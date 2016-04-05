Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:50
Water , він зробив всіх разом. ДумайТе, дійТе, багатійТе на війні, пане Успіх.
Hotab
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:51
Успіх написав:
.......
Тут в мене питання, як завжди ДО ВСІХ:
Я правильно розумію, що тут більшість за затяжну війну, ніж за поганий мир?
А приказку - "Поганий мир краще доброї війни" - викидуємо нах?
Бо це НЕ розумні люди придумали?
Цицерон - був дибілом?
Цицерон нет.
А вообще хватает.
ЛАД
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:52
Water написав:
Виж раділи у 2019 році, коли просто пєрєсталі стрєлять і увіделі мір в глазах
другий раз таке вже не прокатить, шашлики будемо чекати на березі Атлантичного океану.
Letusrock
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:55
ЛАД написав: Успіх написав:
........
то чому ми не можемо набрати/купити/орендувати і найманців?
........
Вообще-то, мы с самого начала призывали добровольцев со всего мира. Уже писал, думаю, что
такая высокая зарплата в армии была установлена именно ради привлечения наёмников из-за границы.
Кто-то даже приехал и воюет.
Но явно мало.
Явно мало розкреювали рекламу в місцевих атб в країнах:
- Бурунді
- Ліберія
- Еритрея
- Малаві
- Гвінея
- Мозамбік
Ну і ще може в деяких небагатих країнах треба було рекламувати вступ до ЗСУ!
Типу - "Гідна зарплата - жирна тушонка... і ще 100500 плюшок!"
Налєтай/торопісь!©
Успіх
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:59
Успіх написав:
Тут в мене питання, як завжди ДО ВСІХ:
Я правильно розумію, що тут більшість за затяжну війну, ніж за поганий мир?
А приказку - "Поганий мир краще доброї війни" - викидуємо нах?
Бо це НЕ розумні люди придумали?
Цицерон - був дибілом?
питання не про затяжеу війну
питання - в 2015 Мінскі угоді, це був "хороший або паганий мир" ?
Xenon
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 19:00
Успіх написав: ЛАД написав: Успіх написав:
........
то чому ми не можемо набрати/купити/орендувати і найманців?
........
Вообще-то, мы с самого начала призывали добровольцев со всего мира. Уже писал, думаю, что
такая высокая зарплата в армии была установлена именно ради привлечения наёмников из-за границы.
Кто-то даже приехал и воюет.
Но явно мало.
Явно мало розкреювали рекламу в місцевих атб в країнах:
- Бурунді
- Ліберія
- Еритрея
- Малаві
- Гвінея
- Мозамбік
Ну і ще може в деяких небагатих країнах треба було рекламувати вступ до ЗСУ!
Типу - "Гідна зарплата - жирна тушонка... і ще 100500 плюшок!"
Налєтай/торопісь!©
можно со своими слонами
Востаннє редагувалось
vitaliiangel
в П'ят 04 сер, 2023 19:08, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 19:07
Я знав, що тут почнеться "круть-верть"
Шкода, що і далі будуть, як вужі на сковороді... - але я все одно поставлю ЧІТКЕ питання!
Тут вже воно звучало, тож ще раз:
ПИТАННЯ ДО ВСІХ! Чи готові конкретно ВИ(якщо ще до цього часу не в окопі) воювати ще 2-3-5років, чи більше? І, якщо ВИ вже пенсіонер, чи просто не придатний - чи готові ВИ віддати свою дитину на фронт, добре знаючи, що війна буде затяжною?(ще 2-3-5р)
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 19:15
«Отвечает Федор Двинятин» (с)
Hotab
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 19:40
Slon_Nosov написав: Дюрі-бачі написав: vitaliiangel
зараз вже платять близько 3000$, але черги були тільки поки так платили в ТРО і не мали права відправити за межі Закарпаття
питання, кому?
3т платят штурмовикам, в ССО больше, но там задания мама не горюй...
кстати в ССО реально очередь из желающий, отбор суровый, потом реальное обучение в т.ч. за границей
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 20:57
pesikot
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