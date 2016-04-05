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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4782478347844785>
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а як ви бачите формулу?
- залишити окуповані території?


наприклад Херсон і Запоріжжя повертають, в ОРДЛО перехідний період і вибори під наглядом ООН через 2 роки.
Крим на 20 років в оренду чи за скобки, потім спільне управління Україна+Туреччина+ЄС+рф+крим.татари ще 20 років


- чи без репарацій? а як тоді країну відновлювати? прийшли, нанесли такі пошкодження - ладно, проїхали
[/quote]

всі ми дружно за репарації, але як ви це хочете реалізувати якщо ядерний терорист проти? путін скоріше удавиться ніж офіційно погодиться щось платити. Хіба що якісь відсотки з продажу енергоресурсів
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:32

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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:наприклад Херсон і Запоріжжя повертають, в ОРДЛО перехідний період і вибори під наглядом ООН через 2 роки.
Крим на 20 років в оренду чи за скобки, потім спільне управління Україна+Туреччина+ЄС+рф+крим.татари ще 20 років

ого, які плани. Залишився маленький момент - щоб Путін на це погодився.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:37

  Denik написав:Ви не бачите головного за сьогодні. Курс долара до рубля сьогодні пробив вже 95. Не вистачить грошей у хуйла до його "виборів" воювати в такому темпі
.

Не меліть дурниць. Там в липні продано більше нових автівок, ніж у нас буде продано за рік. Рубль просто девальвує, менше почнуть купувати нових автівок. Але кількість мобіків і ВПК від цього не зменшиться.
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:ого, які плани. Залишився маленький момент - щоб Путін на це погодився.

))))

при наявності дійсно щирих намірів США, ЄС, Китаю і Ко, путіна й питати не будуть. І нас теж
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 00:02

Суд над експрезидентом Сполучених Штатів Америки пройде у розпал президентської кампанії-2024.
Федеральний суддя, який розглядає справу про неналежне поводження колишнього президента США Дональда Трампа з секретними документами, призначив судовий розгляд на 20 травня 2024 року.
Судовий процес над Трампом відбудеться менш ніж за пів року до президентських виборів у США, які пройдуть у листопаді 2024 року.


чи не зіграє це на руку руспубліканцям, типу Трамп - мученик, в очах місцевих реднеків
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 00:31

  Letusrock написав:
  thenewepic написав:ого, які плани. Залишився маленький момент - щоб Путін на це погодився.

))))

при наявності дійсно щирих намірів США, ЄС, Китаю і Ко, путіна й питати не будуть. І нас теж

при наявності намірів, звісно. Проте я не знаю, які наміри у перечислених субʼєктів. І поки що не бачу ознак того, що буде реалізуватися саме описаний сценарій.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 01:28

  andrijk777 написав:.............
Ну це проблема не стільки України, це проблема світу(Заходу в основному).
Завжди існувала система удар-контрудар. Тобто система "стримування".
Корея - напали одні, втрутились інші.
В'єтнам - напали одні, втрутились інші.
Ірак захопив Кувейт - втрутилось США(НАТО). І т.д.

Але на Україні(Грузії) система дала збій. Чому? Не знаю. Часи вже не ті, напевно. :D 21 століття вже, а ті хто живе в 19, то хай собі живуть в 19. :D :D
Якщо попустять і це "порушення системи" то можна ставити хрест на "системі світової безпеки". Я вважаю це впевнений крок до третьої світової війни. Ну але не мені вирішувати такі питання.

Але в мене особисто є надія що все-таки не попустять.

В ваших примерах не было прямого столкновения ядерных держав.
В Ираке вообще не было столкновения ядерных держав ни в каком виде.
В Корее и Вьетнаме Союз вмешивался, но примерно так же, как сегодня США у нас, т.е. поставками оружия, обучением. Были, конечно, и наши (советские) "специалисты" и "инструкторы", но непосредственное участие в боевых действиях всегда категорически отрицалось. И там не было агрессии, формально воевали корейцы с корейцами, вьетнамцы с вьетнамцами. США только "оказывали помощь" одной из сторон.
Путин пытался у нас разыграть примерно такое же ("защита Донбасса" или "защита русскоязычных"). Не вышло. Но идти на прямое участие в нашей войне, т.е. на прямое столкновение ядерных держав, рискуя переходом войны в ядерную, Запад не хочет. Так же, как этого не хотел Союз в Корее или Вьетнаме.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 01:51

  Shaman написав:
  antey1969 написав:.........
Вполне понятное желание.
Мы тоже хотим, ну и что?
Польша сняла запрет на нашу сх?
Та ото ж

а Україні не потрібно зняття заборони на імпорт. ми що, багато в Польщу зерна поставляли? нам потрібен безперешкодний транзит.

Вот только почему-то польские (и не только) фермеры подняли шум по поводу того, что украинское зерно сбивает цены.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 02:13

  Letusrock написав:THE GUARDIAN: ОЧІКУВАННЯ ВІД КОНТРНАСТУПУ УКРАЇНИ РОЗБИВАЮТЬСЯ ОБ РЕАЛЬНІСТЬ, АЛЕ ЦЕ ЩЕ НЕ КІНЕЦЬ

https://zn.ua/ukr/war/the-guardian-ochi ... inets.html

цікава стаття без переможних перемог але й без зради

Спасибо за ссылку.
Лучше всё же было дать прямую ссылку на оригинал - https://www.theguardian.com/world/2023/aug/02/ukraine-counter-offensive-russia-war
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