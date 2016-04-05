Denik написав:Ви не бачите головного за сьогодні. Курс долара до рубля сьогодні пробив вже 95. Не вистачить грошей у хуйла до його "виборів" воювати в такому темпі.
Пропозиція після курсу 100 перейменувати рубль в хуйбль. Валюта хуйла так би мовити.
Не вистачає у орків грошей на
- війну;
- своїх пенсіонерів;
- освіту та медецину;
- свою частину армії, що не воює у вигляді строковиків, підводників, авіаносець кузя, північний, балтійський та тихоокеанській флоти, рвсн, парадні війська;
- фсбшників, росгвардію, мнс, поліцію, слідчий комітет і інші воєнізовані структури, яких разом з армією під 4 мільйони та ще мільйонів 8 з пільговою пенсією;
- армію чиновників;
- будівництво мега-проектів;
- субсідії на авіатранспорт;
- подачки вусатому підору;
- подачки сирійському м'яснику та повільну війну там;
- дотації овцейобу та регіонам Кавказу взагалі;
- подачки Ердогану у вигляді енергоресурсів;
- подачки орбану;
- подачки пмр;
- подачки абхазії та осетії.
А відступати назад хуйло не вміє. Рветься там, де тонко - в економіці та бюджетній системі.
Дякую, змістовно . Але на цей рік гроші точно у виродків є .