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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 47814782478347844785>
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 21:04

  pesikot написав:Але якого хріна на картинці там якісь чи то ієрогліфи чи то іврит ...

Напевно японські ієрогліфи.
З Японії від 22As2228425211 прийшли супутникові знімки та інформація про траншеї та зуби орків, за що йому респект 👍.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 21:10

  Schmit написав:
  vt313 написав:
  Schmit написав:Думаю, що за два місяці нашого, поки що фактично безрезультатного контрнаступу за тими 5-ма лініями оборони могли вирости ще 5. Але весь жах у тому, що поки наші сили виснажують обмежені ресурси на цих глухих напрямках, ворог же не спить, а готує свій великий контрнаступ.
От чи буде у нас 5 ліній оборони там, де москалі вирішать контрнаступати?


По факту там 1 лінія оборони. Інші 4 - профанація.

Може і одна, сперечатись не буду, але виглядає вражаюче.
Зображення
Це на 03/04/2023 в Новини Запоріжжя, Щоденники війни.
Як на Запорізькому напрямку виглядає лінія оборони орків: супутниковий знімок

Так виглядає страх, написав сьогодні у себе на сторінці в соцмережах ветеран МВС із Запоріжжя Vladimir Golubev. «Друга армія» не збирається наступати, вона заривається у землю.

З Японії від 22As2228425211 прийшли супутникові знімки та інформація про траншеї та зуби орків, за що йому респект 👍.

У коментарях Володимир також додав:
«Ви будете сміяться, але я б влаштував атаку з півночі через територію рф і з півдня через миколаївську… З росії вони не чекають удару».

"Нормальные герои всегда идут в обход"???


Там на 200 км фронту близько 150 тис. москалів.
Це на одну лінію (в 2 - 3 ешелони).

Інші, мабудь є. Можливо добре підготовлені, але без особового складу.


Атаку з півночі куди?? :(
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 21:13

  Schmit написав:
  pesikot написав:Але якого хріна на картинці там якісь чи то ієрогліфи чи то іврит ...

Напевно японські ієрогліфи.
З Японії від 22As2228425211 прийшли супутникові знімки та інформація про траншеї та зуби орків, за що йому респект 👍.

Госпидя
Я ж тебе намекнул, что твоя инфа - туфта

Но ты решил подтвердить свою глупость

Хрен знает от кого приходят снимки и выдают за новость Запорожья
А ты это здесь разносишь

Убери всё за собой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 21:21

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Але якого хріна на картинці там якісь чи то ієрогліфи чи то іврит ...

Напевно японські ієрогліфи.
З Японії від 22As2228425211 прийшли супутникові знімки та інформація про траншеї та зуби орків, за що йому респект 👍.

Госпидя
Я ж тебе намекнул, что твоя инфа - туфта

Но ты решил подтвердить свою глупость

Хрен знает от кого приходят снимки и выдают за новость Запорожья
А ты это здесь разносишь

Убери всё за собой

Тут теж туфта?
https://www.bbc.com/news/world-europe-65615184
А тут?
https://kyivindependent.com/where-does-russia-expect-ukraines-counterattack-overview-of-defensive-lines/
Карти майже один в один.
Усі брешуть?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 21:30

  Schmit написав:Карти майже один в один.
Усі брешуть?

- Ну что, отец! Невесты в вашем городе есть?
- Кому и кобыла невеста...
- Больше вопросов не имею
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 22:35

  Schmit написав:Але весь жах у тому, що поки наші сили виснажують обмежені ресурси на цих глухих напрямках, ворог же не спить, а готує свій великий контрнаступ.
От чи буде у нас 5 ліній оборони там, де москалі вирішать контрнаступати?

ну звичайно, у нас же немає взагалі ніяких ліній оборони, заходь хто хоче. І у москалів від нашого наступу сил тільки більшає, куди там, ще пару місяців і буде перша армія світу. Така логіка? От чому вони Бахмут 9 місяців брали - ми просто перед цим не наступали, а так би вони ще раніше стали непереможною ордою. Дякую, що розкрили всім очі. Тепер треба ще Зеленського у цьому звинуватити (ще можна Єрмака і Резнікова, але не Залужного, він молодець!).
  Schmit написав:У коментарях Володимир також додав:
«Ви будете сміяться, але я б влаштував атаку з півночі через територію рф і з півдня через миколаївську… З росії вони не чекають удару».
"Нормальные герои всегда идут в обход"???

я вже колись питав у подібних "великих стратегів": яким чином через територію РФ можна вийти до українського Півдня? Можете намалювати маршрут на карті? Якби намалювали, то зрозуміли б, що це чиста маячня і казки для дурників.
  Zebra написав:Які взагалі дебіли женуть хлопців на смерть? Війни перемагають авантюристи. Авантюри я перераховував, потерли,є ще інша авантюра - тотальна мобілізація.

тобто всіх мобілізувати і погнати на міни, бо розмінувальних машин не вистачає, авіації і дальнобійних ракет теж, то компенсуємо це живою силою. Правильно вловив ідею?
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 22:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ви не бачите головного за сьогодні. Курс долара до рубля сьогодні пробив вже 95. Не вистачить грошей у хуйла до його "виборів" воювати в такому темпі.
Пропозиція після курсу 100 перейменувати рубль в хуйбль. Валюта хуйла так би мовити.
Не вистачає у орків грошей на
- війну;
- своїх пенсіонерів;
- освіту та медецину;
- свою частину армії, що не воює у вигляді строковиків, підводників, авіаносець кузя, північний, балтійський та тихоокеанській флоти, рвсн, парадні війська;
- фсбшників, росгвардію, мнс, поліцію, слідчий комітет і інші воєнізовані структури, яких разом з армією під 4 мільйони та ще мільйонів 8 з пільговою пенсією;
- армію чиновників;
- будівництво мега-проектів;
- субсідії на авіатранспорт;
- подачки вусатому підору;
- подачки сирійському м'яснику та повільну війну там;
- дотації овцейобу та регіонам Кавказу взагалі;
- подачки Ердогану у вигляді енергоресурсів;
- подачки орбану;
- подачки пмр;
- подачки абхазії та осетії.
А відступати назад хуйло не вміє. Рветься там, де тонко - в економіці та бюджетній системі.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Ви не бачите головного за сьогодні. Курс долара до рубля сьогодні пробив вже 95. Не вистачить грошей у хуйла до його "виборів" воювати в такому темпі.
Пропозиція після курсу 100 перейменувати рубль в хуйбль. Валюта хуйла так би мовити.
Не вистачає у орків грошей


побачимо що буде далі, в березні 2022 теж всі раділи чекаючи курс по 300 з дня на день
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:13

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:

Госпидя
Я ж тебе намекнул, что твоя инфа - туфта

Но ты решил подтвердить свою глупость

Хрен знает от кого приходят снимки и выдают за новость Запорожья
А ты это здесь разносишь

Убери всё за собой

Тут теж туфта?
https://www.bbc.com/news/world-europe-65615184
А тут?
https://kyivindependent.com/where-does-russia-expect-ukraines-counterattack-overview-of-defensive-lines/
Карти майже один в один.
Усі брешуть?


тільки "Чергінівські Ізвестія" заслуговують на довіру
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:16

THE GUARDIAN: ОЧІКУВАННЯ ВІД КОНТРНАСТУПУ УКРАЇНИ РОЗБИВАЮТЬСЯ ОБ РЕАЛЬНІСТЬ, АЛЕ ЦЕ ЩЕ НЕ КІНЕЦЬ

https://zn.ua/ukr/war/the-guardian-ochi ... inets.html

цікава стаття без переможних перемог але й без зради
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