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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 47854786478747884789>
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 10:09

  Успіх написав:До чого я ще веду - якщо нам за півтора роки не надали належної кількості зброї/ техніки, щоб ми змогли до цього часу завершити війну і війна "накльовується" затяжною - то давайте тоді для затяжної війни наймемо умовних африканців, а не будемо продовжувати підставляти свій народ для знищення?!
а африканцы типа согласны на уничтожение? Ответ почему я дал выше, если африканцы разбегутся фронт посыпется. А им что, их жен не будут насиловать а жильё грабить. Здесь есть два решения: закончить войну быстро или заморозить. Быстро означает на условиях пуйла. А на заморозку он видимо не согласен. Они ж видят наши ресурсы и свои. Зачем им заморозка, ему мяса даже своего не жалко.

Вообще на рф не считают трагедией 100-200тыс погибших сограждан (это к вопросу что считать нормой). Я с 2014г. видел как они деградируют. Потом подписался на канал https://t.me/mnogonazi (не реклама) и вапще окуел. Они уже деградировали до варварства.
  Успіх написав:Ну, дизертирів думаю буде не так і багато... - умовному африканцю ще треба спочатку добратись до кордону і перетнути його! А поліція/військові ще 100500раз його перевірять документи, поки добереться він до кордону))
это к каждому африканцу нужно приставить по полицейскому? Имхо если человек едет хз куда срубить баблишка, это чувак рисковый и полицейские если он передумает его 100% не остановят.
  Успіх написав:Ще в контракті можна прописати, що оплата буде приходити з затримкою в 1міс. чи взагалі, протягом року оплачується половина зарплатні, а після кінця терміну/контракту - виплачується все решту в повному обсязі!
ну вы ваще африканцев за лохов держите. Кто на такое подпишется? Только нищеброд в стадии отчаяния. Ехать в чужую страну рисковать жизнью на кабальных условиях. Много фантастики сам знаешь где (этажом выше).
  Успіх написав:Можна ж ЗАРАЗ/НА МОМЕНТІ постаратись зекономити на ремонті доріг/барабанів)) на зарплатах депутатів/суддів/прокурорів і т.п.
Просто нема бажання!(чи як там кажуть - "політичної волі")
Але ЧОМУСЬ(?) вирішили зекономити на своєму народові/солдатах...
порядок расходов другой. Если у тебя долг 100млн, ты будешь экономить на кофе с шоколадкой? это точно поможет?
  Успіх написав:Бо бачу всі щось про нього мовчите... - а він то ж не Арестович! На такій посаді НЕ можна так таляпати язиком, як тут на форумі!
если он скажет правду все окуеют и остатки экономики рухнет. Это лучше? Вся инфа на поверхности. Не надо ничё спрашивать у Буданова.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 04 сер, 2023 10:37, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 10:26

В цифри Успіх не вміє. Готовий роздавати по 5 куе , не уточнюючи хто і як їх в бюджет покладе.
Цікавий хлоп. Тут щедрою рукою готовий 5 куе, а ще недавно на базарі бісився (бісився тут) , що ходять по базару, питають, прицінюються, а не купляють , поки не скинеш. Щось там лопотів «да ви на продукти в супермаркеті тисячі залишаєте, а мій трипер оцінений з наваром в 50%- крутите носом!, віддаючи перевагу гіпермаркету, де дешевше, »
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Просто нема бажання!(чи як там кажуть - "політичної волі")
Але ЧОМУСЬ(?) вирішили зекономити на своєму народові/солдатах...


політична воля воювати є, а волі знайти гроші нема, тому крайні будуть як завжди місцеві кріпаки за дякую
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 10:34

  Letusrock написав:
  Успіх написав:Просто нема бажання!(чи як там кажуть - "політичної волі")
Але ЧОМУСЬ(?) вирішили зекономити на своєму народові/солдатах...


