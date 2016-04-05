Denik написав:Ви не бачите головного за сьогодні. Курс долара до рубля сьогодні пробив вже 95. Не вистачить грошей у хуйла до його "виборів" воювати в такому темпі. Пропозиція після курсу 100 перейменувати рубль в хуйбль. Валюта хуйла так би мовити. Не вистачає у орків грошей на ..............
Не вистачає. Но падение рубля не спонтанный процесс, а вполне намеренный и управляемый:
Минфин в августе направит на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила 40,5 млрд рублей. Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном 3 августа. ......