканом.
Завжди можна припинити ці пекельні борошна і здохнути самостійно
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Додано: Пон 31 лип, 2023 23:53
fler написав: flyman написав:
є просте правило, чи не з любого рівня доходу можна зекономити 10% та інвестувати...
Париж і окуляри за 350 євро почекають
До пенсії почекають чи до яких часів?))) Нах мені на пенсії окуляри за 350 євро? Кого я в них "зачаровувати" буду? Дідуганів-старперів?)) На пенсії у мене плани внучат виховувати та згадувати, як мені було чудово відпочивати на морі та подорожувати, маючи пристойний вигляд "дорогої жінки". Не уявляю, що відчуває людина, якій нема шо згадати, окрім того, як вона на собі економила (харчувалася лайном, виглядала бомжом, ніде не подорожувала тощо) та важко працювала. Так, заощадження потрібно мати, але заощаджувати слід без фанатизму.
на пенсії тільки і залишиться згадувати бабі, як дівувала закошуючи під "дорогу жінкою",
але нічого нового, бідні з останніх грошей ганяють понти, щоб хто не подумав, що вони бідні, а багаті не паряться що не виглядають "дорогими людьми", вони і так знають свій "net worth"
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 31 лип, 2023 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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