політична воля воювати є, а волі знайти гроші нема, тому крайні будуть як завжди місцеві кріпаки за дякую

не за дякую, а чтобы вас на вашем же диване не изнасиловали буряты и чеченцы
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 10:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:не за дякую, а чтобы вас на вашем же диване не изнасиловали буряты и чеченцы


dont worry, дідів трофейний(?) Maschinengewehr вже почищений))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 10:54

Окупанти пригнали з Росії на Запоріжжя медиків: розселяють у будинках українців

https://trueua.info/news/okupanti-prign ... -ukrainciv

Почему часто пишут на Запоіжжя. В Запорізьку обл. на окуп. терр. треба писати.
И так часто пишут в новостях, про бои или обстрели Запорожья. А на самом деле было в Запор. обл.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 10:57

Нічого нового - все як і завжди!))

  Letusrock написав:тому крайні будуть як завжди місцеві кріпаки за дякую
  vitaliiangel написав:чтобы вас на вашем же диване не изнасиловали орки.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:08

Успіх шварц нафталин. вот посмотри че будет если призвать флаймана

и его собаку
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:33

  Denik написав:Ви не бачите головного за сьогодні. Курс долара до рубля сьогодні пробив вже 95. Не вистачить грошей у хуйла до його "виборів" воювати в такому темпі.
Пропозиція після курсу 100 перейменувати рубль в хуйбль. Валюта хуйла так би мовити.
Не вистачає у орків грошей на
- війну;
- своїх пенсіонерів;
- освіту та медецину;
- свою частину армії, що не воює у вигляді строковиків, підводників, авіаносець кузя, північний, балтійський та тихоокеанській флоти, рвсн, парадні війська;
- фсбшників, росгвардію, мнс, поліцію, слідчий комітет і інші воєнізовані структури, яких разом з армією під 4 мільйони та ще мільйонів 8 з пільговою пенсією;
- армію чиновників;
- будівництво мега-проектів;
- субсідії на авіатранспорт;
- подачки вусатому підору;
- подачки сирійському м'яснику та повільну війну там;
- дотації овцейобу та регіонам Кавказу взагалі;
- подачки Ердогану у вигляді енергоресурсів;
- подачки орбану;
- подачки пмр;
- подачки абхазії та осетії.
А відступати назад хуйло не вміє. Рветься там, де тонко - в економіці та бюджетній системі.


виділив болдом те, від чого пуйло може відмовитись на 4-6 місяців

Самолеты "Аэрофлота" будут летать с деактивированными тормозами из-за того, что устранить их неисправность без зарубежных комплектующих не могут, сообщает профильный проект "Авиаторщина".

По состоянию на 31 июля с деактивированными тормозами летали 9 самолетов "Аэрофлота":

5 — Boeing 777;
2 — Airbus A321;
1 — Airbus A320;
1 — Airbus A330.
В перечне минимального исправного оборудования (MEL) "Аэрофлота" говорится, что летать с таким отказом разрешается не больше десяти дней.

"У самолета несколько тормозов — по одному на каждое колесо основной стойки шасси. И на воздушных судах типа A320/321 и A330 можно летать 10 дней только с одним деактивированным тормозом из 4-х и 8-ми соответственно. А на Boeing 777 — с двумя из 12-ти", — говорится в сообщении.


якщо тормоза не "потрібні", то про медіцину(освіту) взагалі можна забути
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:36

  Letusrock написав:
Суд над експрезидентом Сполучених Штатів Америки пройде у розпал президентської кампанії-2024.
Федеральний суддя, який розглядає справу про неналежне поводження колишнього президента США Дональда Трампа з секретними документами, призначив судовий розгляд на 20 травня 2024 року.
Судовий процес над Трампом відбудеться менш ніж за пів року до президентських виборів у США, які пройдуть у листопаді 2024 року.


чи не зіграє це на руку руспубліканцям, типу Трамп - мученик, в очах місцевих реднеків


погано розумієте американців-вони законослухняні громадяни (окрім матусиних гангстерів , типу Джа Морант)
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