Додано: Чет 03 сер, 2023 22:35

Schmit написав: Але весь жах у тому, що поки наші сили виснажують обмежені ресурси на цих глухих напрямках, ворог же не спить, а готує свій великий контрнаступ.

От чи буде у нас 5 ліній оборони там, де москалі вирішать контрнаступати? Але весь жах у тому, що поки наші сили виснажують обмежені ресурси на цих глухих напрямках, ворог же не спить, а готує свій великий контрнаступ.От чи буде у нас 5 ліній оборони там, де москалі вирішать контрнаступати?

Schmit написав: У коментарях Володимир також додав:

«Ви будете сміяться, але я б влаштував атаку з півночі через територію рф і з півдня через миколаївську… З росії вони не чекають удару».

"Нормальные герои всегда идут в обход"??? У коментарях Володимир також додав:"Нормальные герои всегда идут в обход"???

Zebra написав: Які взагалі дебіли женуть хлопців на смерть? Війни перемагають авантюристи. Авантюри я перераховував, потерли,є ще інша авантюра - тотальна мобілізація. Які взагалі дебіли женуть хлопців на смерть? Війни перемагають авантюристи. Авантюри я перераховував, потерли,є ще інша авантюра - тотальна мобілізація.

ну звичайно, у нас же немає взагалі ніяких ліній оборони, заходь хто хоче. І у москалів від нашого наступу сил тільки більшає, куди там, ще пару місяців і буде перша армія світу. Така логіка? От чому вони Бахмут 9 місяців брали - ми просто перед цим не наступали, а так би вони ще раніше стали непереможною ордою. Дякую, що розкрили всім очі. Тепер треба ще Зеленського у цьому звинуватити (ще можна Єрмака і Резнікова, але не Залужного, він молодець!).я вже колись питав у подібних "великих стратегів": яким чином через територію РФ можна вийти до українського Півдня? Можете намалювати маршрут на карті? Якби намалювали, то зрозуміли б, що це чиста маячня і казки для дурників.тобто всіх мобілізувати і погнати на міни, бо розмінувальних машин не вистачає, авіації і дальнобійних ракет теж, то компенсуємо це живою силою. Правильно вловив ідею?