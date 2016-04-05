Успіх написав:До чого я ще веду - якщо нам за півтора роки не надали належної кількості зброї/ техніки, щоб ми змогли до цього часу завершити війну і війна "накльовується" затяжною - то давайте тоді для затяжної війни наймемо умовних африканців, а не будемо продовжувати підставляти свій народ для знищення?!
а африканцы типа согласны на уничтожение? Ответ почему я дал выше, если африканцы разбегутся фронт посыпется. А им что, их жен не будут насиловать а жильё грабить. Здесь есть два решения: закончить войну быстро или заморозить. Быстро означает на условиях пуйла. А на заморозку он видимо не согласен. Они ж видят наши ресурсы и свои. Зачем им заморозка, ему мяса даже своего не жалко.
Вообще на рф не считают трагедией 100-200тыс погибших сограждан (это к вопросу что считать нормой). Я с 2014г. видел как они деградируют. Потом подписался на канал https://t.me/mnogonazi (не реклама) и вапще окуел. Они уже деградировали до варварства.
Успіх написав:Ну, дизертирів думаю буде не так і багато... - умовному африканцю ще треба спочатку добратись до кордону і перетнути його! А поліція/військові ще 100500раз його перевірять документи, поки добереться він до кордону))
это к каждому африканцу нужно приставить по полицейскому? Имхо если человек едет хз куда срубить баблишка, это чувак рисковый и полицейские если он передумает его 100% не остановят.
Успіх написав:Ще в контракті можна прописати, що оплата буде приходити з затримкою в 1міс. чи взагалі, протягом року оплачується половина зарплатні, а після кінця терміну/контракту - виплачується все решту в повному обсязі!
ну вы ваще африканцев за лохов держите. Кто на такое подпишется? Только нищеброд в стадии отчаяния. Ехать в чужую страну рисковать жизнью на кабальных условиях. Много фантастики сам знаешь где (этажом выше).
Успіх написав:Можна ж ЗАРАЗ/НА МОМЕНТІ постаратись зекономити на ремонті доріг/барабанів)) на зарплатах депутатів/суддів/прокурорів і т.п. Просто нема бажання!(чи як там кажуть - "політичної волі") Але ЧОМУСЬ(?) вирішили зекономити на своєму народові/солдатах...
порядок расходов другой. Если у тебя долг 100млн, ты будешь экономить на кофе с шоколадкой? это точно поможет?
Успіх написав:Бо бачу всі щось про нього мовчите... - а він то ж не Арестович! На такій посаді НЕ можна так таляпати язиком, як тут на форумі!
если он скажет правду все окуеют и остатки экономики рухнет. Это лучше? Вся инфа на поверхности. Не надо ничё спрашивать у Буданова.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 04 сер, 2023 10:37, всього редагувалось 4 разів.
В цифри Успіх не вміє. Готовий роздавати по 5 куе , не уточнюючи хто і як їх в бюджет покладе. Цікавий хлоп. Тут щедрою рукою готовий 5 куе, а ще недавно на базарі бісився (бісився тут) , що ходять по базару, питають, прицінюються, а не купляють , поки не скинеш. Щось там лопотів «да ви на продукти в супермаркеті тисячі залишаєте, а мій трипер оцінений з наваром в 50%- крутите носом!, віддаючи перевагу гіпермаркету, де дешевше, »
Denik написав:Ви не бачите головного за сьогодні. Курс долара до рубля сьогодні пробив вже 95. Не вистачить грошей у хуйла до його "виборів" воювати в такому темпі. Пропозиція після курсу 100 перейменувати рубль в хуйбль. Валюта хуйла так би мовити. Не вистачає у орків грошей на - війну; - своїх пенсіонерів; - освіту та медецину; - свою частину армії, що не воює у вигляді строковиків, підводників, авіаносець кузя, північний, балтійський та тихоокеанській флоти, рвсн, парадні війська; - фсбшників, росгвардію, мнс, поліцію, слідчий комітет і інші воєнізовані структури, яких разом з армією під 4 мільйони та ще мільйонів 8 з пільговою пенсією; - армію чиновників; - будівництво мега-проектів; - субсідії на авіатранспорт; - подачки вусатому підору; - подачки сирійському м'яснику та повільну війну там; - дотації овцейобу та регіонам Кавказу взагалі; - подачки Ердогану у вигляді енергоресурсів; - подачки орбану; - подачки пмр; - подачки абхазії та осетії. А відступати назад хуйло не вміє. Рветься там, де тонко - в економіці та бюджетній системі.
виділив болдом те, від чого пуйло може відмовитись на 4-6 місяців
Самолеты "Аэрофлота" будут летать с деактивированными тормозами из-за того, что устранить их неисправность без зарубежных комплектующих не могут, сообщает профильный проект "Авиаторщина".
По состоянию на 31 июля с деактивированными тормозами летали 9 самолетов "Аэрофлота":
5 — Boeing 777; 2 — Airbus A321; 1 — Airbus A320; 1 — Airbus A330. В перечне минимального исправного оборудования (MEL) "Аэрофлота" говорится, что летать с таким отказом разрешается не больше десяти дней.
"У самолета несколько тормозов — по одному на каждое колесо основной стойки шасси. И на воздушных судах типа A320/321 и A330 можно летать 10 дней только с одним деактивированным тормозом из 4-х и 8-ми соответственно. А на Boeing 777 — с двумя из 12-ти", — говорится в сообщении.
якщо тормоза не "потрібні", то про медіцину(освіту) взагалі можна забути
Суд над експрезидентом Сполучених Штатів Америки пройде у розпал президентської кампанії-2024. Федеральний суддя, який розглядає справу про неналежне поводження колишнього президента США Дональда Трампа з секретними документами, призначив судовий розгляд на 20 травня 2024 року. Судовий процес над Трампом відбудеться менш ніж за пів року до президентських виборів у США, які пройдуть у листопаді 2024 року.
чи не зіграє це на руку руспубліканцям, типу Трамп - мученик, в очах місцевих реднеків