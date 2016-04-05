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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4757475847594760
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 23:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  fler написав:
  flyman написав:є просте правило, чи не з любого рівня доходу можна зекономити 10% та інвестувати...
Париж і окуляри за 350 євро почекають

До пенсії почекають чи до яких часів?))) Нах мені на пенсії окуляри за 350 євро? Кого я в них "зачаровувати" буду? Дідуганів-старперів?)) На пенсії у мене плани внучат виховувати та згадувати, як мені було чудово відпочивати на морі та подорожувати, маючи пристойний вигляд "дорогої жінки". Не уявляю, що відчуває людина, якій нема шо згадати, окрім того, як вона на собі економила (харчувалася лайном, виглядала бомжом, ніде не подорожувала тощо) та важко працювала. Так, заощадження потрібно мати, але заощаджувати слід без фанатизму.

на пенсії тільки і залишиться згадувати бабі, як дівувала закошуючи під "дорогу жінкою"

А мужику, як косив під бомжа і всіх надурив
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 23:59

  Faceless написав:А мужику, як косив під бомжа і всіх надурив

влучно ви про діда акурта
flyman
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