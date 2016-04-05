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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4782478347844785
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 02:35

  Denik написав:Ви не бачите головного за сьогодні. Курс долара до рубля сьогодні пробив вже 95. Не вистачить грошей у хуйла до його "виборів" воювати в такому темпі.
Пропозиція після курсу 100 перейменувати рубль в хуйбль. Валюта хуйла так би мовити.
Не вистачає у орків грошей на
..............

Не вистачає.
Но падение рубля не спонтанный процесс, а вполне намеренный и управляемый:
Минфин в августе направит на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила 40,5 млрд рублей. Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном 3 августа.
......

https://www.fontanka.ru/2023/08/03/72562853/
ЛАД
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