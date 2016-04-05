Российский крупный десантный корабль "Оленегорский горняк", который ночью был поражен при атаке дронов возле Новороссийска, принадлежит к Северному флоту РФ. Три недели назад оккупанты перегнали его в Черное море, чтобы возить грузы между материковой частью РФ и оккупированным Крымом.



Россияне с помощью этого БДК пытались решить проблемы с многокилометровыми пробками на Керченском мосту и возникшие у них логистические трудности после повторной атаки по этому незаконному сооружению. Подробности сообщили в международном разведывательном сообществе InformNapalm.



В ходе атаки морских дронов на Новороссийск в ночь на 4 августа поражение получил российский большой десантный корабль проекта 775 "Оленегорский горняк" Северного флота РФ. Расследователи рассказали, как он очутился в Черном море.



"Вам наверняка интересно, каким образом корабль Северного флота оказался в Черном море? Все очень просто, 3 недели назад, 11 июля, российские региональные каналы сообщали в своих сюжетах, что этот корабль по указанию Путина прибыл в Керчь, чтобы обеспечивать транспортировку грузов через большие пробки на Керченском мосту", – говорится в сообщении.



В упомянутом сюжете, вышедшем на основанном оккупантами пропагандистском канале "Керчь 24", пропагандистка рассказывала, что с помощью этого БДК россияне рассчитывали решить проблемы с Крымским мостом, с которыми они столкнулись этим летом.



"Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" прибыл в Керчу для перевозки автотуристов в случае возникновения пробок на подходах к Крымскому мосту. Теперь в проливе их будет ходить два. Пока БДК перевозят малотоннажные газели из порта "Кавказ" в Керченский рыбный порт. За сутки осуществляют примерно по пять рейсов каждый", – заявила пропагандистка.



"Оленегорский горняк" стал пятым большим десантным кораблем РФ, поврежденным за время полномасштабной агрессии России. Большие потери также российский флот понес 24 марта 2022 года в порту Бердянска, когда были атакованы сразу несколько российских БДК. Тогда большой десантный корабль "Саратов" был уничтожен, а "Орск", "Цезарь Кунников" и "Новочеркасск" повреждены.