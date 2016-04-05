Schmit написав:Думаю, що за два місяці нашого, поки що фактично безрезультатного контрнаступу за тими 5-ма лініями оборони могли вирости ще 5. Але весь жах у тому, що поки наші сили виснажують обмежені ресурси на цих глухих напрямках, ворог же не спить, а готує свій великий контрнаступ. От чи буде у нас 5 ліній оборони там, де москалі вирішать контрнаступати?
По факту там 1 лінія оборони. Інші 4 - профанація.
Schmit написав:Але весь жах у тому, що поки наші сили виснажують обмежені ресурси на цих глухих напрямках, ворог же не спить, а готує свій великий контрнаступ. От чи буде у нас 5 ліній оборони там, де москалі вирішать контрнаступати?
ну звичайно, у нас же немає взагалі ніяких ліній оборони, заходь хто хоче. І у москалів від нашого наступу сил тільки більшає, куди там, ще пару місяців і буде перша армія світу. Така логіка? От чому вони Бахмут 9 місяців брали - ми просто перед цим не наступали, а так би вони ще раніше стали непереможною ордою. Дякую, що розкрили всім очі. Тепер треба ще Зеленського у цьому звинуватити (ще можна Єрмака і Резнікова, але не Залужного, він молодець!).
Schmit написав:У коментарях Володимир також додав: «Ви будете сміяться, але я б влаштував атаку з півночі через територію рф і з півдня через миколаївську… З росії вони не чекають удару». "Нормальные герои всегда идут в обход"???
я вже колись питав у подібних "великих стратегів": яким чином через територію РФ можна вийти до українського Півдня? Можете намалювати маршрут на карті? Якби намалювали, то зрозуміли б, що це чиста маячня і казки для дурників.
Zebra написав:Які взагалі дебіли женуть хлопців на смерть? Війни перемагають авантюристи. Авантюри я перераховував, потерли,є ще інша авантюра - тотальна мобілізація.
тобто всіх мобілізувати і погнати на міни, бо розмінувальних машин не вистачає, авіації і дальнобійних ракет теж, то компенсуємо це живою силою. Правильно вловив ідею?
Ви не бачите головного за сьогодні. Курс долара до рубля сьогодні пробив вже 95. Не вистачить грошей у хуйла до його "виборів" воювати в такому темпі. Пропозиція після курсу 100 перейменувати рубль в хуйбль. Валюта хуйла так би мовити. Не вистачає у орків грошей на - війну; - своїх пенсіонерів; - освіту та медецину; - свою частину армії, що не воює у вигляді строковиків, підводників, авіаносець кузя, північний, балтійський та тихоокеанській флоти, рвсн, парадні війська; - фсбшників, росгвардію, мнс, поліцію, слідчий комітет і інші воєнізовані структури, яких разом з армією під 4 мільйони та ще мільйонів 8 з пільговою пенсією; - армію чиновників; - будівництво мега-проектів; - субсідії на авіатранспорт; - подачки вусатому підору; - подачки сирійському м'яснику та повільну війну там; - дотації овцейобу та регіонам Кавказу взагалі; - подачки Ердогану у вигляді енергоресурсів; - подачки орбану; - подачки пмр; - подачки абхазії та осетії. А відступати назад хуйло не вміє. Рветься там, де тонко - в економіці та бюджетній системі.
Denik написав:Ви не бачите головного за сьогодні. Курс долара до рубля сьогодні пробив вже 95. Не вистачить грошей у хуйла до його "виборів" воювати в такому темпі. Пропозиція після курсу 100 перейменувати рубль в хуйбль. Валюта хуйла так би мовити. Не вистачає у орків грошей
побачимо що буде далі, в березні 2022 теж всі раділи чекаючи курс по 300 з дня на день