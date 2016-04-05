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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4790479147924793>
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:50

Water , він зробив всіх разом.
ДумайТе, дійТе, багатійТе на війні, пане Успіх.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:51

  Успіх написав:.......
Тут в мене питання, як завжди ДО ВСІХ:
Я правильно розумію, що тут більшість за затяжну війну, ніж за поганий мир?

А приказку - "Поганий мир краще доброї війни" - викидуємо нах?
Бо це НЕ розумні люди придумали?
Цицерон - був дибілом? :mrgreen:

Цицерон нет.
А вообще хватает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Виж раділи у 2019 році, коли просто пєрєсталі стрєлять і увіделі мір в глазах


другий раз таке вже не прокатить, шашлики будемо чекати на березі Атлантичного океану.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:55

Треба було більше реклами дати у різні країни))

  ЛАД написав:
  Успіх написав:........
то чому ми не можемо набрати/купити/орендувати і найманців?
........

Вообще-то, мы с самого начала призывали добровольцев со всего мира. Уже писал, думаю, что такая высокая зарплата в армии была установлена именно ради привлечения наёмников из-за границы.
Кто-то даже приехал и воюет. Но явно мало.

Явно мало розкреювали рекламу в місцевих атб в країнах:
- Бурунді
- Ліберія
- Еритрея
- Малаві
- Гвінея
- Мозамбік
Ну і ще може в деяких небагатих країнах треба було рекламувати вступ до ЗСУ!
Типу - "Гідна зарплата - жирна тушонка... і ще 100500 плюшок!" :mrgreen: :lol:
Налєтай/торопісь!© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:59

  Успіх написав:Тут в мене питання, як завжди ДО ВСІХ:
Я правильно розумію, що тут більшість за затяжну війну, ніж за поганий мир?

А приказку - "Поганий мир краще доброї війни" - викидуємо нах?
Бо це НЕ розумні люди придумали?
Цицерон - був дибілом? :mrgreen:

питання не про затяжеу війну

питання - в 2015 Мінскі угоді, це був "хороший або паганий мир" ?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 19:00

  Успіх написав:
  ЛАД написав:
  Успіх написав:........
то чому ми не можемо набрати/купити/орендувати і найманців?
........

Вообще-то, мы с самого начала призывали добровольцев со всего мира. Уже писал, думаю, что такая высокая зарплата в армии была установлена именно ради привлечения наёмников из-за границы.
Кто-то даже приехал и воюет. Но явно мало.

Явно мало розкреювали рекламу в місцевих атб в країнах:
- Бурунді
- Ліберія
- Еритрея
- Малаві
- Гвінея
- Мозамбік
Ну і ще може в деяких небагатих країнах треба було рекламувати вступ до ЗСУ!
Типу - "Гідна зарплата - жирна тушонка... і ще 100500 плюшок!" :mrgreen: :lol:
Налєтай/торопісь!© :mrgreen:
можно со своими слонами
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Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 04 сер, 2023 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 19:07

Чи хоч один тут сміливо і чесно надасть відповідь?

Я знав, що тут почнеться "круть-верть" ;)
Шкода, що і далі будуть, як вужі на сковороді... - але я все одно поставлю ЧІТКЕ питання! ;)
Тут вже воно звучало, тож ще раз:
ПИТАННЯ ДО ВСІХ!
Чи готові конкретно ВИ(якщо ще до цього часу не в окопі) воювати ще 2-3-5років, чи більше?
І, якщо ВИ вже пенсіонер, чи просто не придатний - чи готові ВИ віддати свою дитину на фронт, добре знаючи, що війна буде затяжною?(ще 2-3-5р)
:?:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 19:15

«Отвечает Федор Двинятин» (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 19:40

  Slon_Nosov написав:
  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel зараз вже платять близько 3000$, але черги були тільки поки так платили в ТРО і не мали права відправити за межі Закарпаття



питання, кому?

3т платят штурмовикам, в ССО больше, но там задания мама не горюй...
кстати в ССО реально очередь из желающий, отбор суровый, потом реальное обучение в т.ч. за границей
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 20:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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  #<1 ... 4790479147924793>
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