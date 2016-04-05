Можна ж ЗАРАЗ/НА МОМЕНТІ постаратись зекономити на ремонті доріг/барабанів)) на зарплатах депутатів/суддів/прокурорів і т.п.
вся ВР з останнім прибиральником і кочегаром обходиться державі 2.5-3 млрд грн на рік (згідно держбюджету) . На оборону в Україні в 2023 році сплановано з бюджету 1200 млрд. Плюс партнери зброєю.
На те, щоб давати відсіч російським окупантам та підтримувати Збройні сили, Україна витрачає близько 2 трильйонів гривень на рік. Нову оцінку витрат на війну на конференції послів України озвучив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Фактично підтримка Збройних сил та війна коштує Україні близько 2 трильйонів гривень", – каже очільник уряду.
Шмигаль нагадує, що це більше, ніж дохідна частина бюджету у мирний час (вона становила 1,3 трильйона гривень). Прем’єр-міністр наголосив, що наразі держава тримається завдяки фінансовій підтримці партнерів, а також за рахунок грантів і кредитів.
На тлі повномасштабного вторгнення в Україну Росія подвоїла свої цільові витрати на оборону на 2023 рік до більш ніж 100 мільярдів доларів, що становить третину всіх державних витрат.
Як повідомляє Reuters, з посиланням на урядовий документ країни-агресора, тільки в першій половині 2023 року Росія витратила на оборону на 12%, або 600 мільярдів рублів, більше, ніж 4,98 трильйона рублів (54 мільярди доларів), які вона спочатку планувала на 2023 рік.
Витрати на оборону за перші шість місяців 2023 року склали 5,59 трлн рублів, що становить 37,3% від загальної суми 14,97 трлн рублів, витрачених за цей період, говориться в документі. Бюджетним планом Росії передбачено 17,1% від загального обсягу коштів, що витрачаються на "національну оборону".
Ранкову атаку морськими дронами у Новоросійську успішно відбив лівим бортом БДК проекту 775 "Олєнєгорский горняк" (екіпаж 87 осіб, десант 225 осіб, на борту до 500 тон техніки та вантажів). Після того був відбуксованний майже до берега, де благополучно ̶в̶т̶о̶п̶и̶в̶с̶я̶ пішов у напрямку крейсера "москва".
Российский крупный десантный корабль "Оленегорский горняк", который ночью был поражен при атаке дронов возле Новороссийска, принадлежит к Северному флоту РФ. Три недели назад оккупанты перегнали его в Черное море, чтобы возить грузы между материковой частью РФ и оккупированным Крымом.
Россияне с помощью этого БДК пытались решить проблемы с многокилометровыми пробками на Керченском мосту и возникшие у них логистические трудности после повторной атаки по этому незаконному сооружению. Подробности сообщили в международном разведывательном сообществе InformNapalm.
В ходе атаки морских дронов на Новороссийск в ночь на 4 августа поражение получил российский большой десантный корабль проекта 775 "Оленегорский горняк" Северного флота РФ. Расследователи рассказали, как он очутился в Черном море.
"Вам наверняка интересно, каким образом корабль Северного флота оказался в Черном море? Все очень просто, 3 недели назад, 11 июля, российские региональные каналы сообщали в своих сюжетах, что этот корабль по указанию Путина прибыл в Керчь, чтобы обеспечивать транспортировку грузов через большие пробки на Керченском мосту", – говорится в сообщении.
В упомянутом сюжете, вышедшем на основанном оккупантами пропагандистском канале "Керчь 24", пропагандистка рассказывала, что с помощью этого БДК россияне рассчитывали решить проблемы с Крымским мостом, с которыми они столкнулись этим летом.
"Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" прибыл в Керчу для перевозки автотуристов в случае возникновения пробок на подходах к Крымскому мосту. Теперь в проливе их будет ходить два. Пока БДК перевозят малотоннажные газели из порта "Кавказ" в Керченский рыбный порт. За сутки осуществляют примерно по пять рейсов каждый", – заявила пропагандистка.
"Оленегорский горняк" стал пятым большим десантным кораблем РФ, поврежденным за время полномасштабной агрессии России. Большие потери также российский флот понес 24 марта 2022 года в порту Бердянска, когда были атакованы сразу несколько российских БДК. Тогда большой десантный корабль "Саратов" был уничтожен, а "Орск", "Цезарь Кунников" и "Новочеркасск" повреждены.